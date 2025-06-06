https://ukraina.ru/20250606/ot-signalov-grazhdan-do-raboty-spetssluzhb-ekspert-obyasnil-kak-vychislit-ukrainskikh-terroristov-1063681942.html

От сигналов граждан до работы спецслужб: эксперт объяснил, как вычислить украинских террористов

От сигналов граждан до работы спецслужб: эксперт объяснил, как вычислить украинских террористов - 06.06.2025 Украина.ру

От сигналов граждан до работы спецслужб: эксперт объяснил, как вычислить украинских террористов

Российское общество, особенно в приграничных регионах, демонстрирует сознательность и оперативно сообщает о подозрительных ситуациях, избегая при этом крайностей западной модели "доносительства". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов

2025-06-06T04:15

2025-06-06T04:15

2025-06-06T05:39

новости

россия

украина

воронеж

всу

курская область

брянская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0e/1063126172_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_66be995173e2095c3966503df1790b75.jpg.webp

Эксперт отметил, что важно сохранять баланс между гражданской сознательностью и разумной осторожностью, не допуская крайностей, характерных для американской практики, где распространены случаи необоснованного доносительства между соседями.Он выделил два основных направления работы по обеспечению безопасности. Во-первых, это усиление агентурной деятельности в отношении подозрительных элементов. Во-вторых, необходимость особого внимания к гражданам, получившим российские паспорта в упрощенном порядке после 2014 года."На эту категорию лиц необходимо обратить особое внимание", — заявил полковник, имея в виду беженцев с Украины, которым требуется тщательная проверка.Под Воронежем 5 июня была повреждена железная дорога и остановлены поезда из-за взрыва. Ранее подрыв железнодорожных участков и мостов в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракт.Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250605/1063658481.html

россия

украина

воронеж

курская область

брянская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, воронеж, всу, курская область, брянская область