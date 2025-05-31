"Дроны-перехватчики размером с пчелу": Перенджиев предложил эффективный способ защиты неба - 31.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250531/drony-perekhvatchiki-razmerom-s-pchelu-perendzhiev-predlozhil-effektivnyy-sposob-zaschity-neba-1063499220.html
"Дроны-перехватчики размером с пчелу": Перенджиев предложил эффективный способ защиты неба
"Дроны-перехватчики размером с пчелу": Перенджиев предложил эффективный способ защиты неба - 31.05.2025 Украина.ру
"Дроны-перехватчики размером с пчелу": Перенджиев предложил эффективный способ защиты неба
Современные вызовы в области воздушной безопасности требуют разработки принципиально новых систем противодействия беспилотным угрозам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-05-31T07:20
2025-05-31T07:20
новости
россия
александр перенджиев
украина.ру
вооруженные силы украины
всу
оружие
бпла
беспилотники
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062596694_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_61c2fbc10a646449f4d24035bdaa0501.jpg
"Нам нужны дроны-перехватчики размером с пчелу. И "этот пчелиный рой" должен работать как истребитель вражеских беспилотников", - заявил эксперт, описывая концепцию новой системы защиты.Военный политолог подробно остановился на преимуществах такого подхода по сравнению с традиционными системами ПВО. По его словам, компактные дроны-перехватчики смогут эффективно дополнять существующие средства противовоздушной обороны."Мы в борьбе с БПЛА делаем основной упор на средства ПВО вроде "Панцирей". А нам нужны дроны-перехватчики размером с пчелу", - подчеркнул эксперт необходимость комплексного подхода к решению проблемы.Перенджиев также затронул вопрос защиты морских границ, предложив конкретные меры по усилению Балтийского флота для противодействия современным вызовам, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу" на сайте Украина.ру.Также интервью на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами".
https://ukraina.ru/20250529/sdelka-s-trampom-i-usluga-turtsii-dmitriy-vydrin-o-tom-kak-rf-zakonchit-voynu-na-ukraine-za-paru-1063477232.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062596694_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_3d72741fea8a9ff7514cb1dee0921eed.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, александр перенджиев, украина.ру, вооруженные силы украины, всу, оружие, бпла, беспилотники, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дроны, пво
Новости, Россия, Александр Перенджиев, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВСУ, оружие, БПЛА, беспилотники, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дроны, ПВО

"Дроны-перехватчики размером с пчелу": Перенджиев предложил эффективный способ защиты неба

07:20 31.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Современные вызовы в области воздушной безопасности требуют разработки принципиально новых систем противодействия беспилотным угрозам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
"Нам нужны дроны-перехватчики размером с пчелу. И "этот пчелиный рой" должен работать как истребитель вражеских беспилотников", - заявил эксперт, описывая концепцию новой системы защиты.
"К ним надо лишь подвесить небольшую взрывчатку, чтобы подорвать большой БПЛА еще на подлете", - пояснил Перенджиев технические особенности предлагаемого решения.
Военный политолог подробно остановился на преимуществах такого подхода по сравнению с традиционными системами ПВО. По его словам, компактные дроны-перехватчики смогут эффективно дополнять существующие средства противовоздушной обороны.
"Мы в борьбе с БПЛА делаем основной упор на средства ПВО вроде "Панцирей". А нам нужны дроны-перехватчики размером с пчелу", - подчеркнул эксперт необходимость комплексного подхода к решению проблемы.
Перенджиев также затронул вопрос защиты морских границ, предложив конкретные меры по усилению Балтийского флота для противодействия современным вызовам, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу" на сайте Украина.ру.
Также интервью на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами".
Дмитрий Выдрин интервью
29 мая, 07:00
Сделка с Трампом и услуга Турции. Дмитрий Выдрин о том, как РФ закончить войну на Украине за пару месяцевУ России есть минимум два предложения к Дональду Трампу по взаимным "сделкам", от которых он не сможет отказаться и сыграть в общую с нами игру. Надо только предложить — с должным уважением. Турция считает себя глобальным игроком в геополитической сфере и региональным — в экономической. Россия может помочь совместить оба уровня.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияАлександр ПеренджиевУкраина.руВооруженные силы УкраиныВСУоружиеБПЛАбеспилотникиСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссиядроныПВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:08Фотоальбом Победы: Минометчик младший сержант Николай Поликарпов на огневой позиции под Киевом
08:05Очередня немецкая "вундерваффе" и истощение ПВО. Что обсуждают украинские военные эксперты
07:46"Президентская оплеуха", рыночные отношения Зеленского с Мерцем и успехи на фронте. Неделя в фотографиях
07:45Орлов: пока Украина провоцирует Россию на ответ, Москва ведет себя по-джентльменски
07:31Украина как антисистема
07:30Деньги или власть: экс-сотрудник СБУ о мотивах убийства Портнова
07:20"Дроны-перехватчики размером с пчелу": Перенджиев предложил эффективный способ защиты неба
07:15Экс-сотрудник СБУ Прозоров предупредил о риске ядерной войны из-за поставок "Таурусов" Украине
07:00Александр Казаков: Россия учится брать Харьков и Запорожье, а на Зеленского может начаться веселая охота
06:45Германии не хватит оружия для ВСУ, но остановиться она не сможет — Борисов
06:30Бом: Трамп не верит в переговоры России и Украины, поэтому не давит на Мерца
06:24Дадут ли европейцы Зеленскому 30 миллиардов? Несбытча мечт
06:15Перенджиев: на переговорах может осуждаться не меморандум, а условия капитуляции киевского режима
06:12Келлог, "разрывающий пасть" НАТО
06:00Кутырь: рано смотреть на Сумы, пока ВСУ пытаются закрепиться на территории РФ
05:45Очередной шаг к эскалации: Прозоров объяснил, как Запад подталкивает Россию к ответным мерам
05:30"Военный вайлдбериз" и "Яндекс-Такси" на поле боя: Садулаев о цифровизации ВСУ
05:15"Бизнес в ярости". Тимофей Борисов объяснил, как антироссийская истерия добивает Германию
05:00Мерц против Клингбайля. В Германии началась "война" из-за оружия для Украины – детали от эксперта
22:00Разгром ВСУ под Купянском: Алехин раскрыл, как удары российской артиллерии обратили врага в бегство
Лента новостейМолния