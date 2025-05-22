https://ukraina.ru/20250522/chto-budet-esli-kiev-sorvet-mirnye-peregovory-i-voyna-prodolzhitsya-1063323934.html

Что будет если Киев сорвет мирные переговоры и война продолжится?

Что будет если Киев сорвет мирные переговоры и война продолжится? - 22.05.2025 Украина.ру

Что будет если Киев сорвет мирные переговоры и война продолжится?

Если нынешняя попытка начать реальные переговоры о мире не увенчается успехом будущее Украины до конца 2025 года выглядит крайне мрачным.

2025-05-22T12:47

2025-05-22T12:47

2025-05-22T12:47

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Для начала стоит отметить, что на данный момент, уже практически со стопроцентной вероятностью можно говорить о том, что, если срыв переговоров и произойдет, то только по вине Украины. Позиция администрации Трампа после телефонных переговоров с президентом России однозначная – сначала меморандум, потом движение по дорожной карте указанной в меморандуме, с жестким соблюдением очередности шагов и сроков. Только дело все в том, что уже на стадии выработки текста меморандума Украина может оказаться излишне несговорчивой. Но даже если он и будет подписан, не факт, что будет выполняться Киевом в срок и в полном объеме. Нельзя сказать, что такой конструктивный сценарий невозможен, скорее он маловероятен. А соответственно, срыв переговоров или пауза в них очень возможны. Ну и, учитывая заинтересованность США в сделке с Россией (примем это как объективный факт), с высочайшей вероятностью именно Киев Вашингтон сочтен недоговороспособным, и дистанцируется от мирного процесса. Со всеми вытекающими для Украины последствиями. А именно - полное прекращение военной помощи, включая прекращение предоставления разведданных и спутниковой связи. И, само собой, даже не говоря о какой-либо финансовой помощи от США или их лоббирования финансовых хотелок Киева в международных финансовых институциях. А значит, при определенном и достаточно вероятном стечении обстоятельств летом или осенью, впервые с февраля 2022 года, Киев может столкнуться с совершенно новой для себя реальностью в военном, финансовом и социально-экономическом смысле. Что неизбежно создаст и совершено новую политическую реальность внутри страны. Первое и самое очевидное - без американской помощи, которая составляет около половины всех поставок, Украина столкнется с катастрофической нехваткой боеприпасов, техники и систем ПВО. Артиллерийские снаряды, ракеты HIMARS, комплексы Patriot и NASAMS будут израсходованы, что сделает оборону и военное производство, а так же энергетику Украины крайне уязвимой. Без пополнения запасов танков, БМП их потери станут невосполнимыми. Одновременно с этим украинские силы обороны гарантированно столкнутся с острейшим кадровым кризисом. Уже сейчас в ВСУ насчитывается около 200 тысяч дезертиров, а при продолжении войны их число будет лавинообразно расти. Ведь, кто бы что ни говорил, но ожидание окончания войны в армии и у обывателей в тылу крайне сильны. Разочарование от срыва переговоров может сильно ударить по моральному состоянию украинского общества, включая военных. При этом, мобилизационные ресурсы практически исчерпаны, и даже если власти объявят призыв среди молодежи 18–24 лет, это не даст значительного притока бойцов, а их стойкость в бою со старта будет крайне низкой. Войска на фронте начнут стремительно терять боеспособность, что может привести к обрушению линии обороны.В то же время, все первое полугодие экономика Украины замедляется. А имеющийся рост происходит, естественно, на фоне низкой базы предыдущего года и никаких причин ожидать улучшения ситуации в случае продолжения военных действий нет. Больше того, с высочайшей вероятностью экономика незалежной начнет падать. И, вообще, тревожных звоночков хватает. Уже больше года идет снижение поступлений из-за границы переводов частных лиц, сокращение произошло на полтора миллиарда долларов. Так же, по прогнозам отраслевых аналитиков, более чем в два раза сократится по году объем производства металлургической продукции. В частности, с 7,5 миллионов тонн - до 3 миллионов тонн упадет производство. Сопоставимы цифры и по производству чугуна. Связано это, в первую очередь, с потерей Украиной последней крупной коксующей шахты на территории Украины - в пос. Удачном