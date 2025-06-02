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Украинцы вновь в камуфляже: второй раунд переговоров стартует с минуты на минуту

Украинцы вновь в камуфляже: второй раунд переговоров стартует с минуты на минуту - 02.06.2025 Украина.ру

Украинцы вновь в камуфляже: второй раунд переговоров стартует с минуты на минуту

Российская делегация прибыла во дворец Чираган на переговоры с Украиной. В то же время часть украинской делегации уже "засветилась" в военной форме. Об этом 2 июня написало агентство РИА Новости

2025-06-02T13:21

2025-06-02T13:21

2025-06-02T13:22

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По данным издания, российская делегация уже прибыла во дворец Чираган в Стамбуле, где сегодня пройдет второй раунд прямых переговоров с представителями Украины. Через несколько минут после российской делегации во дворец приехали и представители Украины. Как ожидается, сама встреча начнется в 13.00.Российские СМИ отмечают, что часть украинской делегации вновь в камуфляже, как это было на первой встрече. Так, испанская газета Público ранее написала, что украинской делегации не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах.На место ранее уже прибыли представители Турции. Как проинформировало AFP, перед переговорами с РФ украинцы встретились с европейскими чиновниками.Как ожидается, стороны сегодня обсудят меморандумы о прекращении огня. О подготовке таких документов Россия и Украина договорились в ходе первого раунда переговоров, который состоялся 16 мая.На минувшей неделе глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня в Стамбуле представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.Предыдущий раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и подготовке сторонами меморандумов о прекращении огня.Ранее стало известно, кто уже прибыл во дворец Чираган, а кто вернулся в гостиницу: что происходит в Стамбуле. Также о других новостях к сегодняшнему дню — в публикации Переговоры в Стамбуле, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 2 июня.

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