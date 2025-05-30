https://ukraina.ru/20250530/prozorov-raskryl-taktiku-vsu-drony-izoliruyut-pole-boya-no-vs-rf-proryvayutsya-na-mototsiklakh-1063525965.html

Прозоров раскрыл тактику ВСУ: дроны изолируют поле боя, но ВС РФ прорываются на мотоциклах

Прозоров раскрыл тактику ВСУ: дроны изолируют поле боя, но ВС РФ прорываются на мотоциклах - 30.05.2025 Украина.ру

Прозоров раскрыл тактику ВСУ: дроны изолируют поле боя, но ВС РФ прорываются на мотоциклах

Украинские войска активно используют дроны для блокирования атак ВС РФ, но российская армия находит нестандартные решения, включая мотоциклетные рейды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров

2025-05-30T21:00

2025-05-30T21:00

2025-05-30T21:00

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Эксперт отметил, что ВСУ создают "зону поражения" глубиной до 10 км, что затрудняет накопление сил для масштабных атак. Однако российские подразделения адаптируются, применяя тактику маневренных групп.Он также выделил новую тактику: "Проскочили угрожаемую зону – зацепились за окраины поселка – через неделю поселок зачищен". Однако тяжелая техника остается уязвимой для дронов, что требует новых решений.Несмотря на существующие проблемы, собеседник издания Украина.ру отметил рост профессионализма российских войск по сравнению с 2022 годом.Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250530/rossiyskoe-nastuplenie-v-dnr-porozhdaet-v-ryadakh-vsu-paranoyyu-i-shpionomaniyu-1063489513.html

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