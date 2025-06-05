https://ukraina.ru/20250605/belyy-shum-informatsionnoy-voyny-general-mayor-fsb-otvetil-izdaniyu-ukrainaru-kak-vyigrat-1063667161.html

"Белый шум" информационной войны: генерал-майор ФСБ ответил изданию Украина.ру, как выиграть

"Белый шум" информационной войны: генерал-майор ФСБ ответил изданию Украина.ру, как выиграть - 05.06.2025 Украина.ру

"Белый шум" информационной войны: генерал-майор ФСБ ответил изданию Украина.ру, как выиграть

2025-06-05T17:37

2025-06-05T17:37

2025-06-05T17:39

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Каким образом Россия может противостоять информационной войне Запада? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответил руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в ходе круглого стола на тему "Противодействие идеологии терроризма в медиасреде: возможности искусственного интеллекта для обнаружения радикального контента".Он отметил, что в медиасфере довольно сложно что-то противопоставить оппоненту, не желающему видеть никакую правду, кроме своей выдуманной. Противостоять нужно "на земле", точнее - на поле боя.Тем более, добавил он, что у населения Украины остался последний и единственный источник получения информации - интернет. Газеты, радио и телевидение киевский режим задушил.Вопросом, как победить в информационной войне задаются многие эксперты. В частности, размышлял об этом автор издания Украина.ру Александр Дмитриевский. Выводы он представил в материале Война и социальная инженерия. Как победить в информационном сражении за Новороссию.Свою версию выдвинул и другой автор издания Украина.ру - Александр Чаленко - в статье Невидимая война за умы граждан Новороссии: кто кого - Украина или Россия.Политический обозреватель, публицист Елена Маркосян в интервью изданию Украина.ру также отметила, что Эффективная информационная политика остается ключевым инструментом в современных условиях: "Информационная война продолжается": эксперт рассказала о важности правдивых новостей.В четверг, 5 июня, во время пресс-конференции на тему: "Новороссия — Россия! Роль СМИ в интеграции новых регионов" советник Главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Елена Никитина подчеркнула, что после СВО информационная война продолжится.

https://ukraina.ru/20250605/1063668175.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

новости, эксклюзив, россия, украина, новороссия, александр михайлов, александр чаленко, елена маркосян, украина.ру, фсб, офицеры россии