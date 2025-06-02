С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас - 02.06.2025 Украина.ру
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С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас
С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас - 02.06.2025 Украина.ру
С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас
Второй раунд переговоров российской и украинской делегаций стартовал с задержкой более, чем в 1,5 часа. Об этом 2 июня написало агентство РИА Новости
2025-06-02T14:58
2025-06-02T15:10
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Ожидалось, что переговоры начнутся в 13:00 по московскому времени, однако в действительности дипломаты сели за стол в 14:40. Ранее российские СМИ обратили внимание, что часть украинской делегации вновь в камуфляже, как это было на первой встрече. Так, испанская газета Público ранее писала, что украинской делегации не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах.Отмечается, что глава украинской делегации министр обороны Рустем Умеров успел встретиться с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом, их встреча завершена. После этого, по данным издания, шла подготовка делегаций к переговорам.В приветственном слове Фидан заявил, что на первом этапе переговоров России и Украины были сделаны очень важные шаги. Открывая второй раунд диалога, он подчеркнул, что теперь предполагается рассмотреть вопрос о встрече лидеров, будет обсужден вопрос о прекращении огня.По словам Фидана, Турция рассчитывает на результативность встречи России и Украины в Стамбуле. Турецкий министр выразил надежду, что Москва и Киев договорятся о новом обмене пленными. По его мнению, регулярные встречи делегаций укрепляют доверие сторон. Он также отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в контакте с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по украинскому урегулированию.Как ожидается, стороны сегодня обсудят меморандумы о прекращении огня. О подготовке таких документов Россия и Украина договорились в ходе первого раунда переговоров, который состоялся 16 мая.На минувшей неделе глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня в Стамбуле представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.Предыдущий раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и подготовке сторонами меморандумов о прекращении огня.Между тем СМИ публикуют полный текст украинского меморандума с условиями мира, который Украина передала РФ к сегодняшним переговорам в Стамбуле. Он полностью совпадает с тем, что накануне "слило" агентство Reuters. Ключевые условия киевского режима: — Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимый фон и предпосылка для мирных переговоров;— Обмен всех пленных по принципу "всех на всех";— Гарантии безопасности и привлечение международного сообщества;— Украину не принуждают к нейтралитету. Она может стать частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса в рамках Североатлантического союза;— Не могут быть введены какие-либо ограничения по численности, дислокации или другим параметрам Вооружённых Сил Украины, а также по размещению войск дружественных иностранных государств на территории Украины;— Вошедшие в состав РФ территории не признаются международным сообществом. Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безоговорочного прекращения огня. Российская сторона неоднократно заявляла, что подобные условия неприемлемы для нее. Ранее западные СМИ обратили внимание, что позиции сторон несовместимы и без внушительных уступок хотя бы одной из сторон мирного соглашения Москве и Киеву не достичь. Между тем посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник объяснил, зачем ВСУ стремятся к максимальному напряжению на фронте.
https://ukraina.ru/20250602/ukraintsy-vnov-v-kamuflyazhe-vtoroy-raund-peregovorov-startuet-s-minuty-na-minutu-1063571483.html
https://ukraina.ru/20250602/kto-uzhe-pribyl-vo-dvorets-chiragan-a-kto-vernulsya-v-gostinitsu-chto-proiskhodit-v-stambule-1063569834.html
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Кристина Черкасова
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С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас

14:58 02.06.2025 (обновлено: 15:10 02.06.2025)
 
© МИД ТурцииВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины
© МИД Турции
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Второй раунд переговоров российской и украинской делегаций стартовал с задержкой более, чем в 1,5 часа. Об этом 2 июня написало агентство РИА Новости
Ожидалось, что переговоры начнутся в 13:00 по московскому времени, однако в действительности дипломаты сели за стол в 14:40. Ранее российские СМИ обратили внимание, что часть украинской делегации вновь в камуфляже, как это было на первой встрече. Так, испанская газета Público ранее писала, что украинской делегации не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах.
Отмечается, что глава украинской делегации министр обороны Рустем Умеров успел встретиться с главой МИДа Турции Хаканом Фиданом, их встреча завершена. После этого, по данным издания, шла подготовка делегаций к переговорам.
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
13:21
Украинцы вновь в камуфляже: второй раунд переговоров стартует с минуты на минутуРоссийская делегация прибыла во дворец Чираган на переговоры с Украиной. В то же время часть украинской делегации уже "засветилась" в военной форме. Об этом 2 июня написало агентство РИА Новости
В приветственном слове Фидан заявил, что на первом этапе переговоров России и Украины были сделаны очень важные шаги. Открывая второй раунд диалога, он подчеркнул, что теперь предполагается рассмотреть вопрос о встрече лидеров, будет обсужден вопрос о прекращении огня.
По словам Фидана, Турция рассчитывает на результативность встречи России и Украины в Стамбуле. Турецкий министр выразил надежду, что Москва и Киев договорятся о новом обмене пленными. По его мнению, регулярные встречи делегаций укрепляют доверие сторон. Он также отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в контакте с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по украинскому урегулированию.
Как ожидается, стороны сегодня обсудят меморандумы о прекращении огня. О подготовке таких документов Россия и Украина договорились в ходе первого раунда переговоров, который состоялся 16 мая.
На минувшей неделе глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня в Стамбуле представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.
Предыдущий раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и подготовке сторонами меморандумов о прекращении огня.
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
12:16
Кто уже прибыл во дворец Чираган, а кто вернулся в гостиницу: что происходит в СтамбулеТурецкая делегация прибыла во дворец Чираган. В это же время часть российской делегации вернулась в отель в Стамбуле. Об этом 2 июня сообщил корреспондент агентства РИА Новости
Между тем СМИ публикуют полный текст украинского меморандума с условиями мира, который Украина передала РФ к сегодняшним переговорам в Стамбуле. Он полностью совпадает с тем, что накануне "слило" агентство Reuters. Ключевые условия киевского режима:
— Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимый фон и предпосылка для мирных переговоров;

— Обмен всех пленных по принципу "всех на всех";
— Гарантии безопасности и привлечение международного сообщества;

— Украину не принуждают к нейтралитету. Она может стать частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса в рамках Североатлантического союза;
— Не могут быть введены какие-либо ограничения по численности, дислокации или другим параметрам Вооружённых Сил Украины, а также по размещению войск дружественных иностранных государств на территории Украины;
— Вошедшие в состав РФ территории не признаются международным сообществом. Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безоговорочного прекращения огня.
Российская сторона неоднократно заявляла, что подобные условия неприемлемы для нее. Ранее западные СМИ обратили внимание, что позиции сторон несовместимы и без внушительных уступок хотя бы одной из сторон мирного соглашения Москве и Киеву не достичь.
Между тем посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник объяснил, зачем ВСУ стремятся к максимальному напряжению на фронте.
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