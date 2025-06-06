https://ukraina.ru/20250606/kak-mask-prodolzhil-delo-zelenskogo--novaya-glava-v-istorii-s-impichmentom-trampa-1063718784.html

Как Маск продолжил дело Зеленского. Новая глава в истории с импичментом Трампа

Как Маск продолжил дело Зеленского. Новая глава в истории с импичментом Трампа - 06.06.2025 Украина.ру

Как Маск продолжил дело Зеленского. Новая глава в истории с импичментом Трампа

Вчерашние соратники в одночасье стали заклятыми врагами, а противостояние таких влиятельных и богатых личностей может оказать влияние на политический строй государства

2025-06-06T17:03

2025-06-06T17:03

2025-06-06T17:03

эксклюзив

сша

дональд трамп

илон маск

украина

tesla

республиканская партия

демократическая партия

импичмент

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Не получилось у Зеленского, получится ли у Маска? История с импичментом Трампа открывает третью главу, возможно, с неожиданным поворотомЕщё совсем недавно президент США Дональд Трамп с гордостью рассказывал, какой замечательный парень генеральный директор компании Tesla Илон Маск, как много средств американского бюджета он сэкономил, а теперь миллиардер примкнул к сторонникам идеи объявить главе государства импичмент и передать власть, как в таких случаях предусматривает законодательство, вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.Ох как обрадовались в тот момент демократы! Они хоть и осознают бесперспективность этой затеи в нынешних условиях, но всё равно время от времени вбрасывают мысль об отстранении республиканца от власти. Впрочем, даже внутри партии однозначного мнения по этому вопросу нет. Конгрессмен Шри Танедар в конце апреля представил в Палате представителей резолюцию о вынесении импичмента Трампу, любопытно, что одна из семи статей ("создание неправомерных ведомств") касается Департамента эффективности правительства (DOGE), который до недавнего времени возглавлял Маск. Однако на условиях анонимности конгрессмены-демократы признались в беседе с порталом Axios и изданием The Hill, что они возмущены действиями Танедара, считая его инициативу пустой тратой времени из-за поспешности.Чтобы объявить импичмент президенту, Палата представителей должна признать его виновным по предъявленным статьям обвинения, а затем Сенат - этот вердикт утвердить. На сегодняшний день такая перспектива выглядит маловероятной, поскольку большинство в обеих палатах Конгресса принадлежит Республиканской партии. Перевес в сторону однопартийцев Трампа минимальный (в нижней палате – пять голосов, а в верхней – шесть), так что всего несколько несогласных законодателей могут решить судьбу президента, впрочем, во время предыдущих двух процедур импичмента однопартийцы сплотились вокруг Трампа, как бы неоднозначно к нему не относились, хотя несколько бунтарей всё-таки нашлось.Впервые через этот унизительный процесс Трампу пришлось пройти из-за Украины: в 2019 году его обвинили в злоупотреблении властью, подразумевая давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью добиться начала расследования деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в обмен на продолжение военной помощиКиеву.Палата представителей признала главу государства виновным и по этому пункту, и по второму - препятствование расследованию Конгресса (запрет сотрудникам Белого дома и Госдепартамента давать показания в Палате представителей в рамках процедуры импичмента, а также отказ предоставить запрашиваемые конгрессменами документы). На судебном процессе в Сенате под руководством председателя Верховного суда США Джона Робертса в роли обвинителей (управляющих импичментом) выступали 7 конгрессменов-демократов, а коллегии присяжных — сенаторы. Точка в этой истории была поставлена 5 февраля 2020 года. На финальном голосовании в Сенате по первому пункту обвинения — злоупотребление властью — против высказались 52 человека, за — 48 человек, в том числе республиканец Митт Ромни, став, таким образом, первым в истории страны сенатором, который выступил против президента-однопартийца на судебном процессе по импичменту. По второму пункту обвинения — воспрепятствование расследованию Конгресса — голосование прошло чётко по партийному признаку: 53 республиканца, включая Ромни, выступили против, а 45 демократов и 2 состоявших с ними в коалиции независимых сенатора — за. На этом процедура импичмента была завершена — Дональд Трамп официально оправдан.Через год ему пришлось вновь пройти этот путь, но уже как бывшему президенту, чего ранее Америка никогда не видела. Трампа, который не смог переизбраться на второй срок, обвинили в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января 2021-го, в момент, когда конгрессмены проводили заседание по утверждению результатов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В конечном итоге его оправдали.И хотя в ближайшей перспективе Трампу третья процедура импичмента не грозит из-за контроля его сторонниками обеих палат Конгресса США, бдительность терять опасно. Дело в том, что на носу промежуточные выборы в Конгресс и, как правило, политическая сила действующего президента показывает на них не лучший результат."Республиканцы беспокоятся, что ужесточающийся конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском может продолжиться, оставляя после себя сопутствующий ущерб на недели, месяцы или даже годы", — говорит телеканал NBC.Больше всего они боятся потерять места в Конгрессе из-за противодействия миллиардера. И опасения, судя по всему, не беспочвенны.Один из советников Маска на условиях анонимности сказал: "Ему плевать на республиканцев. Он их уничтожит, он это сделает. Я имею в виду, мы уже знаем, что республиканцы потеряют Палату представителей".Вместо того, чтобы, как обещал, вложить $100 млн в политические комитеты, связанные с Трампом, генеральный директор компании Tesla в случае необходимости готов пойти на крайние меры - передать эти деньги Демократической партии.По оценке американиста Малека Дудакова, по итогам выборов 2026 года Сенат останется под контролем республиканцев, а большинство в Палате представителей с высокой долей вероятности получат демократы, если рейтинги президента Трампа останутся не очень высокими, а, учитывая, что что большинство у республиканцев в нижней палате Конгресса довольно шаткое, их оппонентам для победы хватит всего четырёх-пяти округов в масштабах всей страны.Если так всё и будет, то подконтрольная оппозиции Палата представителей сможет инициировать очередной импичмент Трампа, но утвердит ли его отстранение от власти Сенат, зависит от расклада сил там: при республиканском большинстве – в третий раз нет. А если демократы заберут и Сенат?Подробнее о сути конфликта президента и миллиардера читайте в статье Ссора Трампа и Маска: причины и последствия

https://ukraina.ru/20200206/1026602573.html

https://ukraina.ru/20250604/otvratitelnaya-merzost-polnaya-svininy-mask-nameknul-chto-trampu-nesdobrovat-1063639722.html

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эксклюзив, сша, дональд трамп, илон маск, украина, tesla, республиканская партия, демократическая партия, импичмент