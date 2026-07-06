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Главное за ночь 6 июля

Главное за ночь 6 июля - 06.07.2026 Украина.ру

Главное за ночь 6 июля

Совместные российско-китайские военные учения "Морское взаимодействие-2026" официально начались в китайском Циндао. Об этом и других важных событиях рассказал 6 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-06T08:28

2026-07-06T08:28

2026-07-06T08:28

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Они пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля.От российской стороны в учениях участвуют гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", а также спасательное судно "Игорь Белоусов". От ВМС НОАК - эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".🟦 Москва ожидает, что НАТО продолжит создавать угрозы безопасности России на различных направлениях, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.🟦 Премьер Армении Никол Пашинян отправился в Россию с рабочим визитом впервые после выборов в стране, сообщает пресс-служба кабмина Армении.🟦 Варшава поставляет оружие последователям убийц их же предков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя рассекреченный ФСБ документ об установлении одного из инициаторов Волынской резни.В архивных материалах рассказывается о сотрудничестве украинских националистов с гитлеровцами и их преступлениях против мирного населения. 🟦 Над куполом Мосаллы имама Хомейни в Тегеране подняли красное знамя мести, сообщают местные СМИ. Во время похорон Али Хаменеи тысячи иранцев размахивали красными флагами и скандировали: "Никаких компромиссов, никакой капитуляции — только месть".В шиитской традиции красный флаг считается символом мести. 🟦 Энергоснабжение большинства объектов Севастополя, обесточенного ночью из-за атак ВСУ, восстановлено по резервной схеме, но отключения еще возможны, информировал губернатор региона Михаил Развожаев.О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили 11 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.

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новости, армения, желтое море, севастополь, мария захарова, али хаменеи, никол пашинян, украина.ру, фсб, москва, россия, нато