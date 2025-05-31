Бом: Трамп не верит в переговоры России и Украины, поэтому не давит на Мерца - 31.05.2025 Украина.ру
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Бом: Трамп не верит в переговоры России и Украины, поэтому не давит на Мерца
Бом: Трамп не верит в переговоры России и Украины, поэтому не давит на Мерца - 31.05.2025 Украина.ру
Бом: Трамп не верит в переговоры России и Украины, поэтому не давит на Мерца
Президент США Дональд Трамп хотел бы добиться успехов в урегулировании украинского конфликта, однако понимает, что переговоры сторон ни к чему не приведут, поэтому прикладывать усилия глава Белого дома будет все с меньшей отдачей
2025-05-31T06:30
2025-05-31T06:30
новости
украина
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дональд трамп
майкл бом
фридрих мерц
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американский журналист Майкл Бом.Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии ограничений на дальность применения оружия, поставляемого Украине, и о планах поддержать Киев в создании собственного дальнобойного вооружения. По поводу отправки на Украину ракет "Таурус" он не говорил.Отвечая на вопрос, может ли Трамп приструнить Мерца, который своими действиями по сути срывает все переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта, собеседник издания отметил, что в данном случае американского лидера мучают некоторые противоречия.По его словам, довольно сомнительно, что Трамп верит в перспективность переговорного процесса, хотя и хочет, чтобы этому не помешали.“Он пытался склонить на уступки и [президента России Владимира] Путина, и [Владимира] Зеленского. Но ему не удалось. Да, стороны теперь должны обменяться меморандумами, но, мне кажется, что Трамп считает это пустым упражнением. Эти переговоры, думаю, ни к чему не приведут — как и предыдущие в Стамбуле в 2022 году”, — резюмировал политолог.Полный текст интервью Майкл Бом: Трамп не верит в успешность переговоров РФ и Украины, но "золотая лихорадка" не дает ему покоя читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250528/bundestag-raskryl-kuda-napravit-vydelennye-ukraine-5-milliardov-evro-1063472638.html
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, майкл бом, фридрих мерц
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Майкл Бом, Фридрих Мерц

Бом: Трамп не верит в переговоры России и Украины, поэтому не давит на Мерца

06:30 31.05.2025
 
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© Public domain
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Президент США Дональд Трамп хотел бы добиться успехов в урегулировании украинского конфликта, однако понимает, что переговоры сторон ни к чему не приведут, поэтому прикладывать усилия глава Белого дома будет все с меньшей отдачей
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американский журналист Майкл Бом.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии ограничений на дальность применения оружия, поставляемого Украине, и о планах поддержать Киев в создании собственного дальнобойного вооружения. По поводу отправки на Украину ракет "Таурус" он не говорил.
Отвечая на вопрос, может ли Трамп приструнить Мерца, который своими действиями по сути срывает все переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта, собеседник издания отметил, что в данном случае американского лидера мучают некоторые противоречия.
“С одной стороны, Трамп рад тому, что происходит, потому что хотел, чтобы европейцы, а не США, занимались своей безопасностью. И сейчас Европа выполняют просьбу и призыв Трампа. С другой стороны, это может помешать переговорам”, — пояснил Бом.
По его словам, довольно сомнительно, что Трамп верит в перспективность переговорного процесса, хотя и хочет, чтобы этому не помешали.
“Он пытался склонить на уступки и [президента России Владимира] Путина, и [Владимира] Зеленского. Но ему не удалось. Да, стороны теперь должны обменяться меморандумами, но, мне кажется, что Трамп считает это пустым упражнением. Эти переговоры, думаю, ни к чему не приведут — как и предыдущие в Стамбуле в 2022 году”, — резюмировал политолог.
- РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Полный текст интервью Майкл Бом: Трамп не верит в успешность переговоров РФ и Украины, но "золотая лихорадка" не дает ему покоя читайте на сайте Украина.ру.
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