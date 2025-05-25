https://ukraina.ru/20250525/dlya-trampa-ukrainskiy-konflikt-vtorichen-kramarenko-o-tom-kak-menyaetsya-pozitsiya-ssha-teper-1063298985.html

Для Трампа украинский конфликт вторичен: Крамаренко о том, как меняется позиция США теперь

Для Трампа украинский конфликт вторичен: Крамаренко о том, как меняется позиция США теперь - 25.05.2025 Украина.ру

Для Трампа украинский конфликт вторичен: Крамаренко о том, как меняется позиция США теперь

В данном случае украинский конфликт носит характер регионального, но с широкими глобальными последствиями. Поэтому для президента США Дональда Трампа этот конфликт вторичен. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал Чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко

2025-05-25T05:45

2025-05-25T05:45

2025-05-25T05:45

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Отвечая на вопрос, будет ли Трамп менять линию поведения в отношении Украины, собеседник издания отметил, что, важно помнить, американский лидер унаследовал этот конфликт от предыдущей администрации Белого дома.Трамп прямо говорит, что это война [его предшественника Джо] Байдена, а он вынужден заниматься урегулированием конфликта, поскольку получил его по наследству.Нынешний американский президент, подчеркнул Крамаренко, также уточнял, что не поддерживает нарратив о российской агрессии: дескать, Россию совместно спровоцировали администрация Байдена и руководство современной Украины.По его словам, в данном случае украинский конфликт носит характер регионального, но с широкими глобальными последствиями. Поэтому для Трампа этот конфликт вторичен, пришел он к выводу.“Начало двустороннего процесса между РФ и Украиной позволило Трампу начать уход из украинского конфликта. После разговора с нашим президентом он четко заявил, что никаких дополнительных санкций против России вводить не будет, равно как и оказывать на нас дополнительное давление. Теперь вопрос должен решаться в двустороннем порядке”, — добавил Крамаренко.Это была принципиальная позиция России, которую Трамп поддержал. Поэтому и состоялся первый раунд возобновленных двусторонних переговоров с Стамбуле. Так что, процесс пошел, и Украине из него выйти уже не получится, резюмировал эксперт.По итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, прошедшего в понедельник, 19 мая, президент США отверг предположение о том, что Россия якобы не спешит предпринимать действия для украинского урегулирования. Если существенного прогресса по урегулированию на Украине не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе, отметил он."Это ситуация в Европе, и она должна была оставаться там", — заявил Трамп, подчеркнув, что США оказались вовлеченными из-за политики Байдена.Подробнее о главных заявлениях Трампа в публикации "Офицерский бунт" ВСУ, попытки прорвать госграницу РФ и "острое разочарование" Европы.Полный текст интервью Александра Крамаренко: После разговора Трампа и Путина Украина останется один на один с Россией читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250520/prodolzhenie-peregovorov--posle-letney-kampanii-vs-rf-o-chm-pogovorili-putin-i-tramp-1063267246.html

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин, переговоры