"Дроны-перехватчики размером с пчелу": Перенджиев предложил эффективный способ защиты неба
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Современные вызовы в области воздушной безопасности требуют разработки принципиально новых систем противодействия беспилотным угрозам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
"Нам нужны дроны-перехватчики размером с пчелу. И "этот пчелиный рой" должен работать как истребитель вражеских беспилотников", - заявил эксперт, описывая концепцию новой системы защиты.
"К ним надо лишь подвесить небольшую взрывчатку, чтобы подорвать большой БПЛА еще на подлете", - пояснил Перенджиев технические особенности предлагаемого решения.
Военный политолог подробно остановился на преимуществах такого подхода по сравнению с традиционными системами ПВО. По его словам, компактные дроны-перехватчики смогут эффективно дополнять существующие средства противовоздушной обороны.
"Мы в борьбе с БПЛА делаем основной упор на средства ПВО вроде "Панцирей". А нам нужны дроны-перехватчики размером с пчелу", - подчеркнул эксперт необходимость комплексного подхода к решению проблемы.
Перенджиев также затронул вопрос защиты морских границ, предложив конкретные меры по усилению Балтийского флота для противодействия современным вызовам, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу" на сайте Украина.ру.
Также интервью на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами".
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