Переговоры в Стамбуле, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 2 июня - 02.06.2025 Украина.ру
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Переговоры в Стамбуле, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 2 июня
Переговоры в Стамбуле, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 2 июня - 02.06.2025 Украина.ру
Переговоры в Стамбуле, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 2 июня
Стали известны новые подробности о переговорах в Стамбуле. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-06-02T13:00
2025-06-02T13:00
хроники
эксклюзив
стамбул
вячеслав гладков
владимир мединский
марат баширов
вооруженные силы украины
мид
украина
россия
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Глава российской делегации Владимир Мединский проведет встречи на полях переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости."Мединский проведет некие контакты на полях переговоров в Стамбуле", — заявил собеседник агентства.Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах России и Украины во дворце Чираган, которые должны начаться в 13:00 по московскому, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.В 12:32 РИА Новости сообщило о том, что российская делегация выехала из отеля и направилась на переговоры. При этом члены делегации рассчитывают на то, что переговоры начнутся вовремя.Российский политолог Марат Баширов назвал сегодняшнюю встречу российской и украинской делегаций в Стамбуле не переговорами."То, что сегодня произойдёт в Стамбуле - это не переговоры. Это встреча для обмена меморандумами", — указал Баширов.Он также призвал признать главу украинского режима террористом."И пора признать Зеленского главарём террористической организации, которая захватила власть на Украине и совершает теракты в России. Да, это ограничит нас, но разве это не правда?" — подытожил Баширов.Член Совета при президента России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц отметил, что по переговорам ничего не меняется."По переговорам ничего не меняется. В Киеве, конечно, думают, что после вчерашнего они сегодня скажут: "Не согласитесь на наш ультиматум - завтра дроны полетят по АЭС". И мы поднимем лапки. Но, слава Богу, Мединский на прошлой встрече сам поднял планку, ниже которой мы уже не пройдем. А он чётко дал понять: война - отдельно, переговоры - отдельно. Атаки на аэродромы - это составляющая войны, параллельный процесс, который не повлияет на наши требования", — отметил Коц.Он также назвал атаку на пассажирский поезд в Брянской области "терактом, который из западных политиков заметил вчера только Рубио".Обстрелы и налётыУтром 2 июня Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В период с 20:10 по московскому времени 1 июня до 02.00 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 162 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 57 БПЛА – над территорией Курской области, 31 БПЛА – над территорией Белгородской области, 27 БПЛА – над территорией Липецкой области, 16 БПЛА – над территорией Воронежской области, 11 БПЛА – над территорией Брянской области, 11 БПЛА – над территорией Рязанской области, 6 БПЛА – над территорией Орловской области, 2 БПЛА – над территорией Республики Крым, 1 БПЛА – над территорией Тамбовской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 9 ударов по территории этого региона России.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 40 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 4 снаряда калибром 155 мм. В ДНР неоднократно объявлялась ракетная/авиационная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 34 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 34 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 10; Малая Лепетиха — 4; Малая Кардашинка — 4; Новая Каховка — 3; Алёшки — 4; Каховка — 5; Старая Збурьевка — 2; Подстепное — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Корсунка, Днепряны и Новая Збурьевка.Утром 2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий", — указывалось в сводке.Город Белгород атакован одним беспилотником. Последствий нет.В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Комсомольский, Октябрьский, сёлам Красный Октябрь и Репное совершены атаки 9 беспилотников, 6 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Октябрьский повреждено частное домовладение. В селе Таврово от падения обломков повреждён частный дом."Сегодня ночью в посёлке Комсомольский от удара дрона по частному дому пострадал мирный житель. Женщине с контузией медики скорой помощи оказали помощь на месте. От предложенной госпитализации она отказалась. В посёлке повреждены 3 частных дома и надворная постройка", — сообщил Гладков.В Борисовском районе сёла Берёзовка, Богун-Городок и Зозули атакованы 4 беспилотниками. В селе Берёзовка повреждены частный дом и автомобиль, в селе Зозули — надворная постройка, в селе Богун-Городок — один из корпусов сельхозпредприятия.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Долгое, Кукуевка и Новая Симоновка подверглись атакам 11 беспилотников, 8 из которых сбиты и подавлены. В селе Долгое повреждён забор частного домовладения.В Волоконовском районе село Грушевка атаковано FPV-дроном — повреждены ГАЗель и частный дом."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Козинка, Пороз, Рождественка и Сподарюшино в ходе 5 обстрелов выпущено 22 боеприпаса и нанесены удары 6 беспилотников. Без последствий", — отмечалось в сводке.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 5 беспилотников. Обошлось без последствий.Над Корочанским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без пострадавших и повреждений.Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 17 беспилотников. Без последствий."В Краснояружском районе сёла Вязовое, Демидовка, Илек-Пеньковка, Поповка, Репяховка, Староселье, Теребрено и хутор Высокий подверглись 7 обстрелам с применением 19 боеприпасов и атакам 10 беспилотников. В селе Илек-Пеньковка повреждено недействующее административное здание", — писал Гладков.Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без последствий."В Ракитянском районе по посёлку Пролетарский выпущено 2 боеприпаса. Погибла мирная жительница. Пострадал ребёнок. 12-летняя девочка с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. Повреждены 4 частных дома, один из которых полностью разрушен, автомобиль и линия электропередачи", — сообщил губернатор.В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Архангельское, Вознесеновка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка и Ржевка совершены атаки 27 беспилотников, 19 из которых подавлены и сбиты."В селе Архангельское от удара беспилотника ранен боец подразделения "Орлан". Пострадавшему оказана медицинская помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно. В селе Ржевка повреждены автомобиль и частный дом, в селе Новая Таволжанка — частное домовладение, в селе Нежеголь — легковой автомобиль", — писал Гладков.Сегодня рано утром в селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника повреждены остекление в двухэтажном МКД и 4 автомобиля.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О новых переговорах в Стамбуле — в статье Павла Котова "Стамбул. Второй раунд".
