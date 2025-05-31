"Дроны-перехватчики размером с пчелу": Перенджиев предложил эффективный способ защиты неба

Сделка с Трампом и услуга Турции. Дмитрий Выдрин о том, как РФ закончить войну на Украине за пару месяцев

У России есть минимум два предложения к Дональду Трампу по взаимным "сделкам", от которых он не сможет отказаться и сыграть в общую с нами игру. Надо только предложить — с должным уважением. Турция считает себя глобальным игроком в геополитической сфере и региональным — в экономической. Россия может помочь совместить оба уровня.