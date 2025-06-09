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Беспорядки в Лос-Анджелесе. США позволяют себе то, что когда-то запретили Украине

Беспорядки в Лос-Анджелесе. США позволяют себе то, что когда-то запретили Украине - 09.06.2025 Украина.ру

Беспорядки в Лос-Анджелесе. США позволяют себе то, что когда-то запретили Украине

Депортация нелегальных мигрантов из Лос-Анджелеса превратила этот калифорнийский город в арену боевых действий между протестующими и силами правопорядка. Дональд Трамп обещает довершить начатое до конца, несмотря на противодействие

2025-06-09T16:45

2025-06-09T16:45

2025-06-09T17:00

эксклюзив

сша

мексика

дональд трамп

нацгвардия

мигранты

протесты

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Уличные боиПроисходящее в Лос-Анджелесе стало закономерным итогом попыток центральной власти навести порядок в сфере миграции. Этот вопрос настолько болезненный для США, что появление искры, из которой разгорится пожар силового противостояния было вопросом времени.Пламя охватило "Город Ангелов" буквально, когда недовольные действиями властей подожгли беспилотные такси фирмы Waymo.Началось все 7 июня, когда агенты Таможенной и пограничной службы США провели в Лос-Анджелесе первые рейды по выявлению иностранцев, которые незаконно пребывают на территории Соединенных Штатов.Эти действия вызвали волну сопротивления, которое очень быстро переросло в насилие, стычки с полицией, погромы и вандализм. Как это часто бывает на Западе, к погромщикам присоединились политические активисты из среды ультралевых, на кадрах одного из эпизодов столкновений можно видеть молодого человека, завернутого в флаг СССР.Примечательно, что среди протестующих распространен также государственный флаг Мексики, что символизирует страну происхождения изрядной доли участников протеста. На видео также попало сожжение флага Соединенных Штатов протестующими с флагами Мексики.Абсурдность ситуации в том, что размахивающие мексиканскими флагами и сжигающие американские звездно-полосатые полотнища как раз обратно на родину не торопятся и стремятся всеми правдами и неправдами остаться в ненавидимых ими США.У Мексики в этом кризисе вообще особая роль. Лос-Анджелес традиционно кишит мексиканскими мафиози, а сам город и прилегающие к нему территории давно стали вотчиной для мексиканских наркоторговцев, которые наладили трафик между двумя странами.Напряженности в отношениях США и Мексики добавила история с пошлинами и налогом на переводы денежных средств. В первом случае Вашингтон наложил пошлину в 25% на торговлю с соседней страной, во втором – налоги на денежные переводы. Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум пообещала мобилизовать мексиканцев против этого решения.Эти слова увязали с протестами в Лос-Анджелесе, в них увидели прозрачный намек на поддержку и даже подстрекательство событий в этом американском городе.Ввод Нацгвардии, сопротивление демократовПик противостояния пришелся на прошедшую субботу. Несколько тысяч протестующих заняли автостраду 101, парализовав на ней движение. Сотрудники полиции выстроились в цепь под мостом, чтобы остановить толпу.В ход пошли спецсредства: светошумовые гранаты и резиновые пули. Спустя несколько часов правоохранителям удалось оттеснить толпу, разблокировав шоссе.Столкновения продолжились в разных районах города, все происходило по уже много раз виденной картинке: толпы молодых людей со скрытыми лицами атакуют полицию, строят хлипкие баррикады из подручных средств, забрасывают спецназ камнями, громят витрины.Есть вопросы и к правоохранителям, которых обвиняют в чрезмерной жестокости. Так, по сети разошлось видео репортажа австралийской тележурналистки, на заднем плане чуть в стороне от нее видно сотрудника полиции, который в какой-то момент прицельно выстрелил ей в ногу резиновой пулей.Столкновения продолжились и на следующий день."Когда-то великий американский город Лос-Анджелес был захвачен и оккупирован нелегальными мигрантами и преступниками. Теперь же мятежные, агрессивные толпы атакуют наших федеральных агентов, пытаясь сорвать депортационные операции. Я поручаю предпринять все необходимые меры для освобождения Лос-Анджелеса от вторжения мигрантов и прекращения этих мигрантских бунтов. Порядок будет восстановлен, нелегалы будут изгнаны, а Лос-Анджелес станет свободным", - написал в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.Ему вторит вице-президент Джэй Ди Вэнс. По его словам, американский лидер "не будет терпеть беспорядки и насилие".События в Лос-Анджелесе заставили на время позабыть свои разногласия с властями миллиардера Илона Маска. Он сделал репост записи Трампа о его намерении довести начатое до конца.По последним данным, в город уже введены отряды Нацгвардии. Власти готовы пойти еще дальше и при необходимости задействовать для подавления беспорядков морскую пехоту.Тем временем, оппозиция пытается использовать возникший кризис для атак на администрацию Трампа. Его бывшая соперница на президентских выборах Камала Харрис выбралась из политического небытия с заявлением, что развертывание сил Национальной гвардии в Лос-Анджелесе приведет к эскалации и хаосу.Аналогичной точки зрения придерживается мэр Лос-Анджелеса, демократка Карен Басс. При этом она заявила, что не поддерживает насилие, а виновные в нем будут наказаны. В связке с ней действует губернатор Калифорнии, еще один видный демократ Гэвин Ньюсом. Он пообещал от имени штата подать в суд на Трампа за решение ввести в город Нацгвардию.Ответственный за депортацию мигрантов в команде президента Том Хоман в ответ пригрозил, что если Басс и Ньюсом будут мешать, то их могут взять под стражу.Между тем, большинство американцев одобряют действия Трампа против нелегалов, следует из опроса, проведенного YouGov для телеканала CBS. Таковых набралось 54%. Больше половины (53%) жителей страны уверены, что депортации подвергаются только опасные преступники, тогда как 47% считают иначе.Во всей этой истории любопытно также еще и то, с какой уверенностью действует Белый дом в своей решимости навести порядок железной рукой у себя дома. Это прямо противоречит риторике Соединенных Штатов, когда силовой сценарий подавления беспорядков пытаются применить государства, где проходят т.н. оранжевые революции.Украинский Майдан – один из самых ярких таких примеров. Вашингтон тогда фактически запретил Киеву разгонять протестующих, чем все могло тогда и закончится, после чего в стране произошел госпереворот.Тепер мы знаем, что госпереворот был лишь спусковым крючком для механизма, в результате которого Украина оказалась втянута в кровопролитную войну между Западом и Россией и в этой войне уже погибли сотни тысяч людей с той и с другой стороны.Но для США - вполне характерны двойные стандарты. То, что не позволили сделать в свое время Януковичу (применить силу для разгона протестующих), они вполне отчетливо делают в похожей ситуации у себя в стране. Такая вот геополитическая математика.О перспективах отстранения президента США от власти - в материале издания Украина.ру Как Маск продолжил дело Зеленского. Новая глава в истории с импичментом Трампа.

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Павел Котов

эксклюзив, сша, мексика, дональд трамп, нацгвардия, мигранты, протесты