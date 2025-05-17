https://ukraina.ru/20250517/ukrainskoy-delegatsii-ne-stoilo-polagatsya-na-buffonadu-zelenskogo-na-peregovorakh--smi-1063205158.html

Украинской делегации не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах — СМИ

Украинской делегации не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах — СМИ - 17.05.2025 Украина.ру

Украинской делегации не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах — СМИ

Вряд ли "буффонада" Владимира Зеленского в качестве основы дипломатии была успешным шагом. Об этом 17 мая написала испанская газета Público

2025-05-17T10:55

2025-05-17T10:55

2025-05-17T10:55

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Издание утверждает, что накануне на переговорах была продемонстрирована "большая недальновидность" украинских политиков, которые "положились на дипломатию, основанную на буффонаде" главы киевского режима. Отмечается, что она имела большой успех в Европе ранее, там "ее обожают", однако России же не было и "намека на успех". Проблема украинских дипломатов заключалась в том, что была проигнорирована сложность российской дипломатии, а она способна "нервировать оппонента", но не давать подсказок о реальных планах Москвы.Стоит отметить, что на переговорах, которые стали первыми за все время СВО, украинская делегация прибыла в камуфляже, отказавшись от делового дресс-кода. Как заметили многие журналисты, в этом они последовали примеру главаря киевского режима, ранее пришедшего в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом в одежде стиля милитари. Представители России и Турции выбрали классические костюмы, соблюдая официальный формат переговоров. Кроме того, источники нескольких российских изданий сообщили, что украинская сторона хоть и имела переводчика, но не воспользовалась его услугами. Переговоры, прошедшие вчера, 16 мая, между Москвой и Киевом вызвали бурную реакцию во всем мире. Событие стало одной из самых обсуждаемых тем не только среди СМИ, но и среди политиков. О том, как проходили переговоры российской и украинской делегации в материале В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева.По итогу встречи возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва удовлетворена результатом переговоров.Кроме того, Мединский анонсировал масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" с Украиной. Отмечалось, что Москва приняла к сведению запрос Киева на встречу глав государств. Помощник президента РФ заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной. Также он сказал, что Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня, детально прописать свои предложения.Подробнее об этом — в публикации Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле.

https://ukraina.ru/20250517/zapadnye-smi-opublikovali-spisok-trebovaniy-rf-na-peregovorakh-s-ukrainoy-v-stambule-1063204665.html

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