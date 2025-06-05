"Белый шум" информационной войны: генерал-майор ФСБ ответил изданию Украина.ру, как выиграть
17:37 05.06.2025 (обновлено: 17:39 05.06.2025)
© Анна Черкасова/Украина.руРуководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
© Анна Черкасова/Украина.ру
Каким образом Россия может противостоять информационной войне Запада? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответил руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в ходе круглого стола на тему "Противодействие идеологии терроризма в медиасреде: возможности искусственного интеллекта для обнаружения радикального контента".
Он отметил, что в медиасфере довольно сложно что-то противопоставить оппоненту, не желающему видеть никакую правду, кроме своей выдуманной. Противостоять нужно "на земле", точнее - на поле боя.
"Сейчас мы находимся в состоянии белого шума. То есть мы можем сколько угодно рассказывать, но никто ничего не услышит. И это самая большая проблема, с которой мы сегодня столкнулись. Экономическая блокада, например, имеет свои экономические результаты, а вот информационная блокада приводит к более тяжким последствиям. Она влияет и на экономику, и на политику, и на культуру, и на многие другие вещи. Поэтому для нас важно сделать паузу, как говорится, скушать твикс и немного подождать. [Выигрывать в информационной войне] мы сможем только тогда, когда мы будем иметь реальные результаты уже на поле боя", - отметил Михайлов.
Тем более, добавил он, что у населения Украины остался последний и единственный источник получения информации - интернет. Газеты, радио и телевидение киевский режим задушил.
Вопросом, как победить в информационной войне задаются многие эксперты. В частности, размышлял об этом автор издания Украина.ру Александр Дмитриевский. Выводы он представил в материале Война и социальная инженерия. Как победить в информационном сражении за Новороссию.
Свою версию выдвинул и другой автор издания Украина.ру - Александр Чаленко - в статье Невидимая война за умы граждан Новороссии: кто кого - Украина или Россия.
Политический обозреватель, публицист Елена Маркосян в интервью изданию Украина.ру также отметила, что Эффективная информационная политика остается ключевым инструментом в современных условиях: "Информационная война продолжается": эксперт рассказала о важности правдивых новостей.
В четверг, 5 июня, во время пресс-конференции на тему: "Новороссия — Россия! Роль СМИ в интеграции новых регионов" советник Главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Елена Никитина подчеркнула, что после СВО информационная война продолжится.
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