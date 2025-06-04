https://ukraina.ru/20250604/nuzhno-bit-naotmash-zhivov-rasskazal-kak-rossii-luchshe-otvetit-na-provokatsii-ukrainy-1063629891.html

Нужно бить наотмашь: Живов рассказал, как России лучше ответить на провокации Украины

Нужно бить наотмашь: Живов рассказал, как России лучше ответить на провокации Украины - 04.06.2025 Украина.ру

Нужно бить наотмашь: Живов рассказал, как России лучше ответить на провокации Украины

Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру поделился своим мнением о пути, по которому пойдут международные отношения, рассказал о ситуации в зоне СВО, а... Украина.ру, 04.06.2025

2025-06-04T13:53

2025-06-04T13:53

2025-06-04T15:01

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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру поделился своим мнением о пути, по которому пойдут международные отношения, рассказал о ситуации в зоне СВО, а также высказал свою точку зрения о том, каким должен быть достойный ответ России на провокации Украины и Запада. 00:25 – Перемирие или глобальная война? 06:34 – Конструктив на переговорах; 08:47 – Вероятность обрушения фронта; 13:28 – Прогноз действий Запада и текущая ситуация "на земле"; 17:04 – Удары по Москве и смысл провокаций; 21:03 – О перевоспитании населения Украины. ТГ-канал Алексея Живова: https://t.me/zhivoff

https://ukraina.ru/20250604/kellog-obespokoilsya-iz-za-ukrainskoy-ataki-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-4-iyunya-1063628424.html

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