https://ukraina.ru/20260706/vozgoranie-na-predpriyatii-sredstva-pvo-za-noch-sbili-bolshe-500-vrazheskikh-dronov-1081075776.html

Возгорание на предприятии: средства ПВО за ночь сбили больше 500 вражеских дронов над Россией

Возгорание на предприятии: средства ПВО за ночь сбили больше 500 вражеских дронов над Россией - 06.07.2026 Украина.ру

Возгорание на предприятии: средства ПВО за ночь сбили больше 500 вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 6 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-06T07:58

2026-07-06T07:58

2026-07-06T08:02

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Их сбили над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что ПВО уничтожила 11 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы.Над Ленинградской областью сбито 47 БПЛА противника, информировал губернатор Александр Дрозденко. Зафиксировано падение фрагментов БПЛА в районе Лужского полигона и в районе порта Усть-Луга.Также силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Шестнадцать дронов сбили над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Мосальского муниципальных округов Калужской области, а также на окраине Обнинска, рассказал губернатор Владислав Шапша.Возгорание произошло на промышленном предприятии в Дзержинском округе региона из-за атаки БПЛА, сотрудники были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают оперативные группы и сотрудники МЧС.Порядка 15 БПЛА уничтожили в городе Гуково и Верхнедонском, Миллеровском, Каменском, Тарасовском и Усть-Донецком Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, указал губернатор Юрий Слюсарь.О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили 11 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, ленинградская область, москва, сергей собянин, украина.ру, мчс, вооруженные силы украины