Сообразим на троих? Между кем Трамп собирается разделить сферы влияния и как это будет — Безпалько
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, как может выглядеть концепция нового мироустройства и между кем поделят сферы влияния
00:25 - Концепция нового мироустройства;
06:30 - Распад СССР и государственность;
08:21 - О беспорядках в США и эффективности "оранжевых революций" ;
16:04 - Переговоры о территориях;
20:04 - Влияние внешнего контура на внутриполитический в США;
23:35 - Кому выгодно продолжение СВО?
*В материале упоминаются движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ, а также Фонд Сороса - включён Минюстом в список нежелательных организаций
#Безпалько #СВО #мир #война #переговоры #Путин #Трамп #Зеленский #история #СССР #Россия #Украина #США #Европа #НАТО #президент #ЕС #беспорядки #миграция #революции
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00:25 - Концепция нового мироустройства;
06:30 - Распад СССР и государственность;
08:21 - О беспорядках в США и эффективности "оранжевых революций" ;
16:04 - Переговоры о территориях;
20:04 - Влияние внешнего контура на внутриполитический в США;
23:35 - Кому выгодно продолжение СВО?
*В материале упоминаются движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ, а также Фонд Сороса - включён Минюстом в список нежелательных организаций
#Безпалько #СВО #мир #война #переговоры #Путин #Трамп #Зеленский #история #СССР #Россия #Украина #США #Европа #НАТО #президент #ЕС #беспорядки #миграция #революции
ТГ-канал Богдана Безпалько - http://t.me/edinayarus
Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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