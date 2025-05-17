Украинской делегации не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах — СМИ
Вряд ли "буффонада" Владимира Зеленского в качестве основы дипломатии была успешным шагом. Об этом 17 мая написала испанская газета Público
Издание утверждает, что накануне на переговорах была продемонстрирована "большая недальновидность" украинских политиков, которые "положились на дипломатию, основанную на буффонаде" главы киевского режима.
Отмечается, что она имела большой успех в Европе ранее, там "ее обожают", однако России же не было и "намека на успех". Проблема украинских дипломатов заключалась в том, что была проигнорирована сложность российской дипломатии, а она способна "нервировать оппонента", но не давать подсказок о реальных планах Москвы.
"Буффонада [Владимира] Зеленского дает Москве бесценное время, необходимое для закрепления достигнутых успехов", — говорится в публикации.
Стоит отметить, что на переговорах, которые стали первыми за все время СВО, украинская делегация прибыла в камуфляже, отказавшись от делового дресс-кода. Как заметили многие журналисты, в этом они последовали примеру главаря киевского режима, ранее пришедшего в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом в одежде стиля милитари.
Переговоры, прошедшие вчера, 16 мая, между Москвой и Киевом вызвали бурную реакцию во всем мире. Событие стало одной из самых обсуждаемых тем не только среди СМИ, но и среди политиков. О том, как проходили переговоры российской и украинской делегации в материале В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева.
По итогу встречи возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва удовлетворена результатом переговоров.
Кроме того, Мединский анонсировал масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" с Украиной. Отмечалось, что Москва приняла к сведению запрос Киева на встречу глав государств. Помощник президента РФ заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной. Также он сказал, что Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня, детально прописать свои предложения.
Подробнее об этом — в публикации Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле.
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