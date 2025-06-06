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17 мгновений Всеволода Шиловского – рекордные съемки "Миллиона в брачной корзинке"

17 мгновений Всеволода Шиловского – рекордные съемки "Миллиона в брачной корзинке" - 06.06.2025 Украина.ру

17 мгновений Всеволода Шиловского – рекордные съемки "Миллиона в брачной корзинке"

В 1985 году, находясь в Одессе в плановом отпуске, театральный режиссёр и актёр МХАТа Всеволод Шиловский решил в кратчайшие сроки снять… фильм. Многие посчитали эту идею авантюрой, дескать на декорации уйдут месяцы. Но Всеволод Николаевич даже не думал отступать и приступил к работе, сам усевшись в режиссёрское кресло

2025-06-06T16:00

2025-06-06T16:00

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Шиловский решил экранизировать пьесу Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи "Моя профессия – синьор из общества" (в оригинале – "Икра и чечевица"). До этого он поставил её на сцене Ростовского драмтеатра, где она с успехом шла, собирая полные залы, 7,5 лет.Всеволод Шиловский, которого зрители больше знают, как талантливого актёра – очень разнопланово одарённый человек. Помимо театральных постановок он к тому времени уже поставил несколько фильмов-спектаклей: "В одном микрорайоне" (1976), "Мятеж" (1980), "Волоколамское шоссе" (1984). К "Мятежу" Шиловский даже написал сценарий.Как актёр он снялся в более чем 50 фильмах, включая "День за днем" (1971), "Следствие ведут Знатоки" (1977), "Валентина" (1980), "Влюблён по собственному желанию" (1982), "Военно-полевой роман" (1983), "Торпедоносцы" (1983), "Капитан Фракасс" (1984). Автору более всего запомнилась его роль, сыгранная уже после описываемых событий в ещё одном фильме Одесской киностудии "Узник замка Иф" (1988).Теперь, пользуясь тем, что в Одессе на отдыхе собралась целая плеяда известнейших актёров, а Одесская киностудия для съёмок рейтинговых фильмов была на многое готова, Шиловский решил экранизировать собственную театральную постановку.По сюжету картины, мелкий аферист Леонидо Папагатто, живет в трущобах Неаполя в маленькой убогой квартирке совместно с сожительницей Валерией, дочерью Фьореллой и сестрой Матильдой. Он живёт за счёт того, что на свадьбах и других торжествах совершенно незнакомых ему людей, он выдает себя за приглашённых персон, ворует еду и напитки, и перепродаёт их. Однажды Папагатто решается провернуть крупную аферу – создать комитет помощи бедствующим семьям, записать в него свою семью и получить деньги. Для пущего эффекта Папагатто нанимает впавшего в детство 94-летнего старика, выдавая его за своего парализованного дедушку.Во время визита инспекции, в которую входят две обманутые Папагатто графини, некий престарелый барон и он сам, выдающий себя за полковника, появляется подельник главного героя – Антонио. Обычно он занимается перепродажей украденных Папагатто продуктов и вин, но теперь его выдают за мужа Валерии – сожительницы главного героя. Вскоре в квартиру врываются сын Илоны, Никколо, и ее племянник Раймондо. Никколо признается, что убил своего слугу Алессандро, и Папагатто решает спрятать его от полиции у себя дома. На самом деле инсценировку убийства слуги подстраивает Раймондо (самого убийства не было), чтобы посадить двоюродного брата за решетку. Так Раймондо хочет скрыть, что растратил миллионы из наследства Никколо.В квартиру Папагатто заносят огромный чемодан, якобы с трупом убитого слуги. Алессандро, действительно, находится в чемодане, да вот только он жив. Ночью слуга вылезает из чемодана и пытается напугать "своего убийцу", но тот, приняв большую дозу снотворного, не реагирует. Папагатто, сам великий обманщик, раскрывает чужой обман, проучает Алессандро и изобличает во лжи Раймондо, в результате чего графиня Илона прогоняет его из своего дома. За время всех этих перипетий молодой граф Никколо влюбляется в дочь Папагатто Фьореллу и родители дают согласие на брак. Получается хэппи-энд.