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Анпилогов ответил, нужен ли ВС РФ военный маркетплейс с оружием

Анпилогов ответил, нужен ли ВС РФ военный маркетплейс с оружием - 17.05.2025 Украина.ру

Анпилогов ответил, нужен ли ВС РФ военный маркетплейс с оружием

Нововведения украинской армии, которые позволяют заказывать мелкую технику, появились в рядах ВСУ далеко не от хорошей жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-05-17T06:15

2025-05-17T06:15

2025-05-17T06:15

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Ранее Украина запустила Brave1 Market — военный маркетплейс, который позволит любому подразделению ВСУ заказывать нужную им мелкую технику (дроны, РЭБы, боеприпасы) через приложение.Отвечая на вопрос, нужны ли подобные изменения в рядах ВС РФ, эксперт отметил, что дело тут далеко не в продвинутости и практичности.Он напомнил, что в России тоже есть параллельная система оснащения, однако в данном случае она дополняет основные поставки, которые идут по линии Минобороны.Она не подменяет систему организованного тыла, без которого любая армия индустриальной страны не может нормально работать, потому что превращается в "зоопарк" оружия и боеприпасов, уточнил собеседник издания.“Основная проблема Украины сейчас — не дефицит техники, а проблемы с ее ремонтом и обслуживанием. У нас этим занимается наша военная промышленность. Зачем выбрасывать действующую систему? Ее просто надо дополнять за счет волонтеров, которые закрывают важные или второстепенные моменты, ушедшие с поля зрения Минобороны”, — заключил Анпилогов.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту читайте на сайте Украина.ру.

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