Удар по Шостке: Кутырь раскрыл, как ВС РФ сорвали подготовку спецназа ВСУ к диверсиям в приграничье - 30.05.2025 Украина.ру
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Удар по Шостке: Кутырь раскрыл, как ВС РФ сорвали подготовку спецназа ВСУ к диверсиям в приграничье
Удар по Шостке: Кутырь раскрыл, как ВС РФ сорвали подготовку спецназа ВСУ к диверсиям в приграничье - 30.05.2025 Украина.ру
Удар по Шостке: Кутырь раскрыл, как ВС РФ сорвали подготовку спецназа ВСУ к диверсиям в приграничье
Уничтожение тренировочной базы под Шосткой в Сумской области помешало подготовке ВСУ к диверсионным операциям на территории России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-05-30T05:00
2025-05-30T05:00
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Эксперт назвал эту операцию успешной работой российской разведки. "Выявили, и туда в нужный момент прилетело", — отметил он. По его словам, Украина готовила операцию для создания информационного повода и давления в переговорном процессе.Кутырь напомнил о сложности Брянского направления, где исторически велись партизанские действия. "В годы Великой Отечественной войны в этом районе проводились антипартизанские операции", — заявил собеседник издания.Он подчеркнул, что лесные массивы остаются уязвимым местом в обороне. "Судя по всему, у ВСУ есть специальные средства, чтобы там воевать", — заключил собеседник издания.Кутырь призвал усилить разведку и продолжать наносить превентивные удары по местам сосредоточения противника.Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью "Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250529/1063490016.html
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новости, россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, наступление, наступление на сумы, наступление вс рф, брянская область, сумы
Новости, Россия, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, наступление, наступление на Сумы, наступление ВС РФ, Брянская область, Сумы

Удар по Шостке: Кутырь раскрыл, как ВС РФ сорвали подготовку спецназа ВСУ к диверсиям в приграничье

05:00 30.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНочной этап военных учений "Ладога 2009"
Ночной этап военных учений Ладога 2009 - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Уничтожение тренировочной базы под Шосткой в Сумской области помешало подготовке ВСУ к диверсионным операциям на территории России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Эксперт назвал эту операцию успешной работой российской разведки. "Выявили, и туда в нужный момент прилетело", — отметил он. По его словам, Украина готовила операцию для создания информационного повода и давления в переговорном процессе.
Кутырь напомнил о сложности Брянского направления, где исторически велись партизанские действия. "В годы Великой Отечественной войны в этом районе проводились антипартизанские операции", — заявил собеседник издания.
Он подчеркнул, что лесные массивы остаются уязвимым местом в обороне. "Судя по всему, у ВСУ есть специальные средства, чтобы там воевать", — заключил собеседник издания.
Кутырь призвал усилить разведку и продолжать наносить превентивные удары по местам сосредоточения противника.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью "Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца" на сайте Украина.ру.
Василий Прозоров интервью - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Вчера, 14:10
Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударамиПоведение европейских политиков в отношении украинского конфликта еще может стать камушком, который столкнет лавину необратимых последствий для всего человечества. Надеюсь, до этого не дойдет, считает экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
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