Главную роль, афериста Леонидо Папагатто, на игре которого и держится практически весь фильм, исполнил известный советский актер Александр Ширвиндт. До этого он сыграл в более чем 50 лентах. Шиловский предложил ему роль Папагатто, потому что типаж героя во многом соответствовал другим уже воплощённым актёром на экране персонажам. Например, на Папагатто крайне похожи граф Альмавива из "Безумный день, или Женитьба Фигаро" (1973), Дон Жуан из "Всего несколько слов в честь господина де Мольера" (1973), Альфред Шато-Жебюс из "Небесных ласточек" (1976).Роль сожительницы главного героя Валерии гениально воплотила в жизнь грузинская актриса Софико Чиаурели. Зрители до сих пор её прекрасно помнят по ролям в таких популярных кинокартинах, как "Не горюй" (1968), "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников" (1979), "Ищите женщину" (1982).На роль Антонио Шиловский пригласил малоизвестного актера Ростовского драмтеатра Игоря Богодуха, который уже несколько лет успешно исполнял эту роль в театральной постановке режиссёра. Это была его первая кинороль, до того он сыграл только в фильме-спектакле "На большой дороге" (1966).Фьореллу сыграла в то время начинающая актриса 17-летняя красавица Ольга Кабо. Несмотря на юный возраст, она была уже довольно опытной, в ее "копилке" были роли в фильмах "И повторится всё", "Шутки в сторону" (оба фильма 1984).Сестру главного героя, по-неаполитански темпераментную итальянку Матильду очень правдоподобно изобразила прима театра "Современник" Галина Соколова – сокурсница Шиловского по Школе-студии МХАТ.Роль графини Илоны сыграла Лариса Удовиченко, в то время очень известная стране после роли Маньки Облигации в ещё одном фильме Одесской киностудии "Место встречи изменить нельзя" (1979). Но, конечно, в народе её знали и по другим ролям: Гали Васильевы из "Дочки-матери" (1974), Татьяны Лебедевой из "Золотой мины" (1976), миссис Бэнкс из "Мэри Поппинс, до свиданья" (1983), Вали из "Зимней вишни" (1985).Роль Никколо досталась Алексею Яковлеву, который до этого сыграл незначительные роли, преимущественно в фильмах-спектаклях, включая "Ложь на длинных ногах" (1983), "Этот странный русский" (1985).Раймондо сыграл малоизвестный на то время украинский актер Анатолий Хостикоев, который играл до этого роли второго плана в "Думе о Ковпаке" (1976), "Вавилон ХХ" (1979), "На миг оглянуться..." (1984). Хостикоеву предстояло прославиться уже после распада СССР – в 1992 году он сыграл антагониста главного героя в культовом боевике 90-х "Америкэн бой" (1992).Роль проходимца Велутто исполнил комедийный актер Семён Фарада, находившийся на пике своей популярности, после таких воистину культовых кинолент, как "Тот самый Мюнхгаузен" (1979), "Гараж" (1979), "Чародеи" (1982), "Дом, который построил Свифт" (1982), "Формула любви" (1984).Одну из обманутых Папагатто графинь сыграла одесская актриса Елена Аминова. В "Формуле любви" она изображала соучастницу и спутницу графа Калиостро – Лоренцу.В необычном для себя амплуа 94-летнего дедушки-маразматика, в роли без слов выступил главный "папа Карло" страны Николай Гринько. Этот разноплановый киевский актёр-фронтовик к тому времени сыграл уже в кино более 100 ролей от Антона Павловича Чехова в "Сюжете для небольшого рассказа" (1966) до Профессора в "Сталкере" (1979).