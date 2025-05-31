"Военный вайлдбериз" и "Яндекс-Такси" на поле боя: Садулаев о цифровизации ВСУ - 31.05.2025 Украина.ру
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"Военный вайлдбериз" и "Яндекс-Такси" на поле боя: Садулаев о цифровизации ВСУ
"Военный вайлдбериз" и "Яндекс-Такси" на поле боя: Садулаев о цифровизации ВСУ - 31.05.2025 Украина.ру
"Военный вайлдбериз" и "Яндекс-Такси" на поле боя: Садулаев о цифровизации ВСУ
Надо признать, что ВСУ опережают армию РФ в плане цифровизации управления. Еще до "военного вайлдбериз" у противника появилась крайне опасная для ВС РФ система нанесения ударов, которая работает по принципу "Яндекс-Такси"
2025-05-31T05:30
2025-05-31T05:30
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев. Ранее на Украине запустили так называемый "военный вайлдбериз", когда конкретное подразделение через специальное приложение может заказать необходимый им военный расходник. Согласно этой системе, дроны и РЭБы закупаются на средства Минцифры, но доставку оплачивают сами военнослужащие. Также этот маркетплейс предусматривает систему скидок и бонусов за пораженную цель, что должно способствовать конкуренции между подразделениями. Собеседник издания рассказал, что еще до "военного вайлдбериз" у ВСУ появилась крайне опасная для армии РФ система нанесения ударов, которая работает по принципу "Яндекс-Такси", когда ближайшая огневая точка берет на себя "заказ" по поражению целей. Эта система строится на инициативе артиллеристов и разведчиков, она не зарегулирована сверху, отметил эксперт. По его словам, российской армии нужна цифровая логистическая система, которая бы работала не по принципу "вайлдбериз", а по принципу ритейлинговых компаний: когда какой-то товар на полке подходит к концу, на него автоматически генерируется запрос в сети снабжения и этот товар автоматически доставляется. "Но пока я с трудом представляю, что мы к этому можем прийти. Пока наши волонтеры по-прежнему собирают деньги на рации, тепловизоры, усилители сигналов для БПЛА и иногда даже на саперные лопатки", — заключил военный волонтер.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов также ответил, нужен ли ВС РФ военный маркетплейс с оружием.Полный текст интервью Германа Садулаева: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, оружие, боеприпасы, вс рф
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, оружие, боеприпасы, ВС РФ

"Военный вайлдбериз" и "Яндекс-Такси" на поле боя: Садулаев о цифровизации ВСУ

05:30 31.05.2025
 
© Сухопутні війська / Telegram
© Сухопутні війська / Telegram
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Надо признать, что ВСУ опережают армию РФ в плане цифровизации управления. Еще до "военного вайлдбериз" у противника появилась крайне опасная для ВС РФ система нанесения ударов, которая работает по принципу "Яндекс-Такси"
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.
Ранее на Украине запустили так называемый "военный вайлдбериз", когда конкретное подразделение через специальное приложение может заказать необходимый им военный расходник. Согласно этой системе, дроны и РЭБы закупаются на средства Минцифры, но доставку оплачивают сами военнослужащие. Также этот маркетплейс предусматривает систему скидок и бонусов за пораженную цель, что должно способствовать конкуренции между подразделениями.
Собеседник издания рассказал, что еще до "военного вайлдбериз" у ВСУ появилась крайне опасная для армии РФ система нанесения ударов, которая работает по принципу "Яндекс-Такси", когда ближайшая огневая точка берет на себя "заказ" по поражению целей. Эта система строится на инициативе артиллеристов и разведчиков, она не зарегулирована сверху, отметил эксперт.
"Что касается самого "военного вайлдбериз", то я не знаю, нужен ли он нам. Все-таки тут попахивает не только цифровизацией, но и коммерциализацией. Тем не менее, нам все равно надо применять современные цифровые технологии для оснащения, логистики и отслеживания запасов. Потому что у нас до сих пор как в 19 веке учет снабжения ведется на листочках бумаги", — заявил Садулаев.
По его словам, российской армии нужна цифровая логистическая система, которая бы работала не по принципу "вайлдбериз", а по принципу ритейлинговых компаний: когда какой-то товар на полке подходит к концу, на него автоматически генерируется запрос в сети снабжения и этот товар автоматически доставляется.
"Но пока я с трудом представляю, что мы к этому можем прийти. Пока наши волонтеры по-прежнему собирают деньги на рации, тепловизоры, усилители сигналов для БПЛА и иногда даже на саперные лопатки", — заключил военный волонтер.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов также ответил, нужен ли ВС РФ военный маркетплейс с оружием.
Полный текст интервью Германа Садулаева: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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