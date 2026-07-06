Возгорание на предприятии: средства ПВО за ночь сбили больше 500 вражеских дронов над Россией - 06.07.2026 Украина.ру
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Возгорание на предприятии: средства ПВО за ночь сбили больше 500 вражеских дронов над Россией
Возгорание на предприятии: средства ПВО за ночь сбили больше 500 вражеских дронов над Россией - 06.07.2026 Украина.ру
Возгорание на предприятии: средства ПВО за ночь сбили больше 500 вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 6 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-06T07:58
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Их сбили над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что ПВО уничтожила 11 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы.Над Ленинградской областью сбито 47 БПЛА противника, информировал губернатор Александр Дрозденко. Зафиксировано падение фрагментов БПЛА в районе Лужского полигона и в районе порта Усть-Луга.Также силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Шестнадцать дронов сбили над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Мосальского муниципальных округов Калужской области, а также на окраине Обнинска, рассказал губернатор Владислав Шапша.Возгорание произошло на промышленном предприятии в Дзержинском округе региона из-за атаки БПЛА, сотрудники были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают оперативные группы и сотрудники МЧС.Порядка 15 БПЛА уничтожили в городе Гуково и Верхнедонском, Миллеровском, Каменском, Тарасовском и Усть-Донецком Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, указал губернатор Юрий Слюсарь.О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили 11 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, ленинградская область, москва, сергей собянин, украина.ру, мчс, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Ленинградская область, Москва, Сергей Собянин, Украина.ру, МЧС, Вооруженные силы Украины

Возгорание на предприятии: средства ПВО за ночь сбили больше 500 вражеских дронов над Россией

07:58 06.07.2026 (обновлено: 08:02 06.07.2026)
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 6 июля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.
Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что ПВО уничтожила 11 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы.
Над Ленинградской областью сбито 47 БПЛА противника, информировал губернатор Александр Дрозденко. Зафиксировано падение фрагментов БПЛА в районе Лужского полигона и в районе порта Усть-Луга.
Также силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Шестнадцать дронов сбили над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Мосальского муниципальных округов Калужской области, а также на окраине Обнинска, рассказал губернатор Владислав Шапша.
Возгорание произошло на промышленном предприятии в Дзержинском округе региона из-за атаки БПЛА, сотрудники были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают оперативные группы и сотрудники МЧС.
Порядка 15 БПЛА уничтожили в городе Гуково и Верхнедонском, Миллеровском, Каменском, Тарасовском и Усть-Донецком Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, указал губернатор Юрий Слюсарь.
О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили 11 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
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