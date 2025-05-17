Анпилогов ответил, нужен ли ВС РФ военный маркетплейс с оружием
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Нововведения украинской армии, которые позволяют заказывать мелкую технику, появились в рядах ВСУ далеко не от хорошей жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Ранее Украина запустила Brave1 Market — военный маркетплейс, который позволит любому подразделению ВСУ заказывать нужную им мелкую технику (дроны, РЭБы, боеприпасы) через приложение.
Отвечая на вопрос, нужны ли подобные изменения в рядах ВС РФ, эксперт отметил, что дело тут далеко не в продвинутости и практичности.
“Централизованное снабжение армейских подразделений на Украине во-многом разрушено, поскольку западная техника поступает все менее регулярно. Поэтому их военнослужащим все больше приходится опираться на мелкие варианты поставок, которые обеспечивают украинские фирмы или западные неправительственные организации”, — рассказал Анпилогов.
Он напомнил, что в России тоже есть параллельная система оснащения, однако в данном случае она дополняет основные поставки, которые идут по линии Минобороны.
Она не подменяет систему организованного тыла, без которого любая армия индустриальной страны не может нормально работать, потому что превращается в "зоопарк" оружия и боеприпасов, уточнил собеседник издания.
“Основная проблема Украины сейчас — не дефицит техники, а проблемы с ее ремонтом и обслуживанием. У нас этим занимается наша военная промышленность. Зачем выбрасывать действующую систему? Ее просто надо дополнять за счет волонтеров, которые закрывают важные или второстепенные моменты, ушедшие с поля зрения Минобороны”, — заключил Анпилогов.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту читайте на сайте Украина.ру.
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