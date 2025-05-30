https://ukraina.ru/20250530/tsifry-ne-vrut-markosyan-vskryla-strashnuyu-pravdu-ob-obmene-plennymi-1063503191.html

"Цифры не врут!": Маркосян вскрыла страшную правду об обмене пленными

"Цифры не врут!": Маркосян вскрыла страшную правду об обмене пленными - 30.05.2025 Украина.ру

"Цифры не врут!": Маркосян вскрыла страшную правду об обмене пленными

Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной выявил значительную разницу в количестве задержанных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2025-05-30T05:15

2025-05-30T05:15

2025-05-30T05:15

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Говоря о перспективах мирных переговоров, Маркосян выразила скепсис: "Какой бы документ ни представила Россия, там обязательно будут пункты для решения ключевых проблем, которые привели к конфликту. Решение этих вопросов для сегодняшней киевской власти нереально".Аналитик предсказала, что предложенные сторонами меморандумы окажутся взаимоисключающими.Полный текст интервью Елены Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Лариса Шеслер о том, как РФ противостоит тем, кто не хочет связывать свою жизнь с Россией" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250525/s-vozvrascheniem-parni-minoborony-pokazalo-video-zaversheniya-obmena-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1063399771.html

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