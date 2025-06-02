https://ukraina.ru/20250602/zhurnalistov-pustili-v-chiragan-gde-proydet-vtoroy-raund-peregovorov-moskvy-i-kieva-1063562593.html
Журналистов пустили в Чираган, где пройдет второй раунд переговоров Москвы и Киева
Журналистов пустили в Чираган, где пройдет второй раунд переговоров Москвы и Киева - 02.06.2025 Украина.ру
Журналистов пустили в Чираган, где пройдет второй раунд переговоров Москвы и Киева
Журналистов пустили на территорию турецкого дворца Чираган, где в понедельник, 2 июня пройдет второй раунд переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости
2025-06-02T09:19
2025-06-02T09:19
2025-06-02T10:05
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Уточняется, что представители прессы прошли через рамки металлодетектора, а содержимое их сумок просветили через интроскопы. Также территорию самого дворца обследовали при помощи собак на предмет наличия взрывных устройств.Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил, что Москва получила от Киева украинский вариант меморандума.Ранее Песков сообщил о новом раунде переговоров, NYT - об очередном требовании КиеваНакануне вечером глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио кризис на Украине и возобновление российско-украинских переговоров в Стамбуле. Американский госсекретарь выразил соболезнования в связи с жертвами из-за подрывов мостов в Брянской и Курской областях.О том, что предшествовало новому переговорному этапу - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Стамбул. Второй раунд.Чуть больше двух недель назад, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.Актуальное интервью по теме: Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры
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Журналистов пустили в Чираган, где пройдет второй раунд переговоров Москвы и Киева
09:19 02.06.2025 (обновлено: 10:05 02.06.2025)
Журналистов пустили на территорию турецкого дворца Чираган, где в понедельник, 2 июня пройдет второй раунд переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости