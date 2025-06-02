Журналистов пустили в Чираган, где пройдет второй раунд переговоров Москвы и Киева - 02.06.2025 Украина.ру
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Журналистов пустили в Чираган, где пройдет второй раунд переговоров Москвы и Киева
Журналистов пустили в Чираган, где пройдет второй раунд переговоров Москвы и Киева - 02.06.2025 Украина.ру
Журналистов пустили в Чираган, где пройдет второй раунд переговоров Москвы и Киева
Журналистов пустили на территорию турецкого дворца Чираган, где в понедельник, 2 июня пройдет второй раунд переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости
2025-06-02T09:19
2025-06-02T10:05
новости
киев
россия
москва
владимир мединский
дмитрий песков
сергей лавров
украина.ру
переговоры
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Уточняется, что представители прессы прошли через рамки металлодетектора, а содержимое их сумок просветили через интроскопы. Также территорию самого дворца обследовали при помощи собак на предмет наличия взрывных устройств.Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил, что Москва получила от Киева украинский вариант меморандума.Ранее Песков сообщил о новом раунде переговоров, NYT - об очередном требовании КиеваНакануне вечером глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио кризис на Украине и возобновление российско-украинских переговоров в Стамбуле. Американский госсекретарь выразил соболезнования в связи с жертвами из-за подрывов мостов в Брянской и Курской областях.О том, что предшествовало новому переговорному этапу - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Стамбул. Второй раунд.Чуть больше двух недель назад, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.Актуальное интервью по теме: Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, россия, москва, владимир мединский, дмитрий песков, сергей лавров, украина.ру, переговоры
Новости, Киев, Россия, Москва, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Украина.ру, переговоры

Журналистов пустили в Чираган, где пройдет второй раунд переговоров Москвы и Киева

09:19 02.06.2025 (обновлено: 10:05 02.06.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Журналистов пустили на территорию турецкого дворца Чираган, где в понедельник, 2 июня пройдет второй раунд переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости
Уточняется, что представители прессы прошли через рамки металлодетектора, а содержимое их сумок просветили через интроскопы. Также территорию самого дворца обследовали при помощи собак на предмет наличия взрывных устройств.
Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил, что Москва получила от Киева украинский вариант меморандума.
Ранее Песков сообщил о новом раунде переговоров, NYT - об очередном требовании Киева
Накануне вечером глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио кризис на Украине и возобновление российско-украинских переговоров в Стамбуле. Американский госсекретарь выразил соболезнования в связи с жертвами из-за подрывов мостов в Брянской и Курской областях.
О том, что предшествовало новому переговорному этапу - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Стамбул. Второй раунд.
Чуть больше двух недель назад, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.
Актуальное интервью по теме: Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры
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