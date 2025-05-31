https://ukraina.ru/20250531/voennyy-vayldberiz-i-yandeks-taksi-na-pole-boya-sadulaev-o-tsifrovizatsii-vsu---1063519164.html

"Военный вайлдбериз" и "Яндекс-Такси" на поле боя: Садулаев о цифровизации ВСУ

"Военный вайлдбериз" и "Яндекс-Такси" на поле боя: Садулаев о цифровизации ВСУ - 31.05.2025 Украина.ру

"Военный вайлдбериз" и "Яндекс-Такси" на поле боя: Садулаев о цифровизации ВСУ

Надо признать, что ВСУ опережают армию РФ в плане цифровизации управления. Еще до "военного вайлдбериз" у противника появилась крайне опасная для ВС РФ система нанесения ударов, которая работает по принципу "Яндекс-Такси"

2025-05-31T05:30

2025-05-31T05:30

2025-05-31T05:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев. Ранее на Украине запустили так называемый "военный вайлдбериз", когда конкретное подразделение через специальное приложение может заказать необходимый им военный расходник. Согласно этой системе, дроны и РЭБы закупаются на средства Минцифры, но доставку оплачивают сами военнослужащие. Также этот маркетплейс предусматривает систему скидок и бонусов за пораженную цель, что должно способствовать конкуренции между подразделениями. Собеседник издания рассказал, что еще до "военного вайлдбериз" у ВСУ появилась крайне опасная для армии РФ система нанесения ударов, которая работает по принципу "Яндекс-Такси", когда ближайшая огневая точка берет на себя "заказ" по поражению целей. Эта система строится на инициативе артиллеристов и разведчиков, она не зарегулирована сверху, отметил эксперт. По его словам, российской армии нужна цифровая логистическая система, которая бы работала не по принципу "вайлдбериз", а по принципу ритейлинговых компаний: когда какой-то товар на полке подходит к концу, на него автоматически генерируется запрос в сети снабжения и этот товар автоматически доставляется. "Но пока я с трудом представляю, что мы к этому можем прийти. Пока наши волонтеры по-прежнему собирают деньги на рации, тепловизоры, усилители сигналов для БПЛА и иногда даже на саперные лопатки", — заключил военный волонтер.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов также ответил, нужен ли ВС РФ военный маркетплейс с оружием.Полный текст интервью Германа Садулаева: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

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