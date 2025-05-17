Анпилогов ответил, нужен ли ВС РФ военный маркетплейс с оружием - 17.05.2025 Украина.ру
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Анпилогов ответил, нужен ли ВС РФ военный маркетплейс с оружием
Анпилогов ответил, нужен ли ВС РФ военный маркетплейс с оружием - 17.05.2025 Украина.ру
Анпилогов ответил, нужен ли ВС РФ военный маркетплейс с оружием
Нововведения украинской армии, которые позволяют заказывать мелкую технику, появились в рядах ВСУ далеко не от хорошей жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-05-17T06:15
2025-05-17T06:15
новости
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Ранее Украина запустила Brave1 Market — военный маркетплейс, который позволит любому подразделению ВСУ заказывать нужную им мелкую технику (дроны, РЭБы, боеприпасы) через приложение.Отвечая на вопрос, нужны ли подобные изменения в рядах ВС РФ, эксперт отметил, что дело тут далеко не в продвинутости и практичности.Он напомнил, что в России тоже есть параллельная система оснащения, однако в данном случае она дополняет основные поставки, которые идут по линии Минобороны.Она не подменяет систему организованного тыла, без которого любая армия индустриальной страны не может нормально работать, потому что превращается в "зоопарк" оружия и боеприпасов, уточнил собеседник издания.“Основная проблема Украины сейчас — не дефицит техники, а проблемы с ее ремонтом и обслуживанием. У нас этим занимается наша военная промышленность. Зачем выбрасывать действующую систему? Ее просто надо дополнять за счет волонтеров, которые закрывают важные или второстепенные моменты, ушедшие с поля зрения Минобороны”, — заключил Анпилогов.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, днепропетровск, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны, вс рф, оружие, торговля оружием
Новости, Россия, Украина, Днепропетровск, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Минобороны, ВС РФ, оружие, торговля оружием

Анпилогов ответил, нужен ли ВС РФ военный маркетплейс с оружием

06:15 17.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Нововведения украинской армии, которые позволяют заказывать мелкую технику, появились в рядах ВСУ далеко не от хорошей жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Ранее Украина запустила Brave1 Market — военный маркетплейс, который позволит любому подразделению ВСУ заказывать нужную им мелкую технику (дроны, РЭБы, боеприпасы) через приложение.
Отвечая на вопрос, нужны ли подобные изменения в рядах ВС РФ, эксперт отметил, что дело тут далеко не в продвинутости и практичности.
“Централизованное снабжение армейских подразделений на Украине во-многом разрушено, поскольку западная техника поступает все менее регулярно. Поэтому их военнослужащим все больше приходится опираться на мелкие варианты поставок, которые обеспечивают украинские фирмы или западные неправительственные организации”, — рассказал Анпилогов.
Он напомнил, что в России тоже есть параллельная система оснащения, однако в данном случае она дополняет основные поставки, которые идут по линии Минобороны.
Она не подменяет систему организованного тыла, без которого любая армия индустриальной страны не может нормально работать, потому что превращается в "зоопарк" оружия и боеприпасов, уточнил собеседник издания.
“Основная проблема Украины сейчас — не дефицит техники, а проблемы с ее ремонтом и обслуживанием. У нас этим занимается наша военная промышленность. Зачем выбрасывать действующую систему? Ее просто надо дополнять за счет волонтеров, которые закрывают важные или второстепенные моменты, ушедшие с поля зрения Минобороны”, — заключил Анпилогов.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту читайте на сайте Украина.ру.
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