https://ukraina.ru/20250602/memorandum-ukrainy-soboleznovaniya-rubio-glavnoe-na-utro-2-iyunya-1063566118.html
https://ukraina.ru/20250601/ataka-bespilotnikov-v-zapolyare-i-sibiri-itogi-1-iyunya-1063557942.html
https://ukraina.ru/20250601/podlyy-akt-terrora-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-1-iyunya-1063552143.html
https://ukraina.ru/20250601/v-poezde-krichat-deti-podryv-na-zheleznoy-doroge-pod-bryanskom-glavnoe-na-utro-1-iyunya-1063549847.html
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Егор Леев
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, стамбул, вячеслав гладков, владимир мединский, марат баширов, вооруженные силы украины, мид, украина, россия
Хроники, Эксклюзив, Стамбул, Вячеслав Гладков, Владимир Мединский, Марат Баширов, Вооруженные силы Украины, МИД, Украина, Россия

Переговоры в Стамбуле, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 2 июня

13:00 02.06.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Стали известны новые подробности о переговорах в Стамбуле. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Глава российской делегации Владимир Мединский проведет встречи на полях переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости.
"Мединский проведет некие контакты на полях переговоров в Стамбуле", — заявил собеседник агентства.
Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах России и Украины во дворце Чираган, которые должны начаться в 13:00 по московскому, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.
В 12:32 РИА Новости сообщило о том, что российская делегация выехала из отеля и направилась на переговоры. При этом члены делегации рассчитывают на то, что переговоры начнутся вовремя.
Российский политолог Марат Баширов назвал сегодняшнюю встречу российской и украинской делегаций в Стамбуле не переговорами.
"То, что сегодня произойдёт в Стамбуле - это не переговоры. Это встреча для обмена меморандумами", — указал Баширов.
Он также призвал признать главу украинского режима террористом.
"И пора признать Зеленского главарём террористической организации, которая захватила власть на Украине и совершает теракты в России. Да, это ограничит нас, но разве это не правда?" — подытожил Баширов.
Член Совета при президента России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц отметил, что по переговорам ничего не меняется.
"По переговорам ничего не меняется. В Киеве, конечно, думают, что после вчерашнего они сегодня скажут: "Не согласитесь на наш ультиматум - завтра дроны полетят по АЭС". И мы поднимем лапки. Но, слава Богу, Мединский на прошлой встрече сам поднял планку, ниже которой мы уже не пройдем. А он чётко дал понять: война - отдельно, переговоры - отдельно. Атаки на аэродромы - это составляющая войны, параллельный процесс, который не повлияет на наши требования", — отметил Коц.
Он также назвал атаку на пассажирский поезд в Брянской области "терактом, который из западных политиков заметил вчера только Рубио".
09:47
Меморандум Украины, соболезнования Рубио. Главное на утро 2 июняГоссекретарь США Марко Рубио выразил министру иностранных дел России Сергею Лаврову в связи c подрывами в Брянской и Курской областях. Российской делегации передали украинский проект меморандума
Обстрелы и налёты
Утром 2 июня Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников.
"В период с 20:10 по московскому времени 1 июня до 02.00 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 162 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 57 БПЛА – над территорией Курской области, 31 БПЛА – над территорией Белгородской области, 27 БПЛА – над территорией Липецкой области, 16 БПЛА – над территорией Воронежской области, 11 БПЛА – над территорией Брянской области, 11 БПЛА – над территорией Рязанской области, 6 БПЛА – над территорией Орловской области, 2 БПЛА – над территорией Республики Крым, 1 БПЛА – над территорией Тамбовской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 9 ударов по территории этого региона России.
Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 40 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении гражданского лица. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 4 снаряда калибром 155 мм. В ДНР неоднократно объявлялась ракетная/авиационная опасность.
