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Лариса Шеслер о том, как РФ противостоит тем, кто не хочет связывать свою жизнь с Россией

Лариса Шеслер о том, как РФ противостоит тем, кто не хочет связывать свою жизнь с Россией - 28.05.2025 Украина.ру

Лариса Шеслер о том, как РФ противостоит тем, кто не хочет связывать свою жизнь с Россией

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает жителям Херсона и Херсонской области продавать жильё, приобретённое по программе государственных жилищных сертификатов в первые 5 лет.

2025-05-28T04:10

2025-05-28T04:10

2025-05-28T17:07

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херсонская область

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Заявки жители региона должны были подать до 1 декабря 2023 года. О причинах и последствиях изменений в законодательстве изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер. - Лариса Виленовна, с чем связаны эти изменения, почему запрет на продажу определен в первые 5 лет, в связи с чем появилось такое решение президента?– Нужно сразу сказать, что программа обеспечения жителей Херсонской области жилищными сертификатами - это не подарок какой-то, это не денежная форма – это попытка решить огромную тяжёлую социальную проблему обеспечения жильём людей, которые не захотели оставаться под украинской хунтой и выехали из Херсона и прилегающих территорий после того, как их оставила российская армия.Аналогично, например, можно сказать что запрещено обналичивать материнский капитал, который выдаётся родителям, родившим ребёнка, потому что материнский капитал решает социальную проблему: обеспечение либо жильём, либо оплату образования и так далее. Это не просто взяли и дали какую-то сумму людям. И здесь то же самое.Фактически запуском этой программы стремились решить проблему обеспечения жильём именно тех людей, которые уехали из Херсона и прилегающих территорий. В то же самое время мы знаем, что есть люди, которые воспользовались этим в своих каких-то личных целях, и при том, что было запрещено впрямую обналичивать эти сертификаты, но если человек, например, приобретал жильё, а потом его продавал – фактически он просто получал деньги за эти сертификаты.Нужно сказать что жителям Херсонской области выделили огромные деньги для решения этой проблемы. Мы видим, что жители, например, Донбасса – ДНР и ЛНР – таких сертификатов не получили, несмотря на то, что очень многие потеряли жильё в той же Волновахе или в Авдеевке, сейчас в Часов Яре и так далее. То есть, там люди тоже потеряли жильё.Там тоже выдаются сертификаты, но, во-первых, они по сумме намного меньше, во-вторых, их получение связано с огромными проблемами, потому что они получают их по внутренним регламентам и процедурам. По процедурам, которые в ДНР. А здесь это проблема была решена на территории всей России. Ведь получить сертификат можно было для получения жилья в любом регионе Российской Федерации.– А какие были условия для получения этого сертификата? Наверняка первый пункт – это гражданство Российской Федерации.– Это не было первым пунктом. На самом деле, в начале даже получали те, кто не успели получить российский паспорт. Но, тем не менее, конечно, наличие российского паспорта, в общем, стало потом обязательным.Естественно этот человек должен был быть зарегистрирован как постоянный житель, проживающий в Херсоне и в тех населённых пунктах, которые были обозначены в перечне для получения этого сертификата.При этом мы сразу скажем, что выдавались сертификаты не только, например, один на семью – выдавались на каждого члена семьи. Поэтому размер этого сертификата напрямую зависел от количества членов семьи. Мало того, разрешено было объединять эти сертификаты, например, две сестры с детьми могли объединить свои сертификаты и детские, и приобрести жильё вместе.Размер этого сертификата позволял приобрести жильё для многих в Подмосковье, в Краснодарском крае, в Крыму.– Приличная сумма получается.– Сумма была приличная и подавляющее большинство людей реализовали свои сертификаты именно на юге – в Краснодарском крае, в Крыму, а часть в Московской области. Кстати, в Сибирь очень мало поехало, например, на Урал и на Европейский север. Это понятно – жители Херсонской области климатически стремились найти ту точку, где им комфортнее жить, потому что всё же они привыкли жить на юге.– Про "комфортнее жить". Может быть, имели место такие схемы, когда получали эти сертификаты – покупали квартиры, потом быстренько продавали до вступления в силу этого закона нового, и уезжали за рубеж с этими деньгами. Такое же было наверняка? Поэтому 5 лет, правильно, чтобы не продавали?– Это, в общем-то, не единичный случай. Мы отлично понимаем, что из более чем 100.000 полученных сертификатов, наверняка получили сертификаты те люди, которые не питали никакой лояльности к Российской Федерации, и просто использовали это, можно сказать, для наживы.То есть, гуманное стремление обеспечить людей жильём использовали в своих целях. И, продавая жильё, потом получив очень хорошие деньги по европейским меркам – уезжали в Европу с этими деньгами, которыми их фактически обеспечила Российская Федерация.Именно для того, чтобы избежать этих случаев, и был принят закон о том, что запрещено отчуждать полученное по сертификатам жильё в течение 5 лет. То есть, его можно использовать только для того, чтобы жить в этом жилье. Это никак не нарушает права переселенцев из Херсона, получивших сертификаты, если они действительно реализовали эти сертификаты с целью жить в этом помещении. Зато ущемляет тех, кто хотел сделать из этого просто какой-то объект наживы.Российская Федерация не обязана обеспечивать тех людей, которые не хотят связывать свою жизнь с Россией.– У любых инициатив и законов есть сторонники и есть противники. Что говорят те, кто как раз против?– Я очень немного встречала в соцсетях людей, которые против этого, потому что все отлично понимают, что это несправедливо даже по отношению к тысячам жителям Донбасса, по отношению к тысячам пострадавшим, например, в Белгородской области.Мы же видим, что СВО вызвало большие проблемы и беды для мирного населения и на Донбассе, и в Курской области, и в Белгородской и так далее.Государство стремится решить эти проблемы, но конечно, есть люди, которые не испытывают никакой лояльности к России. Они возмущаются: "А почему это мы потеряли, а теперь не имеем возможности это получить и продать? Мы же хотим"!Ну мало ли, кто что хочет – все хотят жить богато, но не надо это решать за счёт бюджета России. Я и так считаю что Россия по отношению к жителям Херсонской области проявила максимальную гуманность, потому что реально, если представить себе, например, что 100.000 человек, которые выехали из Херсона, не получили бы вот этих сертификатов – они фактически бы остались бездомными, а это же огромное количество людей!О том, какие меры принимает Россия, чтобы противостоять экономическому давлению Запада - в интервью Катерины Кирбиревой о том, что необходимо России, чтоб не проиграть экономическую войну Западу

https://ukraina.ru/20230505/1045971040.html

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Евгения Линдре

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Евгения Линдре

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