Украинской делегации не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах — СМИ - 17.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250517/ukrainskoy-delegatsii-ne-stoilo-polagatsya-na-buffonadu-zelenskogo-na-peregovorakh--smi-1063205158.html
Украинской делегации не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах — СМИ
Украинской делегации не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах — СМИ - 17.05.2025 Украина.ру
Украинской делегации не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах — СМИ
Вряд ли "буффонада" Владимира Зеленского в качестве основы дипломатии была успешным шагом. Об этом 17 мая написала испанская газета Público
2025-05-17T10:55
2025-05-17T10:55
новости
москва
россия
киев
украина
владимир зеленский
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063192558_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_5df58514537101b2c7f59846c84cb238.jpg
Издание утверждает, что накануне на переговорах была продемонстрирована "большая недальновидность" украинских политиков, которые "положились на дипломатию, основанную на буффонаде" главы киевского режима. Отмечается, что она имела большой успех в Европе ранее, там "ее обожают", однако России же не было и "намека на успех". Проблема украинских дипломатов заключалась в том, что была проигнорирована сложность российской дипломатии, а она способна "нервировать оппонента", но не давать подсказок о реальных планах Москвы.Стоит отметить, что на переговорах, которые стали первыми за все время СВО, украинская делегация прибыла в камуфляже, отказавшись от делового дресс-кода. Как заметили многие журналисты, в этом они последовали примеру главаря киевского режима, ранее пришедшего в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом в одежде стиля милитари. Представители России и Турции выбрали классические костюмы, соблюдая официальный формат переговоров. Кроме того, источники нескольких российских изданий сообщили, что украинская сторона хоть и имела переводчика, но не воспользовалась его услугами. Переговоры, прошедшие вчера, 16 мая, между Москвой и Киевом вызвали бурную реакцию во всем мире. Событие стало одной из самых обсуждаемых тем не только среди СМИ, но и среди политиков. О том, как проходили переговоры российской и украинской делегации в материале В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева.По итогу встречи возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва удовлетворена результатом переговоров.Кроме того, Мединский анонсировал масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" с Украиной. Отмечалось, что Москва приняла к сведению запрос Киева на встречу глав государств. Помощник президента РФ заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной. Также он сказал, что Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня, детально прописать свои предложения.Подробнее об этом — в публикации Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле.
https://ukraina.ru/20250517/zapadnye-smi-opublikovali-spisok-trebovaniy-rf-na-peregovorakh-s-ukrainoy-v-stambule-1063204665.html
москва
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063192558_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_a55313603757a7d307bdfaa741cf6a76.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, россия, киев, украина, владимир зеленский, переговоры
Новости, Москва, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, переговоры

Украинской делегации не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах — СМИ

10:55 17.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вряд ли "буффонада" Владимира Зеленского в качестве основы дипломатии была успешным шагом. Об этом 17 мая написала испанская газета Público
Издание утверждает, что накануне на переговорах была продемонстрирована "большая недальновидность" украинских политиков, которые "положились на дипломатию, основанную на буффонаде" главы киевского режима.
Отмечается, что она имела большой успех в Европе ранее, там "ее обожают", однако России же не было и "намека на успех". Проблема украинских дипломатов заключалась в том, что была проигнорирована сложность российской дипломатии, а она способна "нервировать оппонента", но не давать подсказок о реальных планах Москвы.

"Буффонада [Владимира] Зеленского дает Москве бесценное время, необходимое для закрепления достигнутых успехов", — говорится в публикации.

Стоит отметить, что на переговорах, которые стали первыми за все время СВО, украинская делегация прибыла в камуфляже, отказавшись от делового дресс-кода. Как заметили многие журналисты, в этом они последовали примеру главаря киевского режима, ранее пришедшего в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом в одежде стиля милитари.
Представители России и Турции выбрали классические костюмы, соблюдая официальный формат переговоров. Кроме того, источники нескольких российских изданий сообщили, что украинская сторона хоть и имела переводчика, но не воспользовалась его услугами.
Переговоры, прошедшие вчера, 16 мая, между Москвой и Киевом вызвали бурную реакцию во всем мире. Событие стало одной из самых обсуждаемых тем не только среди СМИ, но и среди политиков. О том, как проходили переговоры российской и украинской делегации в материале В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева.
По итогу встречи возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва удовлетворена результатом переговоров.
Кроме того, Мединский анонсировал масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" с Украиной. Отмечалось, что Москва приняла к сведению запрос Киева на встречу глав государств. Помощник президента РФ заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной. Также он сказал, что Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня, детально прописать свои предложения.
Подробнее об этом — в публикации Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
10:09
Западные СМИ опубликовали список требований РФ на переговорах с Украиной в СтамбулеАгентство Bloomberg представило список требований, которые Россия, как утверждается, выставила на переговорах с Украиной в Стамбуле. Об этом стало известно 17 мая
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМоскваРоссияКиевУкраинаВладимир Зеленскийпереговоры
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:30В Кремле ответили, при каких условиях Путин встретится с Зеленским
12:11Второй раунд переговоров, состав делегации РФ и формат встреч с Киевом. Песков ответил на главные вопросы
11:43Константинов предрек возвращение Украины в "Русский дом"
11:14Эрдоган "в шоколаде", а Трамп почти получил Нобелевскую премию. Грег Вайнер о переговорах в Стамбуле
10:55Украинской делегации не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах — СМИ
10:17Reuters: после переговоров в США усилились разговоры о санкциях против РФ
10:09Западные СМИ опубликовали список требований РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле
09:50Что будет с украинцами, когда закончим СВО и кто будет жить на Украине: Гаспарян о "ждунах" и не только
09:47Разумный компромисс. Главное на утро 17 мая
09:43"Хорошие отношения" с Путиным: Трамп утверждает, что не намерен прибегать к санкциям в отношении РФ
09:22Мединский объяснил передачу Крыма Украине в 1954 году
08:39Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества
08:00Анпилогов: ВС РФ обхватывают Красноармейскую агломерацию с двух сторон
08:00Образ войны на Украине, переговорные страсти и "коалиция желающих" в полном составе. Неделя в фотографиях
07:45Подсознательная симпатия: Бабич раскрыл, почему Трамп психологически на стороне Путина
07:30Еще немного и ВСУ зиговать начнут: Кочетков о том, кому нужно прекращение огня
07:15Украина приговорила своих солдат к смерти: Анпилогов о военной логике ВСУ
07:00Александр Широкорад: Сейчас России нужно большое наступление и договор с Трампом о федерализации Украины
07:00Дробницкий: если Трамп не собирался сажать всех, кто связан с Украиной, не нужно было лезть
06:30ВС РФ избегают лобового штурма Покровска-Мирнограда: Рожин раскрыл основную задачу армии России
Лента новостейМолния