https://ukraina.ru/20250602/kto-uzhe-pribyl-vo-dvorets-chiragan-a-kto-vernulsya-v-gostinitsu-chto-proiskhodit-v-stambule-1063569834.html

Кто уже прибыл во дворец Чираган, а кто вернулся в гостиницу: что происходит в Стамбуле

Кто уже прибыл во дворец Чираган, а кто вернулся в гостиницу: что происходит в Стамбуле - 02.06.2025 Украина.ру

Кто уже прибыл во дворец Чираган, а кто вернулся в гостиницу: что происходит в Стамбуле

Турецкая делегация прибыла во дворец Чираган. В это же время часть российской делегации вернулась в отель в Стамбуле. Об этом 2 июня сообщил корреспондент агентства РИА Новости

2025-06-02T12:16

2025-06-02T12:16

2025-06-02T12:16

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Отмечается, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским покинула гостиницу в Стамбуле около 11:20 по московскому времени, спустя некоторое время часть дипломатов вернулась обратно. Между тем, турецкая делегация уже прибыла во дворец Чираган, который станет местом проведения второго раунда переговоров России и Украины. Ранее СМИ отмечали, что выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места встречи делегаций Москвы и Киева связан с его вместимостью и намерением Турции показать свои достопримечательности миру.Источник агентства уточнил, что информации о возможной продолжительности предстоящих переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле пока нет. Что касается заявлений дипломатов от Москвы, то они, вероятнее всего, будут сделаны уже после встречи, а не до. Мединский, как ожидается, проведет "некие контакты" на полях переговоров в Стамбуле, добавил также источник РИА Новости.На минувшей неделе глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня в Стамбуле представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.Предыдущий раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и подготовке сторонами меморандумов о прекращении огня.Ранее турецкие организаторы заявили о полной готовности. По данным корреспондента РИА Новостей, обстановка у дворца Чираган, как и раньше, достаточно спокойная, журналисты ждут приезда делегаций. Подробнее об этом — в публикации К переговорам готовы: обстановка в Стамбуле на 11:00.

https://ukraina.ru/20250602/ukrainskaya-delegatsiya-pribyla-v-stambul-ankara-soobschila-o-vremeni-nachala-vtorogo-raunda-peregovorov-1063565816.html

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