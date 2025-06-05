https://ukraina.ru/20250605/bunt-v-kieve-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-5-iyunya-1063657244.html

Бунт в Киеве, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 5 июня

Бунт в Киеве, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 5 июня - 05.06.2025 Украина.ру

Бунт в Киеве, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 5 июня

На сборном пункте мобилизованных в Киеве вспыхнул бунт, его жёстко подавили украинский спецназ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-06-05T13:00

2025-06-05T13:00

2025-06-05T13:01

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В Киеве в районе ДВРЗ на сборном пункте для отправки мобилизованных в учебные центры возникли беспорядки, которые подавил спецназ и полицейские.Видео бунта опубликовали украинские СМИ."Мужчины сперва на повышенных тонах общаются с военкомовским руководством. Затем пытаются забаррикадировать дверь и призывают вооружаться палками, чтобы пробиться наружу. После этого в казарму входит спецназ и полиция, которые начинают дубинками валить людей на землю", — описывало происходящее на видео украинское издание "Страна".Оно же напомнило, что сборный пункт в ДВРЗ печально известен пытками над мобилизованными. Так в начале мая оттуда появились фото мужчины, привязанного к батарее. В марте появилось видео, как мужчину привязали к кровати и избивают. Это видео также опубликовало издание.В Киевском городском ТЦК и СП (аналог военкомата — Ред.) признали, что во время подготовки команд к отправке мобилизованных в учебные центры начались беспорядки."Для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы для обеспечения порядка и предотвращения эскалации конфликтов, которые могли обернуться произволом", — указывалось в сообщении Киевского городского ТЦК и СП.Там же отметили, что потом мобилизованных отправили в учебные центры.Ранее в различных регионах страны вспыхивали бунты против жестокости украинских военкомов, отметившихся не только избиениями мобилизованных. Так, в ряде ТЦК и СП происходили смерти мобилизованных, которые официально списывали на болезни. При этом СМИ утверждали, что мобилизованные погибли от побоев.Обстрелы и налётыУтром 5 июня Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников за ночь."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 – над территорией Ростовской области, 11 – над территорией Республики Крым, 2 – над территорией Белгородской области, по 1 – над территориями Московского региона и Курской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 9 ударов по территории этого региона России.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего была выпущена 21 единица различных боеприпасов. От ударов ВСУ пострадал сотрудник МЧС России. Был повреждён один легковой автомобиль.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм. Также в ДНР неоднократно объявлялась авиационная и ракетная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 21 снаряд по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 7; Чулаковка — 4; Князе-Григоровка — 3; Алёшки — 5; Каховка — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка и Алёшки.В 11:13 губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о последствиях ударов ВСУ по региону."Враг нанёс серию ударов по гражданским объектам. Под обстрел попали Алёшкинский, Голопристанский, Горностаевский и другие округа. Обстрелы велись по жилым кварталам и критической инфраструктуре. В селе Пролетарка ранен мирный житель. В Раденске сгорели хозяйственные постройки — пожарные не могли приступить к ликвидации из-за угрозы со стороны БПЛА", — отмечал Сальдо.Из-за обстрела обесточена подстанция 150 кВ "Новотроицкое". Без света и воды более 120 тысяч человек в 192 населённых пунктах 7 муниципальных округов. Все соцобъекты переведены на резервное питание. На месте работают бригады "Херсонэнерго", "Облводоканала" и МЧС. Переподключаются линии, подвозится вода, отметил губернатор."Также под обстрелы попали: Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Корсунка, Князе-Григорьевка, Новая Маячка и Чулаковка", — указал Сальдо.В ночь на 5 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массированной атаке украинских дронов."Продолжается массированная атака БПЛА противника, направленная на объекты энергоснабжения. Сбито более десяти БПЛА. В настоящий момент атаки отражаются силами ПВО, оперативные службы работают над ликвидацией последствий", — писал он в своём телеграм-канале в 00:37.Позднее, в 01:04 он сообщил о пострадавшей от атаки."В результате атаки противника пострадала женщина 1948 года рождения. Осколки дрона разбили окна одной из квартир в Мелитополе. Женщина доставлена в мелитопольскую областную больницу со множественными осколочными ранениями лица стеклом, ей оказывается вся необходимая помощь, угрозы для жизни нет", — отметил Балицкий.Он призвал жителей проявить бдительность, не стоять возле окон.Уже утром Балицкий рассказал о последствиях атак ВСУ."В результате массированной атаки БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области без электроснабжения остаются часть Мелитополя, Каменка-Днепровская, Бердянск, Акимовский, Приморский и Черниговский муниципальные округа. Снижен напор водоснабжения. Аварийные службы работают над ликвидацией последствий", — указал Балицкий.Утром 5 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе село Красный Октябрь атаковано беспилотником — повреждено частное домовладение", — отметил Гладков.В Борисовском районе село Грузское подверглось атаке FPV-дрона — повреждены частный дом и надворная постройка."В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Двулучное, Долгое, Храпово, хутора Бабка и Леоновка подверглись атакам 11 беспилотников, 6 из которых сбиты и подавлены. Обошлось без последствий", — отмечалось в сводке.В Волоконовском районе сёла Борисовка, Грушевка и хутор Хуторище атакованы 10 беспилотниками, из которых 5 сбиты системой ПВО. В селе Грушевка и хуторе Хуторище повреждены по одному частному дому.В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский, Хотмыжск, сёлам Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущено 28 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 4 беспилотников."Сегодня ночью в посёлке Хотмыжск в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены 2 частных дома, забор другого домовладения, 3 надворные постройки и 3 автомобиля, один из которых сгорел", — сообщил губернатор.Над Красненским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Последствий нет.Над Красногвардейским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий."В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и хутор Высокий подверглись 8 обстрелам, в ходе которых выпущено 45 боеприпасов, и атакам 11 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", — отмечалось в сводке.Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты 6 беспилотников самолётного типа. Без пострадавших и повреждений.Над Чернянским районом системой ПВО сбит беспилотник. Без последствий.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 31 беспилотника, 25 из которых подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка повреждён легковой автомобиль. Сегодня ночью в селе Маломихайловка от детонации дрона повреждены 2 частных дома и надворная постройка.Позднее, в 10:55 Гладков рассказал о новой атаке ВСУ."В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением голени глава поселения доставил в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода", — отметил Гладков.Транспортное средство было посечено осколками, также повреждено остекление в двух частных домах.Губернатор Брянской области Александр Богомаз в 07:21 и в 12:08 в своём телеграм-канале предупреждал о ракетной опасности на территории Климовского района и на территории городского округа Клинцы соответственно. Позднее был объявлен отбой ракетной опасности.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О заявлении президента России Владимира Путина — в статье Павла Котова "Путин назвал киевский режим террористической организацией. Что дальше".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, херсонская область, евгений балицкий, вячеслав гладков, владимир сальдо, вооруженные силы украины, мчс