https://ukraina.ru/20250602/vyzhivet-li-ukraina-chto-i-kak-obsuzhdayut-ukrainskie-politemigranty-i-rossiyskie-politologi--1063582289.html

Выживет ли Украина? Что и как обсуждают украинские политэмигранты и российские политологи

Выживет ли Украина? Что и как обсуждают украинские политэмигранты и российские политологи - 02.06.2025 Украина.ру

Выживет ли Украина? Что и как обсуждают украинские политэмигранты и российские политологи

В Институте стран СНГ состоялся круглый стол, посвящённый сценариям и перспективам переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Украина.ру, 02.06.2025

2025-06-02T17:38

2025-06-02T17:38

2025-06-02T17:38

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украина

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переговоры

перемирие

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В Институте стран СНГ состоялся круглый стол, посвящённый сценариям и перспективам переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Взгляды на переговоры, на то, как должен разрешиться конфликт и на будущее Украины у экспертов, которые приняли участие в мероприятии, были разнообразными и иногда крайне эмоциональными. Обсуждали цели сторон переговорного процесса и позицию Запада, сценарии срыва переговоров, возможные компромиссы и перспективы выборов на Украине. Нашлось место и конструктивным предложениям, и горячим дискуссиям, но все участники отметили, что подобный формат диалога чрезвычайно важен.

https://ukraina.ru/20250602/umerov-podvel-pervye-itogi-peregovorov-financial-times-nazval-vstrechu-rozygryshem-diplomatii-1063579419.html

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видео, украина, запад, снг, переговоры, перемирие