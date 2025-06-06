От сигналов граждан до работы спецслужб: эксперт объяснил, как вычислить украинских террористов - 06.06.2025 Украина.ру
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От сигналов граждан до работы спецслужб: эксперт объяснил, как вычислить украинских террористов
От сигналов граждан до работы спецслужб: эксперт объяснил, как вычислить украинских террористов - 06.06.2025 Украина.ру
От сигналов граждан до работы спецслужб: эксперт объяснил, как вычислить украинских террористов
Российское общество, особенно в приграничных регионах, демонстрирует сознательность и оперативно сообщает о подозрительных ситуациях, избегая при этом крайностей западной модели "доносительства". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
2025-06-06T04:15
2025-06-06T05:39
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Эксперт отметил, что важно сохранять баланс между гражданской сознательностью и разумной осторожностью, не допуская крайностей, характерных для американской практики, где распространены случаи необоснованного доносительства между соседями.Он выделил два основных направления работы по обеспечению безопасности. Во-первых, это усиление агентурной деятельности в отношении подозрительных элементов. Во-вторых, необходимость особого внимания к гражданам, получившим российские паспорта в упрощенном порядке после 2014 года."На эту категорию лиц необходимо обратить особое внимание", — заявил полковник, имея в виду беженцев с Украины, которым требуется тщательная проверка.Под Воронежем 5 июня была повреждена железная дорога и остановлены поезда из-за взрыва. Ранее подрыв железнодорожных участков и мостов в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракт.Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250605/1063658481.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, воронеж, всу, курская область, брянская область
Новости, Россия, Украина, Воронеж, ВСУ, Курская область, Брянская область

От сигналов граждан до работы спецслужб: эксперт объяснил, как вычислить украинских террористов

04:15 06.06.2025 (обновлено: 05:39 06.06.2025)
 
© Сухопутні війська / Telegram
© Сухопутні війська / Telegram
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Российское общество, особенно в приграничных регионах, демонстрирует сознательность и оперативно сообщает о подозрительных ситуациях, избегая при этом крайностей западной модели "доносительства". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
Эксперт отметил, что важно сохранять баланс между гражданской сознательностью и разумной осторожностью, не допуская крайностей, характерных для американской практики, где распространены случаи необоснованного доносительства между соседями.
"Жители (особенно приграничных регионов, которых коснулись боевые действия) пребывают в полной бдительности. При необходимости обращаются и подают сигналы о каких-то ситуациях и подозрительных личностях, которые в кратчайшие сроки проверяются", — подчеркнул Сыртланов.
Он выделил два основных направления работы по обеспечению безопасности. Во-первых, это усиление агентурной деятельности в отношении подозрительных элементов. Во-вторых, необходимость особого внимания к гражданам, получившим российские паспорта в упрощенном порядке после 2014 года.
"На эту категорию лиц необходимо обратить особое внимание", — заявил полковник, имея в виду беженцев с Украины, которым требуется тщательная проверка.
Под Воронежем 5 июня была повреждена железная дорога и остановлены поезда из-за взрыва. Ранее подрыв железнодорожных участков и мостов в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракт.
- РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Вчера, 12:41
Решения о терактах в России невозможны без высшего политического уровня Украины - ПесковПринятие решений о терактах в Курской и Брянской областях было невозможно без высшего политического уровня Украины. Об этом 5 июня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.
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