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В РЖД подтвердили сход тепловоза в Белгородской области

В РЖД подтвердили сход тепловоза в Белгородской области - 06.06.2025 Украина.ру

В РЖД подтвердили сход тепловоза в Белгородской области

В пресс-службе Юго-Восточной дороги подтвердили сход резервного тепловоза на перегоне Прохоровка - Беленихино в Белгородской области. Уточняется, что пострадавших нет

2025-06-06T11:59

2025-06-06T11:59

2025-06-06T11:59

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Параллельно телеграм-канал SHOT написал, что на ж/д путях в Белгородской области заложено два самодельных взрывных устройства.Ранее в Прохоровском районе произошёл сход тепловоза. По предварительной информации, причиной является взрывное устройство, заложенное под рельсами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Ремонтные службы уже восстанавливают повреждённый участок.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести. Спустя несколько дней На ж/д путях в Воронежской области произошел взрыв.Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить, отметил в своей статье шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов, а автор издания Украина.ру Михаил Павлив подытожил, что Подрывы на ЖД – атака глобалистов!

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, москва, киев, вячеслав гладков, владимир зеленский, захар виноградов, украина.ру, ржд