https://ukraina.ru/20250609/rossiya-podavit-risk-rosta-terroristicheskoy-ugrozy-s-ukrainy--lavrov-1063788910.html
Россия подавит риск роста террористической угрозы с Украины – Лавров
Россия подавит риск роста террористической угрозы с Украины – Лавров - 09.06.2025 Украина.ру
Россия подавит риск роста террористической угрозы с Украины – Лавров
Россия сделает всё для подавления риска роста террористической угрозы, исходящего со стороны Украины. Об этом на Форуме будущего 2050 заявил глава МИД России Сергей Лавров
2025-06-09T14:45
2025-06-09T14:45
2025-06-09T14:45
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курская область
сергей лавров
владимир путин
следственный комитет
терроризм
кто
брянская область
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Глава российской дипломатии отметил, что но перед лицом террористической деятельности киевского режима важно повысить бдительность населения."Эти (террористические – ред.) методы в том или ином виде, не в таком обнаженном, как это было сделано в Брянской и Курской областях, эти методы у киевского режима присутствовали с самого начала... Конечно, очень важно и то, что мы раньше называли повышение бдительности населения. Этим занимаются", – сказал Лавров.Он отметил, сообщает РИА Новости, что риски нарастания террористической угрозы не устранены."Мы их видим. И будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам", – подчеркнул глава МИД РФ.Ранее Следственный комитет России возбуди уголовные дела по фактам террористических атак, организованных спецслужбами Украины в отношении гражданских объектов в Брянской и Курской областях.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Путин назвал киевский режим террористической организацией. Что дальше
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Россия, Украина, Курская область, Сергей Лавров, Владимир Путин, Следственный комитет, терроризм, КТО, Брянская область, СВО
Россия подавит риск роста террористической угрозы с Украины – Лавров
Россия сделает всё для подавления риска роста террористической угрозы, исходящего со стороны Украины. Об этом на Форуме будущего 2050 заявил глава МИД России Сергей Лавров