Роль ещё одного проходимца, слуги Алессандро, исполнил Валентин Никулин – харизматичный актер, имевший за спиной более 70 ролей, в том числе в таких фильмах как "Братья Карамазовы" (1968), "Расписание на послезавтра" (1978), "Капитан Фракасс" (1984). Современные зрители его наверняка помнят по ролям в детских фильмах "Три толстяка" (1966), "Весёлое сновидение, или Смех и слёзы" (1976), "Русалочка" (1976). В фильме Шиловского Валентин Никулин, обладающий запоминающимся мягким бархатистым голосом, исполняет песню "Весь Неаполь знает, и Палермо знает".Операторами картины стали Вадим Авлошенко, в копилке у которого среди прочих, были такие кинокартины как "Формула радуги" (1966), "Севастополь" (1970), "Наследники" (1974), "Петля Ориона" (1980) и Николай Ивасив, для которого работа над фильмом стала дебютной.Композитором картины стал Илья Катаев, который работал до этого над фильмами "У озера" (1969), "Любить человека" (1972), "Дорога" (1975), анимационными лентами "Ваня и Крокодил" (1984), "Подземный переход" (1984).На создание декораций, которые должны были возводиться 3,5 месяца, на Одесской киностудии потратили всего лишь две недели – директор Одесской киностудии Иван Данилович и другие сотрудники совершили настоящий трудовой подвиг. Сам фильм Всеволод Шиловский снимали всего… 17 дней, поставив в Советском Союзе рекорд по скоростным съёмкам. Конечно, такой скорости во многом способствовало то, что Шиловский ставил хорошо знакомый ему материал. Да и сам фильм из-за своей камерности скорее напоминает фильм-спектакль, ставить которые Всеволод Николаевич отлично умел.В массовке снимались местные жители, на киоски и магазины художники-постановщики навесили "иностранные" вывески. Директор картины подыскал несколько импортных машин, на которые прицепили картонные неаполитанские номера.Госкино УССР пыталось навязать Шиловскому исключительно украинских актёров, но тот подбирал их на свое усмотрение. Когда украинские киночиновники попросили его, для контроля, продемонстрировать, что тот отснял, он распорядился монтажеру нарезать фильм так, чтобы получилась настоящая белиберда. Он не хотел, чтобы ему посреди работы начали навязывать свое мнение, и тем затормозили её. Ознакомившись с нарезкой, члены комиссии стали дискутировать, и были в ступоре, когда услышали от самого Шиловского, что он и сам не разберёт, что там за нарезка получилась.Актёры вели себя на съемочной площадке раскованно, дурачились, шутили и, по словам самого Шиловского, съёмочный процесс напоминал скорее большую авантюру. Для веселья у них были веские причины, за две недели интенсивной, но совершенно не изнурительной работы, они получили зарплату… как за 3,5 месяца.Сильно режиссёра выручал Александр Ширвиндт, который в нужный момент юморил, поправлял своих коллег и играл самоотверженно и искренне.В фильме можно услышать целый набор фраз с одесским юмором: "Молодой человек, у вас прекрасный гипс. Он абсолютно белый", "Сестричка, у тебя уже есть свой герб: "М" и "Ж" на фоне двух нулей", "Ты проник в мой дом обманным путём и торгуешь здесь трупами", "- Я должен посмотреть…. - Что делает дедушка?! Что может делать дедушка! Он же паралитик!".Хулиганская манера создания фильма, искромётный юмор исходного литературного материала, хорошая игра известных актёров и добротная режиссура сделали фильм лучшей комедией 1985 года, которую только во время основного проката просмотрели 14,1 млн. зрителей, а всего – около 40 млн. зрителей!Любопытно, что сам Всеволод Шиловский своим кинодебютом был не слишком доволен:"Есть два громадных недостатка, остальные помельче. Я обычно в жизни произвожу впечатление уверенного человека, который всё знает, всё понимает. На самом же деле мои педагоги говорили: "Ты пропадёшь от самоедства".Тем не менее, фильм до сих пользуется у зрителей популярностью и нередко транслируется в эфире различных телеканалов.

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