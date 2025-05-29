"Информационная война продолжается": эксперт рассказала о важности правдивых новостей - 29.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250529/informatsionnaya-voyna-prodolzhaetsya-ekspert-rasskazala-o-vazhnosti-pravdivykh-novostey-1063502323.html
"Информационная война продолжается": эксперт рассказала о важности правдивых новостей
"Информационная война продолжается": эксперт рассказала о важности правдивых новостей - 29.05.2025 Украина.ру
"Информационная война продолжается": эксперт рассказала о важности правдивых новостей
Эффективная информационная политика остается ключевым инструментом в современных условиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2025-05-29T19:30
2025-05-29T19:30
новости
россия
вашингтон
елена маркосян
украина.ру
главные новости
сми
повестка
информация
информационная безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102609/58/1026095817_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_84348df0423e46d51252a5774c56f7c9.jpg
Маркосян отметила необходимость работы с иностранными медиа и поиска союзников за рубежом. "Вся информация, которую эти граждане получают, выпадает из общего мейнстрима - они не могут понять, что происходит", - пояснила она.Аналитик рекомендовала сосредоточиться на позитивной повестке и реальных достижениях России, вместо реакции на западные провокации.Полный текст интервью Елены Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Лариса Шеслер о том, как РФ противостоит тем, кто не хочет связывать свою жизнь с Россией" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250529/vremya-i-mesto-lavrov-ozvuchil-novosti-o-peregovorakh-1063480878.html
россия
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102609/58/1026095817_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_cc619901df2c24304c19fccfeb247a25.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вашингтон, елена маркосян, украина.ру, главные новости, сми, повестка, информация, информационная безопасность
Новости, Россия, Вашингтон, Елена Маркосян, Украина.ру, Главные новости, СМИ, повестка, информация, информационная безопасность

"Информационная война продолжается": эксперт рассказала о важности правдивых новостей

19:30 29.05.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТрансляция пресс-конференции президента РФ В. Путина
Трансляция пресс-конференции президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Эффективная информационная политика остается ключевым инструментом в современных условиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
"Информационная работа - это большой труд, шахтерский труд, как я говорю. Необходимо много рассказывать, быть всегда актуальными, не бояться повторять информацию", - подчеркнула эксперт.
Маркосян отметила необходимость работы с иностранными медиа и поиска союзников за рубежом. "Вся информация, которую эти граждане получают, выпадает из общего мейнстрима - они не могут понять, что происходит", - пояснила она.
Аналитик рекомендовала сосредоточиться на позитивной повестке и реальных достижениях России, вместо реакции на западные провокации.
Полный текст интервью Елены Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему: "Лариса Шеслер о том, как РФ противостоит тем, кто не хочет связывать свою жизнь с Россией" на сайте Украина.ру.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
10:01
Время и место: Лавров озвучил новости о переговорахРоссия предложила провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле и готова представить там меморандум с условиями мира. Об этом 29 мая сообщил СМИ глава МИДа Сергей Лавров
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВашингтонЕлена МаркосянУкраина.руГлавные новостиСМИповесткаинформацияинформационная безопасность
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:30"Удары по Одессе раскололи Запад": военный эксперт объяснил смену риторики США и Евросоюза
21:00"Украинцы массово едут в Россию": эксперт Маркосян назвала причины роста миграции
20:40Молчание Вучича. Почему Сербия не может остановить поставки оружия Украине
20:30"К осени Западу будет не до Украины": Перенджиев предрек сценарий капитуляции Киева
20:00"Запад сокращает помощь украинцам": Маркосян предсказала волну возвращений на Украину
19:30"Информационная война продолжается": эксперт рассказала о важности правдивых новостей
18:55Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севера
18:45Теракт со смертником. Итоги 29 мая
18:12Эверест бюрократии не покорился Маску
17:55Лавров сказал Зеленскому, Мерцу и Макрону, что видит их насквозь
17:50Охотиться на Путина бесполезно, а на Зеленского – весело: Казаков об отмене неприкосновенности
17:40Чем Россия может ответить на "дальнобойную" угрозу? Ответ на карте
17:19"Si vis pacem, para bellum" от ЕС и ОДКБ. Противники готовятся к "безопасной схватке"
16:58The New York Times: Россия начала на Украине летнее наступление
16:18"Декоммунизация в действии": в Киеве упал советский балкон вместе с американским режиссером
15:59"Один шанс из тысячи": как Тарковский в Одессе свои финансы поправлял
15:55Сербия попалась на поставках оружия Украине: почему эти данные всплыли сейчас?
15:35День независимости Грузии. Мысленное путешествие в чудесный мир дипломатических недоговорённостей
15:21МЕРЦающие угрозы: Германия идёт на вы
15:06"Финны – cпокойные и уравновешенные люди". Как НАТО готовит ещё одну войну с Россией
Лента новостейМолния