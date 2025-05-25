Для Трампа украинский конфликт вторичен: Крамаренко о том, как меняется позиция США теперь - 25.05.2025 Украина.ру
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Для Трампа украинский конфликт вторичен: Крамаренко о том, как меняется позиция США теперь
Для Трампа украинский конфликт вторичен: Крамаренко о том, как меняется позиция США теперь - 25.05.2025 Украина.ру
Для Трампа украинский конфликт вторичен: Крамаренко о том, как меняется позиция США теперь
В данном случае украинский конфликт носит характер регионального, но с широкими глобальными последствиями. Поэтому для президента США Дональда Трампа этот конфликт вторичен. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал Чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко
2025-05-25T05:45
2025-05-25T05:45
новости
россия
украина
сша
дональд трамп
джо байден
владимир путин
переговоры
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Отвечая на вопрос, будет ли Трамп менять линию поведения в отношении Украины, собеседник издания отметил, что, важно помнить, американский лидер унаследовал этот конфликт от предыдущей администрации Белого дома.Трамп прямо говорит, что это война [его предшественника Джо] Байдена, а он вынужден заниматься урегулированием конфликта, поскольку получил его по наследству.Нынешний американский президент, подчеркнул Крамаренко, также уточнял, что не поддерживает нарратив о российской агрессии: дескать, Россию совместно спровоцировали администрация Байдена и руководство современной Украины.По его словам, в данном случае украинский конфликт носит характер регионального, но с широкими глобальными последствиями. Поэтому для Трампа этот конфликт вторичен, пришел он к выводу.“Начало двустороннего процесса между РФ и Украиной позволило Трампу начать уход из украинского конфликта. После разговора с нашим президентом он четко заявил, что никаких дополнительных санкций против России вводить не будет, равно как и оказывать на нас дополнительное давление. Теперь вопрос должен решаться в двустороннем порядке”, — добавил Крамаренко.Это была принципиальная позиция России, которую Трамп поддержал. Поэтому и состоялся первый раунд возобновленных двусторонних переговоров с Стамбуле. Так что, процесс пошел, и Украине из него выйти уже не получится, резюмировал эксперт.По итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, прошедшего в понедельник, 19 мая, президент США отверг предположение о том, что Россия якобы не спешит предпринимать действия для украинского урегулирования. Если существенного прогресса по урегулированию на Украине не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе, отметил он."Это ситуация в Европе, и она должна была оставаться там", — заявил Трамп, подчеркнув, что США оказались вовлеченными из-за политики Байдена.Подробнее о главных заявлениях Трампа в публикации "Офицерский бунт" ВСУ, попытки прорвать госграницу РФ и "острое разочарование" Европы.Полный текст интервью Александра Крамаренко: После разговора Трампа и Путина Украина останется один на один с Россией читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250520/prodolzhenie-peregovorov--posle-letney-kampanii-vs-rf-o-chm-pogovorili-putin-i-tramp-1063267246.html
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин, переговоры
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, переговоры

Для Трампа украинский конфликт вторичен: Крамаренко о том, как меняется позиция США теперь

05:45 25.05.2025
 
© Public domain
© Public domain
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В данном случае украинский конфликт носит характер регионального, но с широкими глобальными последствиями. Поэтому для президента США Дональда Трампа этот конфликт вторичен. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал Чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко
Отвечая на вопрос, будет ли Трамп менять линию поведения в отношении Украины, собеседник издания отметил, что, важно помнить, американский лидер унаследовал этот конфликт от предыдущей администрации Белого дома.
Трамп прямо говорит, что это война [его предшественника Джо] Байдена, а он вынужден заниматься урегулированием конфликта, поскольку получил его по наследству.
Нынешний американский президент, подчеркнул Крамаренко, также уточнял, что не поддерживает нарратив о российской агрессии: дескать, Россию совместно спровоцировали администрация Байдена и руководство современной Украины.
“То есть этот конфликт Трамп рассматривает как препятствие на пути нормализации отношений с Москвой. Он заинтересован в этом, поскольку желает следовать великодержавной дипломатии. У ведущих государств мира свои интересы, и они должны сотрудничать между собой, чтобы решать те или иные проблемы международного и регионального характера”, — заявил собеседник издания.
По его словам, в данном случае украинский конфликт носит характер регионального, но с широкими глобальными последствиями. Поэтому для Трампа этот конфликт вторичен, пришел он к выводу.
“Начало двустороннего процесса между РФ и Украиной позволило Трампу начать уход из украинского конфликта. После разговора с нашим президентом он четко заявил, что никаких дополнительных санкций против России вводить не будет, равно как и оказывать на нас дополнительное давление. Теперь вопрос должен решаться в двустороннем порядке”, — добавил Крамаренко.
Это была принципиальная позиция России, которую Трамп поддержал. Поэтому и состоялся первый раунд возобновленных двусторонних переговоров с Стамбуле. Так что, процесс пошел, и Украине из него выйти уже не получится, резюмировал эксперт.
По итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, прошедшего в понедельник, 19 мая, президент США отверг предположение о том, что Россия якобы не спешит предпринимать действия для украинского урегулирования. Если существенного прогресса по урегулированию на Украине не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе, отметил он.
"Это ситуация в Европе, и она должна была оставаться там", — заявил Трамп, подчеркнув, что США оказались вовлеченными из-за политики Байдена.
Подробнее о главных заявлениях Трампа в публикации "Офицерский бунт" ВСУ, попытки прорвать госграницу РФ и "острое разочарование" Европы.
20 мая, 15:08
Продолжение переговоров — после летней кампании ВС РФ. О чём поговорили Путин и Трамп?Итак, 19 мая состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Оба лидера назвали беседу конструктивной и взаимоуважительной. Судя по короткому заявлению Владимира Путина для прессы, он в двухчасовом разговоре с американским коллегой Россия настаивает на решении украинского конфликта на основе долгосрочных гарантий безопасности
Полный текст интервью Александра Крамаренко: После разговора Трампа и Путина Украина останется один на один с Россией читайте на сайте Украина.ру.
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