"Цифры не врут!": Маркосян вскрыла страшную правду об обмене пленными - 30.05.2025 Украина.ру
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"Цифры не врут!": Маркосян вскрыла страшную правду об обмене пленными
"Цифры не врут!": Маркосян вскрыла страшную правду об обмене пленными - 30.05.2025 Украина.ру
"Цифры не врут!": Маркосян вскрыла страшную правду об обмене пленными
Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной выявил значительную разницу в количестве задержанных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2025-05-30T05:15
2025-05-30T05:15
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Говоря о перспективах мирных переговоров, Маркосян выразила скепсис: "Какой бы документ ни представила Россия, там обязательно будут пункты для решения ключевых проблем, которые привели к конфликту. Решение этих вопросов для сегодняшней киевской власти нереально".Аналитик предсказала, что предложенные сторонами меморандумы окажутся взаимоисключающими.Полный текст интервью Елены Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Лариса Шеслер о том, как РФ противостоит тем, кто не хочет связывать свою жизнь с Россией" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250525/s-vozvrascheniem-parni-minoborony-pokazalo-video-zaversheniya-obmena-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1063399771.html
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новости, россия, украина, киев, елена маркосян, плен, пленные, обмен пленными, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, мирные жители, население, геноцид
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"Цифры не врут!": Маркосян вскрыла страшную правду об обмене пленными

05:15 30.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной выявил значительную разницу в количестве задержанных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
"Этот обмен, во-первых, показал, что российских пленных на Украине на порядок меньше, чем украинских военнопленных у нас. Во-вторых, в обмен вошли гражданские", - отметила эксперт.
Говоря о перспективах мирных переговоров, Маркосян выразила скепсис: "Какой бы документ ни представила Россия, там обязательно будут пункты для решения ключевых проблем, которые привели к конфликту. Решение этих вопросов для сегодняшней киевской власти нереально".
Аналитик предсказала, что предложенные сторонами меморандумы окажутся взаимоисключающими.
Полный текст интервью Елены Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему: "Лариса Шеслер о том, как РФ противостоит тем, кто не хочет связывать свою жизнь с Россией" на сайте Украина.ру.
Обмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей в Стамбуле
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"С возвращением, парни!" Минобороны показало видео завершения обмена между Россией и УкраинойМинобороны РФ показало кадры завершающего этапа масштабного обмена между Россией и Украиной, в ходе которого на Родину вернулись 303 российских военнослужащих
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