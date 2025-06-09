Россия подавит риск роста террористической угрозы с Украины – Лавров - 09.06.2025 Украина.ру
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Россия подавит риск роста террористической угрозы с Украины – Лавров
Россия подавит риск роста террористической угрозы с Украины – Лавров - 09.06.2025 Украина.ру
Россия подавит риск роста террористической угрозы с Украины – Лавров
Россия сделает всё для подавления риска роста террористической угрозы, исходящего со стороны Украины. Об этом на Форуме будущего 2050 заявил глава МИД России Сергей Лавров
2025-06-09T14:45
2025-06-09T14:45
новости
россия
украина
курская область
сергей лавров
владимир путин
следственный комитет
терроризм
кто
брянская область
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Глава российской дипломатии отметил, что но перед лицом террористической деятельности киевского режима важно повысить бдительность населения."Эти (террористические – ред.) методы в том или ином виде, не в таком обнаженном, как это было сделано в Брянской и Курской областях, эти методы у киевского режима присутствовали с самого начала... Конечно, очень важно и то, что мы раньше называли повышение бдительности населения. Этим занимаются", – сказал Лавров.Он отметил, сообщает РИА Новости, что риски нарастания террористической угрозы не устранены."Мы их видим. И будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам", – подчеркнул глава МИД РФ.Ранее Следственный комитет России возбуди уголовные дела по фактам террористических атак, организованных спецслужбами Украины в отношении гражданских объектов в Брянской и Курской областях.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Путин назвал киевский режим террористической организацией. Что дальше
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новости, россия, украина, курская область, сергей лавров, владимир путин, следственный комитет, терроризм, кто, брянская область, сво
Новости, Россия, Украина, Курская область, Сергей Лавров, Владимир Путин, Следственный комитет, терроризм, КТО, Брянская область, СВО

Россия подавит риск роста террористической угрозы с Украины – Лавров

14:45 09.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил на конференции об исторических южнорусских землях
Глава МИД РФ С. Лавров выступил на конференции об исторических южнорусских землях - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия сделает всё для подавления риска роста террористической угрозы, исходящего со стороны Украины. Об этом на Форуме будущего 2050 заявил глава МИД России Сергей Лавров
Глава российской дипломатии отметил, что но перед лицом террористической деятельности киевского режима важно повысить бдительность населения.
"Эти (террористические – ред.) методы в том или ином виде, не в таком обнаженном, как это было сделано в Брянской и Курской областях, эти методы у киевского режима присутствовали с самого начала... Конечно, очень важно и то, что мы раньше называли повышение бдительности населения. Этим занимаются", – сказал Лавров.
Он отметил, сообщает РИА Новости, что риски нарастания террористической угрозы не устранены.
"Мы их видим. И будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам", – подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее Следственный комитет России возбуди уголовные дела по фактам террористических атак, организованных спецслужбами Украины в отношении гражданских объектов в Брянской и Курской областях.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Путин назвал киевский режим террористической организацией. Что дальше
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