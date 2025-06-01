https://ukraina.ru/20250601/zapad-berezhet-oruzhie-dlya-sebya-perendzhiev-obyasnil-metaniya-kievskikh-soyuznikov-v-postavkakh-1063464963.html

Запад бережет оружие для себя: Перенджиев объяснил метания киевских союзников в поставках

Запад бережет оружие для себя: Перенджиев объяснил метания киевских союзников в поставках - 01.06.2025 Украина.ру

Запад бережет оружие для себя: Перенджиев объяснил метания киевских союзников в поставках

К осени на Западе может сложиться ситуация, что некогда союзникам Украины станет не до нее, так как оружие понадобиться им самим. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2025-06-01T06:15

2025-06-01T06:15

2025-06-01T06:15

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По его словам, президент США Дональд Трамп уже открыто говорит, что передавать киевскому режиму "Пэтриоты" становится все более рискованно.Он отметил, что все дело в нарастающем военном напряжении между США и Китаем. Вашингтон все больше давит на Европу, втягивая ее в конфронтацию с Пекином, считает Перенджиев.Кроме того, отметил собеседник издания, идет сосредоточение натовских сил в Арктике, где Россия тоже взаимодействует с Китаем. То есть в этом глобальном противостоянии НАТО отвечает за северные рубежи, а США — за условный Тайваньский фронт.Эта система перезагружается, заявил политолог. Раньше ее основой была Украина, когда Китай был посредником, а теперь китайцы чувствуют на себе давление коллективного Запада и не могут остаться в стороне.“Короче говоря, эта перезагрузка глобального противостояния, наше продвижение в зоне СВО и обнуление западных поставок приведут к тому, что Западу не будет смысла вкладываться в Украину, потому что люди и оружие ему нужны на других фронтах”, — пришел к выводу Перенджиев.Он вновь повторил свое предположение, ранее высказанное в интервью изданию Украина.ру, что к декабрю может сложиться ситуация, когда Киев останется один на один с Москвой.О том, что для Трампа украинский кризис вторичен говорил и Чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко. По его словам, этот конфликт Трамп рассматривает как препятствие на пути нормализации отношений с Москвой.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250420/k-dekabryu-rossiya-i-ukraina-ostanutsya-odin-na-odin--perendzhiev-1062585319.html

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новости, запад, украина, сша, дональд трамп, нато, александр перенджиев