https://ukraina.ru/20250602/vyzhivet-li-ukraina-chto-i-kak-obsuzhdayut-ukrainskie-politemigranty-i-rossiyskie-politologi--1063582289.html
Выживет ли Украина? Что и как обсуждают украинские политэмигранты и российские политологи
Выживет ли Украина? Что и как обсуждают украинские политэмигранты и российские политологи - 02.06.2025 Украина.ру
Выживет ли Украина? Что и как обсуждают украинские политэмигранты и российские политологи
В Институте стран СНГ состоялся круглый стол, посвящённый сценариям и перспективам переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Украина.ру, 02.06.2025
2025-06-02T17:38
2025-06-02T17:38
2025-06-02T17:38
видео
украина
запад
снг
переговоры
перемирие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/02/1063582089_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0e6a5e5c130ed76f76b3be00aa1569c5.jpg
В Институте стран СНГ состоялся круглый стол, посвящённый сценариям и перспективам переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Взгляды на переговоры, на то, как должен разрешиться конфликт и на будущее Украины у экспертов, которые приняли участие в мероприятии, были разнообразными и иногда крайне эмоциональными. Обсуждали цели сторон переговорного процесса и позицию Запада, сценарии срыва переговоров, возможные компромиссы и перспективы выборов на Украине. Нашлось место и конструктивным предложениям, и горячим дискуссиям, но все участники отметили, что подобный формат диалога чрезвычайно важен.
https://ukraina.ru/20250602/umerov-podvel-pervye-itogi-peregovorov-financial-times-nazval-vstrechu-rozygryshem-diplomatii-1063579419.html
украина
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/02/1063582089_82:0:1042:720_1920x0_80_0_0_d7c8c6da2c509bebed688b5ae08a7d05.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, запад, снг, переговоры, перемирие
Видео, Украина, Запад, СНГ, переговоры, перемирие