украинские дроны, атаковавшие Заполярье и Сибирь - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Вчера, 17:20
Атака беспилотников в Заполярье и Сибири. Итоги 1 июняГубернаторы Мурманской и Иркутской области сообщили об атаке украинских беспилотников на их регионы
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 34 снаряда из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 34 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 10; Малая Лепетиха — 4; Малая Кардашинка — 4; Новая Каховка — 3; Алёшки — 4; Каховка — 5; Старая Збурьевка — 2; Подстепное — 2", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Корсунка, Днепряны и Новая Збурьевка.
Утром 2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий", — указывалось в сводке.
Город Белгород атакован одним беспилотником. Последствий нет.
В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Комсомольский, Октябрьский, сёлам Красный Октябрь и Репное совершены атаки 9 беспилотников, 6 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Октябрьский повреждено частное домовладение. В селе Таврово от падения обломков повреждён частный дом.
"Сегодня ночью в посёлке Комсомольский от удара дрона по частному дому пострадал мирный житель. Женщине с контузией медики скорой помощи оказали помощь на месте. От предложенной госпитализации она отказалась. В посёлке повреждены 3 частных дома и надворная постройка", — сообщил Гладков.
В Борисовском районе сёла Берёзовка, Богун-Городок и Зозули атакованы 4 беспилотниками. В селе Берёзовка повреждены частный дом и автомобиль, в селе Зозули — надворная постройка, в селе Богун-Городок — один из корпусов сельхозпредприятия.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Вчера, 13:21
Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июняПрезиденту России Владимиру Путину доложили о произошедшем в Брянской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Долгое, Кукуевка и Новая Симоновка подверглись атакам 11 беспилотников, 8 из которых сбиты и подавлены. В селе Долгое повреждён забор частного домовладения.
В Волоконовском районе село Грушевка атаковано FPV-дроном — повреждены ГАЗель и частный дом.
"В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Козинка, Пороз, Рождественка и Сподарюшино в ходе 5 обстрелов выпущено 22 боеприпаса и нанесены удары 6 беспилотников. Без последствий", — отмечалось в сводке.
Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 5 беспилотников. Обошлось без последствий.
Над Корочанским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без пострадавших и повреждений.
Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 17 беспилотников. Без последствий.
"В Краснояружском районе сёла Вязовое, Демидовка, Илек-Пеньковка, Поповка, Репяховка, Староселье, Теребрено и хутор Высокий подверглись 7 обстрелам с применением 19 боеприпасов и атакам 10 беспилотников. В селе Илек-Пеньковка повреждено недействующее административное здание", — писал Гладков.
Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без последствий.
"В Ракитянском районе по посёлку Пролетарский выпущено 2 боеприпаса. Погибла мирная жительница. Пострадал ребёнок. 12-летняя девочка с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. Повреждены 4 частных дома, один из которых полностью разрушен, автомобиль и линия электропередачи", — сообщил губернатор.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Вчера, 09:35
"В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июняГубернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения пассажирского поезда
В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Архангельское, Вознесеновка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка и Ржевка совершены атаки 27 беспилотников, 19 из которых подавлены и сбиты.
"В селе Архангельское от удара беспилотника ранен боец подразделения "Орлан". Пострадавшему оказана медицинская помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно. В селе Ржевка повреждены автомобиль и частный дом, в селе Новая Таволжанка — частное домовладение, в селе Нежеголь — легковой автомобиль", — писал Гладков.
Сегодня рано утром в селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника повреждены остекление в двухэтажном МКД и 4 автомобиля.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О новых переговорах в Стамбуле — в статье Павла Котова "Стамбул. Второй раунд".
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ХроникиЭксклюзивСтамбулВячеслав ГладковВладимир МединскийМарат БашировВооруженные силы УкраиныМИДУкраинаРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
13:58БПЛА против стратегической авиации: перемога без победы. О диверсиях на военных аэродромах России
13:21Украинцы вновь в камуфляже: второй раунд переговоров стартует с минуты на минуту
13:00Переговоры в Стамбуле, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 2 июня
12:37Почему успешные мигранты возвращаются в Россию и как относятся к русским в Австрии — Хаусляйтнер
12:16Кто уже прибыл во дворец Чираган, а кто вернулся в гостиницу: что происходит в Стамбуле
11:38Верховный суд ДНР вынес приговор наемнику-трансгендеру* и экс-спикеру ВСУ Эштон-Чирилло**
11:15Брянский губернатор сказал, сколько нужно времени, чтобы построить новый мост взамен подорванного
11:00К переговорам готовы: обстановка в Стамбуле на 11:00
10:58Путин терпелив, но не до бесконечности. Киселев о том, что будет, если немецкие ракеты полетят на Россию
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09:36Сотрудники ФСБ пресекли попытку новой диверсии. На этот раз - в Приморском крае
09:19Журналистов пустили в Чираган, где пройдет второй раунд переговоров Москвы и Киева
08:00Радио "Новороссия сегодня": важный шаг к интеграции жителей новых регионов в большую Россию
07:00Ростислав Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы
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