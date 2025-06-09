https://ukraina.ru/20250609/rossiya-podavit-risk-rosta-terroristicheskoy-ugrozy-s-ukrainy--lavrov-1063788910.html

Россия подавит риск роста террористической угрозы с Украины – Лавров

Россия подавит риск роста террористической угрозы с Украины – Лавров - 09.06.2025 Украина.ру

Россия подавит риск роста террористической угрозы с Украины – Лавров

Россия сделает всё для подавления риска роста террористической угрозы, исходящего со стороны Украины. Об этом на Форуме будущего 2050 заявил глава МИД России Сергей Лавров

2025-06-09T14:45

2025-06-09T14:45

2025-06-09T14:45

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россия

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курская область

сергей лавров

владимир путин

следственный комитет

терроризм

кто

брянская область

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Глава российской дипломатии отметил, что но перед лицом террористической деятельности киевского режима важно повысить бдительность населения."Эти (террористические – ред.) методы в том или ином виде, не в таком обнаженном, как это было сделано в Брянской и Курской областях, эти методы у киевского режима присутствовали с самого начала... Конечно, очень важно и то, что мы раньше называли повышение бдительности населения. Этим занимаются", – сказал Лавров.Он отметил, сообщает РИА Новости, что риски нарастания террористической угрозы не устранены."Мы их видим. И будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам", – подчеркнул глава МИД РФ.Ранее Следственный комитет России возбуди уголовные дела по фактам террористических атак, организованных спецслужбами Украины в отношении гражданских объектов в Брянской и Курской областях.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Путин назвал киевский режим террористической организацией. Что дальше

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, курская область, сергей лавров, владимир путин, следственный комитет, терроризм, кто, брянская область, сво