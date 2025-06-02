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Президент, объявленный Россией в розыск. Главное кресло Польши занял Навроцкий. Кто он такой

Президент, объявленный Россией в розыск. Главное кресло Польши занял Навроцкий. Кто он такой - 02.06.2025 Украина.ру

Президент, объявленный Россией в розыск. Главное кресло Польши занял Навроцкий. Кто он такой

Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши. Об этом свидетельствуют опубликованные на официальном сайте избиркома страны данные после обработки 100% бюллетеней

2025-06-02T10:04

2025-06-02T10:04

2025-06-02T10:11

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Навроцкий набрал 50,89% голосов во втором туре президентских выборов, а его соперник, либеральный кандидат и мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 49,11%.Навроцкому 42 года, он активно продвигает антикоммунистическое сопротивление в Польше. Ранее возглавлял Бюро общественного образования Института национальной памяти в Гданьске, Гданьский музей Второй мировой войны, а также был президентом Института национальной памяти.При этом Навроцкий выступает категорически против членства Украины в ЕС и НАТО, заявляя, что страна, которая не в состоянии рассчитаться за жестокие преступления прошлого, не может быть частью международных альянсов.Навроцкий неоднократно заявлял, что Польша - не дочерняя компания Киева, выступал против отправки польской военной миссии на Украину, уточняя, что глубоко разочарован Владимиром Зеленским, который недооценил услуги поляков, оказанные Киеву.Кроме того, вновь избранный президент Польши выступает за введение более строгих требований для украинцев, находящихся на территории его страны, а во время предвыборной кампании заявлял, что готов сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Другие события дня: Deep State раскрыл интенсивность российского наступления за май.

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новости, выборы, польша, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, ес, нато, кароль навроцкий