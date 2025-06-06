От сигналов граждан до работы спецслужб: эксперт объяснил, как вычислить украинских террористов
04:15 06.06.2025 (обновлено: 05:39 06.06.2025)
© Сухопутні війська / Telegram
© Сухопутні війська / Telegram
Российское общество, особенно в приграничных регионах, демонстрирует сознательность и оперативно сообщает о подозрительных ситуациях, избегая при этом крайностей западной модели "доносительства". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
Эксперт отметил, что важно сохранять баланс между гражданской сознательностью и разумной осторожностью, не допуская крайностей, характерных для американской практики, где распространены случаи необоснованного доносительства между соседями.
"Жители (особенно приграничных регионов, которых коснулись боевые действия) пребывают в полной бдительности. При необходимости обращаются и подают сигналы о каких-то ситуациях и подозрительных личностях, которые в кратчайшие сроки проверяются", — подчеркнул Сыртланов.
Он выделил два основных направления работы по обеспечению безопасности. Во-первых, это усиление агентурной деятельности в отношении подозрительных элементов. Во-вторых, необходимость особого внимания к гражданам, получившим российские паспорта в упрощенном порядке после 2014 года.
"На эту категорию лиц необходимо обратить особое внимание", — заявил полковник, имея в виду беженцев с Украины, которым требуется тщательная проверка.
Под Воронежем 5 июня была повреждена железная дорога и остановлены поезда из-за взрыва. Ранее подрыв железнодорожных участков и мостов в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракт.
Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.
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