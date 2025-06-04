Нужно бить наотмашь: Живов рассказал, как России лучше ответить на провокации Украины - 04.06.2025 Украина.ру
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Нужно бить наотмашь: Живов рассказал, как России лучше ответить на провокации Украины
Нужно бить наотмашь: Живов рассказал, как России лучше ответить на провокации Украины - 04.06.2025 Украина.ру
Нужно бить наотмашь: Живов рассказал, как России лучше ответить на провокации Украины
Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру поделился своим мнением о пути, по которому пойдут международные отношения, рассказал о ситуации в зоне СВО, а... Украина.ру, 04.06.2025
2025-06-04T13:53
2025-06-04T15:01
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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру поделился своим мнением о пути, по которому пойдут международные отношения, рассказал о ситуации в зоне СВО, а также высказал свою точку зрения о том, каким должен быть достойный ответ России на провокации Украины и Запада. 00:25 – Перемирие или глобальная война? 06:34 – Конструктив на переговорах; 08:47 – Вероятность обрушения фронта; 13:28 – Прогноз действий Запада и текущая ситуация "на земле"; 17:04 – Удары по Москве и смысл провокаций; 21:03 – О перевоспитании населения Украины. ТГ-канал Алексея Живова: https://t.me/zhivoff
https://ukraina.ru/20250604/kellog-obespokoilsya-iz-za-ukrainskoy-ataki-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-4-iyunya-1063628424.html
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Новости, Украина, Россия, Запад, СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас

Нужно бить наотмашь: Живов рассказал, как России лучше ответить на провокации Украины

13:53 04.06.2025 (обновлено: 15:01 04.06.2025)
 
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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру поделился своим мнением о пути, по которому пойдут международные отношения, рассказал о ситуации в зоне СВО, а также высказал свою точку зрения о том, каким должен быть достойный ответ России на провокации Украины и Запада.
00:25 – Перемирие или глобальная война?
06:34 – Конструктив на переговорах;
08:47 – Вероятность обрушения фронта;
13:28 – Прогноз действий Запада и текущая ситуация "на земле";
17:04 – Удары по Москве и смысл провокаций;
21:03 – О перевоспитании населения Украины.
ТГ-канал Алексея Живова: https://t.me/zhivoff
- РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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Келлог обеспокоился из-за украинской атаки, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 июняСпецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог выразил обеспокоенность по поводу украинской атаки на российские аэродромы 1 июня. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
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