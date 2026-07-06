ВС РФ поразили украинские военные аэродромы. Новости СВО - 06.07.2026 Украина.ру
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ВС РФ поразили украинские военные аэродромы. Новости СВО
ВС РФ поразили украинские военные аэродромы. Новости СВО - 06.07.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили украинские военные аэродромы. Новости СВО
Российские военные в ходе массированного удара возмездия поразили военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях Украины, сообщили в Минобороны РФ, передает 6 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-06T07:27
2026-07-06T07:27
сво
спецоперация
россия
харьковская область
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украина.ру
вооруженные силы украины
вс рф
всу
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В ночь на понедельник они ударили высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотниками. В результате были поражены предприятия ВПК и ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов.🟥 Четвертая серия взрывов за ночь прогремела в Киеве.🟥 Несколько взрывов прогремело в городе Изюм Харьковской области.🟥 Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли бомбовые удары по целям в районе Запорожья.🟥 Операторы ударных БПЛА 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 15 станций связи, антенн и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области.🟥 Минометы группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 12 объектов ВСУ, в числе которых пункты управления БПЛА, вражеские укрепрайоны, а также минометные установки ВСУ.🟥 Штурмовик "Центра" самостоятельно изготовил термобарический снаряд и уничтожил пять всушников в блиндаже под Василевкой.🟥 Испаноговорящие иностранные наемники ВСУ дезертировали в районе Петро-Ивановки в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили 11 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, россия, харьковская область, киевская область, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф, всу
СВО, Спецоперация, Россия, Харьковская область, Киевская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, ВСУ

ВС РФ поразили украинские военные аэродромы. Новости СВО

07:27 06.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские военные в ходе массированного удара возмездия поразили военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях Украины, сообщили в Минобороны РФ, передает 6 июля телеграм-канал Украина.ру
В ночь на понедельник они ударили высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотниками. В результате были поражены предприятия ВПК и ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов.
🟥 Четвертая серия взрывов за ночь прогремела в Киеве.
🟥 Несколько взрывов прогремело в городе Изюм Харьковской области.
🟥 Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли бомбовые удары по целям в районе Запорожья.
🟥 Операторы ударных БПЛА 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 15 станций связи, антенн и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области.
🟥 Минометы группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 12 объектов ВСУ, в числе которых пункты управления БПЛА, вражеские укрепрайоны, а также минометные установки ВСУ.
🟥 Штурмовик "Центра" самостоятельно изготовил термобарический снаряд и уничтожил пять всушников в блиндаже под Василевкой.
🟥 Испаноговорящие иностранные наемники ВСУ дезертировали в районе Петро-Ивановки в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.
О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили 11 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
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