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ВС РФ поразили украинские военные аэродромы. Новости СВО

ВС РФ поразили украинские военные аэродромы. Новости СВО - 06.07.2026 Украина.ру

ВС РФ поразили украинские военные аэродромы. Новости СВО

Российские военные в ходе массированного удара возмездия поразили военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях Украины, сообщили в Минобороны РФ, передает 6 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-06T07:27

2026-07-06T07:27

2026-07-06T07:27

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В ночь на понедельник они ударили высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотниками. В результате были поражены предприятия ВПК и ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов.🟥 Четвертая серия взрывов за ночь прогремела в Киеве.🟥 Несколько взрывов прогремело в городе Изюм Харьковской области.🟥 Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли бомбовые удары по целям в районе Запорожья.🟥 Операторы ударных БПЛА 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 15 станций связи, антенн и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области.🟥 Минометы группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 12 объектов ВСУ, в числе которых пункты управления БПЛА, вражеские укрепрайоны, а также минометные установки ВСУ.🟥 Штурмовик "Центра" самостоятельно изготовил термобарический снаряд и уничтожил пять всушников в блиндаже под Василевкой.🟥 Испаноговорящие иностранные наемники ВСУ дезертировали в районе Петро-Ивановки в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили 11 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, харьковская область, киевская область, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф, всу