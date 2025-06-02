Выживет ли Украина? Что и как обсуждают украинские политэмигранты и российские политологи - 02.06.2025 Украина.ру
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Выживет ли Украина? Что и как обсуждают украинские политэмигранты и российские политологи
Выживет ли Украина? Что и как обсуждают украинские политэмигранты и российские политологи - 02.06.2025 Украина.ру
Выживет ли Украина? Что и как обсуждают украинские политэмигранты и российские политологи
В Институте стран СНГ состоялся круглый стол, посвящённый сценариям и перспективам переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Украина.ру, 02.06.2025
2025-06-02T17:38
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В Институте стран СНГ состоялся круглый стол, посвящённый сценариям и перспективам переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Взгляды на переговоры, на то, как должен разрешиться конфликт и на будущее Украины у экспертов, которые приняли участие в мероприятии, были разнообразными и иногда крайне эмоциональными. Обсуждали цели сторон переговорного процесса и позицию Запада, сценарии срыва переговоров, возможные компромиссы и перспективы выборов на Украине. Нашлось место и конструктивным предложениям, и горячим дискуссиям, но все участники отметили, что подобный формат диалога чрезвычайно важен.
https://ukraina.ru/20250602/umerov-podvel-pervye-itogi-peregovorov-financial-times-nazval-vstrechu-rozygryshem-diplomatii-1063579419.html
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Видео, Украина, Запад, СНГ, переговоры, перемирие

Выживет ли Украина? Что и как обсуждают украинские политэмигранты и российские политологи

17:38 02.06.2025
 
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В Институте стран СНГ состоялся круглый стол, посвящённый сценариям и перспективам переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
Взгляды на переговоры, на то, как должен разрешиться конфликт и на будущее Украины у экспертов, которые приняли участие в мероприятии, были разнообразными и иногда крайне эмоциональными. Обсуждали цели сторон переговорного процесса и позицию Запада, сценарии срыва переговоров, возможные компромиссы и перспективы выборов на Украине.
Нашлось место и конструктивным предложениям, и горячим дискуссиям, но все участники отметили, что подобный формат диалога чрезвычайно важен.
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