под Красноармейском. Да, руда будет добываться, руда будет экспортироваться. По сути, это последний экспортный продукт украинского горно-металлургического комплекса (ГМК). Но доля руды в общем экспорте Украины невелика. Опять же, большие проблемы ожидают украинский сельскохозяйственный экспорт. В прошлом году Украина экспортировала агропродукции на 24 с лишним миллиарда долларов. Половина этой сельхозпродукции была экспортирована в Европейский Союз с высокой доходностью. С 5 июня Европейский Союз отменяет свой беспошлинный режим с Украиной, который был введен в 2022 году и снова возводит заградительные меры против украинского сельскохозяйственного экспорта. Это решение уже однозначное, полный консенсус у европейцев в этом смысле есть. Соответственно, конечно же, украинский экспорт будет куда-то перенаправлен, но доходность его будет значительно ниже. Больше плечо доставки, ниже цена сбыта, то есть сокращение экспортных поступлений от сельхозпродукции больно ударит по Украине. Украина, опять же, как и в прошлом году повышенными темпами расходует бюджетные средства, заложенные на военные расходы. Предполагается, что к осени дефицит денег на военные расходы достигнет 12 миллиардов долларов. При этом Украина почти 10 миллиардов долларов должна выплатить в 2025 году по внешним заимствованиям. Будет или не будет реструктуризирована эта сумма, непонятно. Естественно, как бы там ни развивались события, Европа останется донором для Украины. Но, конечно же, это будет уже такое избыточное напряжение для европейцев со стагнирующей экономикой и ростом военных расходов. Причем, не нужно забывать и внутриполитический фактор в вопросах финансовой помощи Киеву. Европейский обыватель в случае срыва мирных переговоров будет несомненно разочарован необходимостью продолжать выкраивать из собственных бюджетов немалые средства для и ради Украины. Особенно ввиду того, что все это могло вот сейчас как бы закончиться на понятных и приемлемых условиях. Это было бы, может быть, их (ЕС и Украины) политическое поражение. Но с экономической точки зрения, конечно, был бы огромный профицит и стимул. Но продолжать тянуть лямку они, конечно же, будут в 2025 году. А вот готовность европейцев и в 2026-м году платить за Украину вызывают большое сомнение.В целом, в случае продолжения военных действий к концу 2025 года, так или иначе, стоит ожидать значительного ухудшения социально-эконмической ситуации в незалежной. Массовая безработица, разрушенная инфраструктура и отсутствие перспектив приведут к росту недовольства. Плюс галопирующее нарастание усталости от войны, и разочарование от упущенного шанса на мир. Ко всему этому, если власти попытаются еще ужесточить объемы и методы мобилизации, это может спровоцировать массовые протесты. И политическая система Украины окажется под ударом. Президент Зеленский столкнется с усиливающейся критикой как со стороны прозападных сил, так и со стороны радикалов. Оппозиция, в первую очередь Петр Порошенко* и Юлия Тимошенко обвинят его в неэффективности и коррупции, требуя создания "правительства национального единства" или даже смены власти. Что еще хуже для Зеленского, даже его окружение уже готово предать, и все больше видит именно в нем источник всех своих бед. Фигуры вроде эксглавкома ВСУ Залужного, главы ГУР МО Буданова*или даже командира 3-го штурмового корпуса Андрея Билецкого* могут быть использованы как альтернатива нынешнему руководству. И несомненно, что олигархи, такие как Игорь Коломойский*, Виктор Пинчук или Ринат Ахметов, могут попытаться взять реванш, используя недовольство в элитах, народе и у военных. И в общем-то не важно будет ли этот бунт иметь форму "бархатной революции", парламентского переворота или полноценного вооруженного восстания. Куда не кинь всюду клин. И, если Зеленский сорвет нынешнюю попытку мирного процесса, выйти сухим из воды у него уже не получится. А продолжение полномасштабных военных действие в среднесрочной перспективе неизбежно грозит коллапсом фронта и государственного управления.Подробнее о том, какими еще могут быть последствия переговоров по Украине - в статье Михаила "О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил"*Лица, признанные в РФ экстремистами

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, киев, россия, владимир зеленский, дональд трамп, петр порошенко, вооруженные силы украины, мнения