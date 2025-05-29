https://ukraina.ru/20250529/informatsionnaya-voyna-prodolzhaetsya-ekspert-rasskazala-o-vazhnosti-pravdivykh-novostey-1063502323.html

"Информационная война продолжается": эксперт рассказала о важности правдивых новостей

"Информационная война продолжается": эксперт рассказала о важности правдивых новостей - 29.05.2025 Украина.ру

"Информационная война продолжается": эксперт рассказала о важности правдивых новостей

Эффективная информационная политика остается ключевым инструментом в современных условиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2025-05-29T19:30

2025-05-29T19:30

2025-05-29T19:30

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Маркосян отметила необходимость работы с иностранными медиа и поиска союзников за рубежом. "Вся информация, которую эти граждане получают, выпадает из общего мейнстрима - они не могут понять, что происходит", - пояснила она.Аналитик рекомендовала сосредоточиться на позитивной повестке и реальных достижениях России, вместо реакции на западные провокации.Полный текст интервью Елены Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Лариса Шеслер о том, как РФ противостоит тем, кто не хочет связывать свою жизнь с Россией" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250529/vremya-i-mesto-lavrov-ozvuchil-novosti-o-peregovorakh-1063480878.html

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новости, россия, вашингтон, елена маркосян, украина.ру, главные новости, сми, повестка, информация, информационная безопасность