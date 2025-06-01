Запад бережет оружие для себя: Перенджиев объяснил метания киевских союзников в поставках - 01.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250601/zapad-berezhet-oruzhie-dlya-sebya-perendzhiev-obyasnil-metaniya-kievskikh-soyuznikov-v-postavkakh-1063464963.html
Запад бережет оружие для себя: Перенджиев объяснил метания киевских союзников в поставках
Запад бережет оружие для себя: Перенджиев объяснил метания киевских союзников в поставках - 01.06.2025 Украина.ру
Запад бережет оружие для себя: Перенджиев объяснил метания киевских союзников в поставках
К осени на Западе может сложиться ситуация, что некогда союзникам Украины станет не до нее, так как оружие понадобиться им самим. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-06-01T06:15
2025-06-01T06:15
новости
запад
украина
сша
дональд трамп
нато
александр перенджиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059061376_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_b0727ccf23abe01f9d9bbe61970745a3.jpg
По его словам, президент США Дональд Трамп уже открыто говорит, что передавать киевскому режиму "Пэтриоты" становится все более рискованно.Он отметил, что все дело в нарастающем военном напряжении между США и Китаем. Вашингтон все больше давит на Европу, втягивая ее в конфронтацию с Пекином, считает Перенджиев.Кроме того, отметил собеседник издания, идет сосредоточение натовских сил в Арктике, где Россия тоже взаимодействует с Китаем. То есть в этом глобальном противостоянии НАТО отвечает за северные рубежи, а США — за условный Тайваньский фронт.Эта система перезагружается, заявил политолог. Раньше ее основой была Украина, когда Китай был посредником, а теперь китайцы чувствуют на себе давление коллективного Запада и не могут остаться в стороне.“Короче говоря, эта перезагрузка глобального противостояния, наше продвижение в зоне СВО и обнуление западных поставок приведут к тому, что Западу не будет смысла вкладываться в Украину, потому что люди и оружие ему нужны на других фронтах”, — пришел к выводу Перенджиев.Он вновь повторил свое предположение, ранее высказанное в интервью изданию Украина.ру, что к декабрю может сложиться ситуация, когда Киев останется один на один с Москвой.О том, что для Трампа украинский кризис вторичен говорил и Чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко. По его словам, этот конфликт Трамп рассматривает как препятствие на пути нормализации отношений с Москвой.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250420/k-dekabryu-rossiya-i-ukraina-ostanutsya-odin-na-odin--perendzhiev-1062585319.html
запад
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059061376_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_8f8432ee678640d0bd4914ddbe055152.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, украина, сша, дональд трамп, нато, александр перенджиев
Новости, Запад, Украина, США, Дональд Трамп, НАТО, Александр Перенджиев

Запад бережет оружие для себя: Перенджиев объяснил метания киевских союзников в поставках

06:15 01.06.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
К осени на Западе может сложиться ситуация, что некогда союзникам Украины станет не до нее, так как оружие понадобиться им самим. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По его словам, президент США Дональд Трамп уже открыто говорит, что передавать киевскому режиму "Пэтриоты" становится все более рискованно.
Он отметил, что все дело в нарастающем военном напряжении между США и Китаем. Вашингтон все больше давит на Европу, втягивая ее в конфронтацию с Пекином, считает Перенджиев.
Кроме того, отметил собеседник издания, идет сосредоточение натовских сил в Арктике, где Россия тоже взаимодействует с Китаем. То есть в этом глобальном противостоянии НАТО отвечает за северные рубежи, а США — за условный Тайваньский фронт.
Эта система перезагружается, заявил политолог. Раньше ее основой была Украина, когда Китай был посредником, а теперь китайцы чувствуют на себе давление коллективного Запада и не могут остаться в стороне.
“Короче говоря, эта перезагрузка глобального противостояния, наше продвижение в зоне СВО и обнуление западных поставок приведут к тому, что Западу не будет смысла вкладываться в Украину, потому что люди и оружие ему нужны на других фронтах”, — пришел к выводу Перенджиев.
Он вновь повторил свое предположение, ранее высказанное в интервью изданию Украина.ру, что к декабрю может сложиться ситуация, когда Киев останется один на один с Москвой.
Батальонно-тактическая группа Каштана спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
20 апреля, 07:30
К декабрю Россия и Украина останутся один на один — ПеренджиевК концу этого года киевский режим останется один на один с Россией. Потому что США и Европа погрязнут в собственных конфликтах. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
О том, что для Трампа украинский кризис вторичен говорил и Чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко. По его словам, этот конфликт Трамп рассматривает как препятствие на пути нормализации отношений с Москвой.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗападУкраинаСШАДональд ТрампНАТОАлександр Перенджиев
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:50Западная Украина за минувшую неделю: Цыгане против пограничников, а полиция против Моргенштерна*
06:45Разгром ВСУ под Купянском: как точные удары российской артиллерии обратили врага в бегство
06:30Сошлись на деньгах и территориях: Бом о “сделке” Путина и Трампа
06:20ВСУ могут попытаться повторить сценарий Суджи где-то на участке от Суземки до Погара — Кутырь
06:15Запад бережет оружие для себя: Перенджиев объяснил метания киевских союзников в поставках
06:00Кутырь предположил, какие населенные пункты Брянской области попытаются захватить ВСУ
05:45“Как нам реагировать на эскалацию?”: Прозоров о том, на что пойдет Россия
05:30Воевать надо везде: Садулаев о том, где проходит фронт
05:00Водные преграды. Реки Крыга и Синяк осложнят наступление на Сумском направлении — Кутырь
18:03Канцлер ФРГ обсудит Украину с президентом США
18:01Поиск пропавших мирных жителей Курской области. Итоги 31 мая
17:48За что жители Донбасса не простят журналистов, сбежавших на Украину, и как работать в СМИ — Петренко
17:44Британия запретила вейпы
17:28Невидимая война за умы граждан Новороссии: кто кого - Украина или Россия
17:18Глупые упыри во главе Германии ведут её к краху – Медведев
17:08Союзники, предавшие США
16:59Германия впервые после Второй мировой войны отправила войска к границе с Россией
16:27Как России вернуть Одессу без боевых действий с Украиной: Школьников предложил хороший план
16:22"Румынские выборы - это не электоральный процесс, а мем" - Захарова
16:03Объёмы поставок в Россию боеприпасов КНДР достигли эпичных высот - "Военный осведомитель"
Лента новостейМолния