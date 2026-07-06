Главное за ночь 6 июля - 06.07.2026 Украина.ру
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Главное за ночь 6 июля
Главное за ночь 6 июля - 06.07.2026 Украина.ру
Главное за ночь 6 июля
Совместные российско-китайские военные учения "Морское взаимодействие-2026" официально начались в китайском Циндао. Об этом и других важных событиях рассказал 6 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-06T08:28
2026-07-06T08:28
новости
армения
желтое море
севастополь
мария захарова
али хаменеи
никол пашинян
украина.ру
фсб
москва
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Они пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля.От российской стороны в учениях участвуют гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", а также спасательное судно "Игорь Белоусов". От ВМС НОАК - эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".🟦 Москва ожидает, что НАТО продолжит создавать угрозы безопасности России на различных направлениях, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.🟦 Премьер Армении Никол Пашинян отправился в Россию с рабочим визитом впервые после выборов в стране, сообщает пресс-служба кабмина Армении.🟦 Варшава поставляет оружие последователям убийц их же предков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя рассекреченный ФСБ документ об установлении одного из инициаторов Волынской резни.В архивных материалах рассказывается о сотрудничестве украинских националистов с гитлеровцами и их преступлениях против мирного населения. 🟦 Над куполом Мосаллы имама Хомейни в Тегеране подняли красное знамя мести, сообщают местные СМИ. Во время похорон Али Хаменеи тысячи иранцев размахивали красными флагами и скандировали: "Никаких компромиссов, никакой капитуляции — только месть".В шиитской традиции красный флаг считается символом мести. 🟦 Энергоснабжение большинства объектов Севастополя, обесточенного ночью из-за атак ВСУ, восстановлено по резервной схеме, но отключения еще возможны, информировал губернатор региона Михаил Развожаев.О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили 11 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
армения
желтое море
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, армения, желтое море, севастополь, мария захарова, али хаменеи, никол пашинян, украина.ру, фсб, москва, россия, нато
Новости, Армения, Желтое море, Севастополь, Мария Захарова, Али Хаменеи, Никол Пашинян, Украина.ру, ФСБ, Москва, Россия, НАТО

Главное за ночь 6 июля

08:28 06.07.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Совместные российско-китайские военные учения "Морское взаимодействие-2026" официально начались в китайском Циндао. Об этом и других важных событиях рассказал 6 июля телеграм-канал Украина.ру
Они пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля.
От российской стороны в учениях участвуют гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", а также спасательное судно "Игорь Белоусов". От ВМС НОАК - эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".
🟦 Москва ожидает, что НАТО продолжит создавать угрозы безопасности России на различных направлениях, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
🟦 Премьер Армении Никол Пашинян отправился в Россию с рабочим визитом впервые после выборов в стране, сообщает пресс-служба кабмина Армении.
🟦 Варшава поставляет оружие последователям убийц их же предков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя рассекреченный ФСБ документ об установлении одного из инициаторов Волынской резни.
В архивных материалах рассказывается о сотрудничестве украинских националистов с гитлеровцами и их преступлениях против мирного населения.

🟦 Над куполом Мосаллы имама Хомейни в Тегеране подняли красное знамя мести, сообщают местные СМИ. Во время похорон Али Хаменеи тысячи иранцев размахивали красными флагами и скандировали: "Никаких компромиссов, никакой капитуляции — только месть".

В шиитской традиции красный флаг считается символом мести.
🟦 Энергоснабжение большинства объектов Севастополя, обесточенного ночью из-за атак ВСУ, восстановлено по резервной схеме, но отключения еще возможны, информировал губернатор региона Михаил Развожаев.
О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили 11 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
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НовостиАрменияЖелтое мореСевастопольМария ЗахароваАли ХаменеиНикол ПашинянУкраина.руФСБМоскваРоссияНАТО
 
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