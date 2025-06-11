Сообразим на троих? Между кем Трамп собирается разделить сферы влияния и как это будет — Безпалько - 11.06.2025 Украина.ру
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Сообразим на троих? Между кем Трамп собирается разделить сферы влияния и как это будет — Безпалько
Сообразим на троих? Между кем Трамп собирается разделить сферы влияния и как это будет — Безпалько - 11.06.2025 Украина.ру
Сообразим на троих? Между кем Трамп собирается разделить сферы влияния и как это будет — Безпалько
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, как может выглядеть концепция нового... Украина.ру, 11.06.2025
2025-06-11T13:17
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Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, как может выглядеть концепция нового мироустройства и между кем поделят сферы влияния00:25 - Концепция нового мироустройства;06:30 - Распад СССР и государственность;08:21 - О беспорядках в США и эффективности "оранжевых революций" ;16:04 - Переговоры о территориях;20:04 - Влияние внешнего контура на внутриполитический в США;23:35 - Кому выгодно продолжение СВО?*В материале упоминаются движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ, а также Фонд Сороса - включён Минюстом в список нежелательных организаций#Безпалько #СВО #мир #война #переговоры #Путин #Трамп #Зеленский #история #СССР #Россия #Украина #США #Европа #НАТО #президент #ЕС #беспорядки #миграция #революции ТГ-канал Богдана Безпалько - http://t.me/edinayarusСтраница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainicaНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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новости, сша, россия, ссср, богдан безпалько, дональд трамп, украина.ру, нато, ес, видео
Новости, США, Россия, СССР, Богдан Безпалько, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, ЕС, Видео

Сообразим на троих? Между кем Трамп собирается разделить сферы влияния и как это будет — Безпалько

13:17 11.06.2025
 
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Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, как может выглядеть концепция нового мироустройства и между кем поделят сферы влияния

00:25 - Концепция нового мироустройства;
06:30 - Распад СССР и государственность;
08:21 - О беспорядках в США и эффективности "оранжевых революций" ;
16:04 - Переговоры о территориях;
20:04 - Влияние внешнего контура на внутриполитический в США;
23:35 - Кому выгодно продолжение СВО?

*В материале упоминаются движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ, а также Фонд Сороса - включён Минюстом в список нежелательных организаций

#Безпалько #СВО #мир #война #переговоры #Путин #Трамп #Зеленский #история #СССР #Россия #Украина #США #Европа #НАТО #президент #ЕС #беспорядки #миграция #революции

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Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica

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Заголовок открываемого материала
13:17Сообразим на троих? Между кем Трамп собирается разделить сферы влияния и как это будет — Безпалько
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