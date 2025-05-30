https://ukraina.ru/20250530/udar-po-shostke-kutyr-raskryl-kak-vs-rf-sorvali-podgotovku-spetsnaza-vsu-k-diversiyam-v-prigraniche-1063505760.html

Удар по Шостке: Кутырь раскрыл, как ВС РФ сорвали подготовку спецназа ВСУ к диверсиям в приграничье

Удар по Шостке: Кутырь раскрыл, как ВС РФ сорвали подготовку спецназа ВСУ к диверсиям в приграничье - 30.05.2025 Украина.ру

Удар по Шостке: Кутырь раскрыл, как ВС РФ сорвали подготовку спецназа ВСУ к диверсиям в приграничье

Уничтожение тренировочной базы под Шосткой в Сумской области помешало подготовке ВСУ к диверсионным операциям на территории России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-05-30T05:00

2025-05-30T05:00

2025-05-30T05:00

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Эксперт назвал эту операцию успешной работой российской разведки. "Выявили, и туда в нужный момент прилетело", — отметил он. По его словам, Украина готовила операцию для создания информационного повода и давления в переговорном процессе.Кутырь напомнил о сложности Брянского направления, где исторически велись партизанские действия. "В годы Великой Отечественной войны в этом районе проводились антипартизанские операции", — заявил собеседник издания.Он подчеркнул, что лесные массивы остаются уязвимым местом в обороне. "Судя по всему, у ВСУ есть специальные средства, чтобы там воевать", — заключил собеседник издания.Кутырь призвал усилить разведку и продолжать наносить превентивные удары по местам сосредоточения противника.Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью "Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250529/1063490016.html

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