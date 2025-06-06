В РЖД подтвердили сход тепловоза в Белгородской области
В пресс-службе Юго-Восточной дороги подтвердили сход резервного тепловоза на перегоне Прохоровка - Беленихино в Белгородской области. Уточняется, что пострадавших нет
"Движение на перегоне временно приостановлено, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов. Для ликвидации последствий схода на место направлен восстановительный поезд", — говорится в сообщении ведомства, где также уточняется, что причины произошедшего устанавливаются.
Параллельно телеграм-канал SHOT написал, что на ж/д путях в Белгородской области заложено два самодельных взрывных устройства.
Ранее в Прохоровском районе произошёл сход тепловоза. По предварительной информации, причиной является взрывное устройство, заложенное под рельсами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Ремонтные службы уже восстанавливают повреждённый участок.
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