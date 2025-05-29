https://ukraina.ru/20250529/informatsionnaya-voyna-prodolzhaetsya-ekspert-rasskazala-o-vazhnosti-pravdivykh-novostey-1063502323.html
"Информационная война продолжается": эксперт рассказала о важности правдивых новостей
"Информационная война продолжается": эксперт рассказала о важности правдивых новостей - 29.05.2025 Украина.ру
"Информационная война продолжается": эксперт рассказала о важности правдивых новостей
Эффективная информационная политика остается ключевым инструментом в современных условиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2025-05-29T19:30
2025-05-29T19:30
2025-05-29T19:30
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Маркосян отметила необходимость работы с иностранными медиа и поиска союзников за рубежом. "Вся информация, которую эти граждане получают, выпадает из общего мейнстрима - они не могут понять, что происходит", - пояснила она.Аналитик рекомендовала сосредоточиться на позитивной повестке и реальных достижениях России, вместо реакции на западные провокации.Полный текст интервью Елены Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Лариса Шеслер о том, как РФ противостоит тем, кто не хочет связывать свою жизнь с Россией" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250529/vremya-i-mesto-lavrov-ozvuchil-novosti-o-peregovorakh-1063480878.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вашингтон, елена маркосян, украина.ру, главные новости, сми, повестка, информация, информационная безопасность
Новости, Россия, Вашингтон, Елена Маркосян, Украина.ру, Главные новости, СМИ, повестка, информация, информационная безопасность
"Информационная война продолжается": эксперт рассказала о важности правдивых новостей
Эффективная информационная политика остается ключевым инструментом в современных условиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян