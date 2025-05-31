https://ukraina.ru/20250531/nevidimaya-voyna-za-umy-grazhdan-novorossii-kto-kogo---ukraina-ili-rossiya-1063542981.html

Невидимая война за умы граждан Новороссии: кто кого - Украина или Россия

Невидимая война за умы граждан Новороссии: кто кого - Украина или Россия - 31.05.2025 Украина.ру

Невидимая война за умы граждан Новороссии: кто кого - Украина или Россия

Война с бандеровским режимом на Украине ведется не только в окопах, степях и населенных пунктах Новороссии, но и на информационных полях. Спустя почти три года после присоединения "новых территорий" к России, киевский режим не оставляет попыток пропагандистски влиять на некоторые неокрепшие умы новых граждан России

2025-05-31T17:28

2025-05-31T17:28

2025-05-31T17:28

эксклюзив

донецкая народная республика

виктор петренко

александр чаленко

русский мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/05/1053721235_0:204:2121:1397_1920x0_80_0_0_ff0d1393b8cf9755127a5c3bb06994df.jpg

Так как вражеский интернет в силу его запрета практически недоступен на российской территории, то украинская пропаганда пытается проникнуть в Новороссию посредством спутникового и радиовещания. Как и где это у нее получается? Как этому противостоять?Создание российской информационной альтернативы украинскому вещанию на НовороссиюЕще в конце лета прошлого года из разговора с замдиректора по связям с общественностью спутникового оператора "Русский мир" Кариной Кофман издание Украина.ру узнало о том, что даже после присоединения во многих местах на новых территориях… еще вещает украинское ТВ. Сигнал принимают установленные в украинские времена спутниковые тарелки, получившие в народе наименование "Горынычей" из-за своего внешнего вида."Это в основном удаленные сельские районы. Причина получения информации только через спутник: отсутствие там связи, эфирного ТВ и интернета. В ближайшей перспективе нереально проложить широкополосный интернет. И будем честны, даже мобильные операторы там справляются с трудом. То есть с трудом ловит мобильная связь, про мобильный интернет я вообще молчу.Поэтому единственной альтернативой на сегодняшний день, источником информации для них все еще остается спутниковое телевидение. Нужно понимать, что так может быть еще долго. Я собственными ногами обошла некоторые населенные пункты и увидела своими глазами то, что даже газ во многие из них еще не добрался, а что говорить об интернете, эфирной или кабельной "цифре".Получается, что вражеская украинская пропаганда спустя почти три года продолжает вещать в Новороссии, давая искаженную информацию того, что происходит, как на Украине, так и в России и, прежде всего, на новых территориях. Именно благодаря действиям этой, если так можно выразиться, украинской "мягкой силы" многие ждуны еще верят в возвращение Украины, отказываются становится лояльными гражданами России, а подчас и становятся благодатной почвой для украинских спецслужб, которые вербуют своих агентов из граждан, впитывающих такую искаженную информацию.Поэтому для создания российской альтернативы украинской пропаганде с конца 2022 года Общероссийский Народный фронт и запустил проект "Русский мир". Его суть: обмен украинских тарелок на российские. Бесплатно. В 2023 году было установлено 155 тысяч таких тарелок. А в 2024 – только 80 тысяч. Почему меньше? Потому что речь идет о льготном периоде, который в 2023 году длился больше, чем в 2024. В последнем случае он продолжался только с октября по декабрь. Много ли это или мало? Карина Кофман считает, что это капля в море. Так что работы непочатый край.Замену тарелок производят специальные монтажные группы, которые по заявке граждан, делают это бесплатно. Заявку можно оставить в местном органе власти. Пока все делается на добровольной основе – никто "Горынычей" не забирает – это личное имущество граждан, и вообще нет никаких правовых оснований для конфискации.Те, кто установил себе тарелки "Русский мир" могут получать 20 обязательных федеральных, 10 региональных и 11 развлекательных канала – от спорта до детского ТВ.О том, какова в настоящий момент, на конец мая 2025 года, ситуация с украинским вещанием – радио и телевидением – в Новороссии, а также с распространением российской информационной альтернативы, рассказала изданию Украина.ру нынешний замдиректора по связям с общественностью спутникового оператора "Русский мир" Анастасия Огородник, которая замещает находящуюся в декретном отпуске госпожу Кофман:"У нас уже десятки тысяч заявок на установку тарелок "Русский мир" по всей Новороссии: от Херсонской области до ЛНР. Сейчас собираем силы, чтобы объять такое количество желающих и нуждающихся в нас граждан. Это правое дело, так как граждане с новых территорий хотят слушать и видеть информацию, произведенную в России.Кстати, украинских тарелок еще хватает. Каждый день я их вижу в центре Донецка: в Ворошиловском, Ленинском, в Киевском районах. При этом их там большое количество. Не могу сказать в рабочем они состоянии или нет, но они есть".Что касается, сигналов украинского радио на территории ДНР, то, по словам нашей собеседницы, их иногда еще можно поймать, проезжая дорогами ДНР. Как-то она даже где-то увидела то, что именно транслирует украинское телевидение."Ощущение от увиденного было тошнотворным, если уж говорить откровенно, настолько гнусный контент они показывают на той стороне. Нашим гражданам нельзя это видеть. Почему? Потому что там нет ничего общего с реальностью, но психологически давит сильно. Так как создается этот контент именно для того, чтобы влиять на сознание людей. Причем массово и беспощадно", - посетовала Анастасия.Кадры решают все, но с ними проблемаЧто касается российского альтернативного информационного теле и радио контента, то он представлен не только федеральными, но и местными СМИ. Как дело обстоит на местах, и какие там имеются проблемы, интернет-издание Украина.ру расскажет на примере ДНР.Информационная телеальтернатива украинскому вещанию там появилась еще в 2014 году во время Русской весны. Однако создание местного вещания поначалу столкнулось с дефицитом профессиональных кадров.Виктор Петренко, председатель Союза журналистов России в ДНР и гендиректор главного донецкого телеканала "Первый республиканский", активный участник и очевидец тех событий, в интервью нашему сайту вспомнил, как всё начиналось в сфере информационной альтернативы:"Многие донецкие журналисты уехали за зарплатами вслед за своими работодателями. Сначала в Днепропетровск, потом в Киев. Это телеканалы "Украина" и "Донбасс". Газеты уехали все, только газета "Донецкий кряж" была за ДНР.В итоге мы с Катей Михайловой, которая вышла из этой газеты, вели на "Первом Республиканском" (телеканал, который начал вещание 4 мая, являясь первым государственным предприятием Донецкой Народной Республики – прим.) прямоэфирный проект "Лица Республики". В нем мы показывали новые лица, которые стали во главе ДНР, их позицию, их мнение.Также приведу пример "27 канала". Это государственный проукраинский ТВ канал, на котором трудилось где-то 260 человек. Когда мы ввели внешнее управление, из редакционного состава, который был большим - более 90 человек - на тот момент осталось только четыре журналиста.Две девочки из новостей, Алевтина Михайловна Ворожцова, программный редактор с большим опытом, и Лариса Шаповалова, ведущая программы "Погода". Последняя возглавила новости. Мы тогда запустили программу "Информбюро" на "Первом Республиканском".Чтобы как-то покрыть дефицит кадров, Петренко с единомышленниками подтянули молодежь и стали ее обучать телеремеслу прямо в ходе боевых действий. Так Павел Чуприна был оператором Моторолы. Все съемки с последним на передовой и в аэропорту, это всё работа Павла.Влад Евтушенко, защищавший "Трёшку" (опорная база ополченцев из "Спарты" и "Сомали" - прим.) возле Иверского монастыря, был контужен, очень сильно ранен, очнулся уже в Петербурге на операционном столе. Сейчас возглавляет газету "Макеевский рабочий". Сергей Макаренко, который сейчас работает на "Соловьев LIVE" и на многих других телеканалах, снимал оборону Славянска во время пребывания там Стрелкова.Сейчас та молодежь, которая пришла в донецкие СМИ, вместо покинувших Родину журналистов, и руководит донецкими СМИ. Что касается судьбы уехавших, то через какое-то время треть из них вернулась, чтобы снова влиться в республиканскую прессу. За 11 лет войны в ДНР погибло 17 местных журналистов.В настоящий момент в ДНР есть два телеканала – "Первый Республиканский" и "Оплот ТВ". Телевидение работает также в Горловке и в Мариуполе. В республике ведут вещание 7 радиостанций.С присоединением ДНР к России снова остро встал вопрос с журналистскими кадрами особенно в сфере телевидения. Ставшие работать на постоянной основе в Донецке федеральные каналы и другие СМИ попросту переманили высокими зарплатами местных акул пера. Из-за этого недавно, чтобы как-то решить проблему с кадрами, двум телестудиям Юнион ТВ и "Первому республиканскому" пришлось объединиться.Новороссия нуждается в специализированных федеральных теле- и радио СМИСитуация наглядно показывает: для того, чтобы успешно противостоять украинской пропаганде и информационно влиять на недавно ставших российскими граждан местным теле- и радиосетям нужна помощь федерального центра.Прежде всего, она должна заключаться в том, чтобы на новые территории начали вещание федеральные радиостанции (как более дешевая альтернатива телевидению), которые бы специализировали именно на проблемах и вопросах Новороссии и в первую очередь придерживались бы общеновороссийской повестки, давая общеновороссийскую информацию. Просто местные СМИ дают новости, посвященные только проблемам своего региона. Вряд ли донецкое ТВ или радио будет транслировать новости Херсонской области.Также необходимо рассказывать о культуре, экономике, общественной жизни и истории Новороссии. Таким образом, у новых российских граждан будет формироваться не только российская идентичность, но и новороссийская. Они через какое-то время будут ощущать, что новые территории – это никакая не Украина, а российская историческая территория – Новороссия.Также читайте интервью Александра Чаленко с руководителем Союза журналистов России в ДНР о ситуации с донецкими СМИ Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег

https://ukraina.ru/20240806/1056713367.html

https://ukraina.ru/20250424/viktor-petrenko-v-2014-godu-bolshinstvo-donetskikh-zhurnalistov-peremetnulos-k-vragu-i-lishilos-deneg-1062722255.html

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, донецкая народная республика, виктор петренко, александр чаленко, русский мир