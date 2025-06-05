"Белый шум" информационной войны: генерал-майор ФСБ ответил изданию Украина.ру, как выиграть - 05.06.2025 Украина.ру
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"Белый шум" информационной войны: генерал-майор ФСБ ответил изданию Украина.ру, как выиграть
"Белый шум" информационной войны: генерал-майор ФСБ ответил изданию Украина.ру, как выиграть - 05.06.2025 Украина.ру
"Белый шум" информационной войны: генерал-майор ФСБ ответил изданию Украина.ру, как выиграть
2025-06-05T17:37
2025-06-05T17:39
новости
эксклюзив
россия
украина
новороссия
александр михайлов
александр чаленко
елена маркосян
украина.ру
фсб
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Каким образом Россия может противостоять информационной войне Запада? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответил руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в ходе круглого стола на тему "Противодействие идеологии терроризма в медиасреде: возможности искусственного интеллекта для обнаружения радикального контента".Он отметил, что в медиасфере довольно сложно что-то противопоставить оппоненту, не желающему видеть никакую правду, кроме своей выдуманной. Противостоять нужно "на земле", точнее - на поле боя.Тем более, добавил он, что у населения Украины остался последний и единственный источник получения информации - интернет. Газеты, радио и телевидение киевский режим задушил.Вопросом, как победить в информационной войне задаются многие эксперты. В частности, размышлял об этом автор издания Украина.ру Александр Дмитриевский. Выводы он представил в материале Война и социальная инженерия. Как победить в информационном сражении за Новороссию.Свою версию выдвинул и другой автор издания Украина.ру - Александр Чаленко - в статье Невидимая война за умы граждан Новороссии: кто кого - Украина или Россия.Политический обозреватель, публицист Елена Маркосян в интервью изданию Украина.ру также отметила, что Эффективная информационная политика остается ключевым инструментом в современных условиях: "Информационная война продолжается": эксперт рассказала о важности правдивых новостей.В четверг, 5 июня, во время пресс-конференции на тему: "Новороссия — Россия! Роль СМИ в интеграции новых регионов" советник Главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Елена Никитина подчеркнула, что после СВО информационная война продолжится.
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новости, эксклюзив, россия, украина, новороссия, александр михайлов, александр чаленко, елена маркосян, украина.ру, фсб, офицеры россии
Новости, Эксклюзив, Россия, Украина, Новороссия, Александр Михайлов, Александр Чаленко, Елена Маркосян, Украина.ру, ФСБ, ОФИЦЕРЫ РОССИИ

"Белый шум" информационной войны: генерал-майор ФСБ ответил изданию Украина.ру, как выиграть

17:37 05.06.2025 (обновлено: 17:39 05.06.2025)
 
© Анна Черкасова/Украина.руРуководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
Руководитель Центрального исполкома Офицеров России, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
© Анна Черкасова/Украина.ру
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Каким образом Россия может противостоять информационной войне Запада? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответил руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в ходе круглого стола на тему "Противодействие идеологии терроризма в медиасреде: возможности искусственного интеллекта для обнаружения радикального контента".
Он отметил, что в медиасфере довольно сложно что-то противопоставить оппоненту, не желающему видеть никакую правду, кроме своей выдуманной. Противостоять нужно "на земле", точнее - на поле боя.
"Сейчас мы находимся в состоянии белого шума. То есть мы можем сколько угодно рассказывать, но никто ничего не услышит. И это самая большая проблема, с которой мы сегодня столкнулись. Экономическая блокада, например, имеет свои экономические результаты, а вот информационная блокада приводит к более тяжким последствиям. Она влияет и на экономику, и на политику, и на культуру, и на многие другие вещи. Поэтому для нас важно сделать паузу, как говорится, скушать твикс и немного подождать. [Выигрывать в информационной войне] мы сможем только тогда, когда мы будем иметь реальные результаты уже на поле боя", - отметил Михайлов.
Тем более, добавил он, что у населения Украины остался последний и единственный источник получения информации - интернет. Газеты, радио и телевидение киевский режим задушил.
Вопросом, как победить в информационной войне задаются многие эксперты. В частности, размышлял об этом автор издания Украина.ру Александр Дмитриевский. Выводы он представил в материале Война и социальная инженерия. Как победить в информационном сражении за Новороссию.
Свою версию выдвинул и другой автор издания Украина.ру - Александр Чаленко - в статье Невидимая война за умы граждан Новороссии: кто кого - Украина или Россия.
Политический обозреватель, публицист Елена Маркосян в интервью изданию Украина.ру также отметила, что Эффективная информационная политика остается ключевым инструментом в современных условиях: "Информационная война продолжается": эксперт рассказала о важности правдивых новостей.
В четверг, 5 июня, во время пресс-конференции на тему: "Новороссия — Россия! Роль СМИ в интеграции новых регионов" советник Главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Елена Никитина подчеркнула, что после СВО информационная война продолжится.
В международном мультимедийном пресс-центре «Россия Сегодня» начинается пресс-конференция на тему: Новороссия — Россия! Роль СМИ в интеграции новых регионов - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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Стартовала пресс-конференция "Новороссия - Россия! Роль СМИ в интеграции новых регионов"
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