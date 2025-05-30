https://ukraina.ru/20250530/makron-ustroil-nastoyaschuyu-isteriku-meloni--dzharalla-o-raskole-vnutri-evrosoyuza-1063459761.html
"Макрон устроил настоящую истерику Мелони" – Джаралла о расколе внутри Евросоюза
"Макрон устроил настоящую истерику Мелони" – Джаралла о расколе внутри Евросоюза - 30.05.2025 Украина.ру
"Макрон устроил настоящую истерику Мелони" – Джаралла о расколе внутри Евросоюза
Острые противоречия между лидерами европейских стран свидетельствуют о глубоком кризисе единства ЕС. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла, проанализировавший последние конфликты в руководстве Евросоюза
2025-05-30T03:30
2025-05-30T03:30
2025-05-30T03:30
новости
европа
украина
эммануэль макрон
владимир джаралла
джорджи мелони
скандал
франция
италия
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0a/1053798687_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_04704752c004d5ae9ea1f9ba1e5d0c44.jpg.webp
"Уже известно о большом скандале, который произошёл между [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и итальянским премьером [Джорджей] Мелони <...> который фактически устроил ей настоящую истерику", — заявил эксперт, описывая накал страстей в европейской политике.Джаралла объяснил причины конфликта: "именно то, что у неё тоже самостоятельные связи и контакты с [президентом США Дональдом] Трампом, вызвало ревность Макрона". По словам политолога, французский лидер пытается монополизировать право на диалог с американской администрацией.Эксперт также отметил, что подобные конфликты демонстрируют кризис управления в ЕС: "Макрон и компания пытаются остановить стремление других стран к тому, чтобы они в Европе имели свой голос". Он предупредил, что подавление независимых позиций ведёт к усилению центробежных тенденций в Евросоюзе.Полный текст Кирилла Морозова "Владимир Джаралла: В Европе у власти находятся ничтожества, которые ведут мир к серьёзной катастрофе" на сайте Украина.ру.Также на тему европейского кризиса — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250514/dmitriy-babich-makron-trus-no-esli-u-rossii-v-stambule-vyrvut-soglasie-na-peremirie-on-budet-1063132463.html
европа
украина
франция
италия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0a/1053798687_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7630080456caf1e48f256f70ec78ad56.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, украина, эммануэль макрон, владимир джаралла, джорджи мелони, скандал, франция, италия, ес, евросоюз, кризис, конфликт
Новости, Европа, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Джаралла, Джорджи Мелони, скандал, Франция, Италия, ЕС, Евросоюз, кризис, конфликт
"Макрон устроил настоящую истерику Мелони" – Джаралла о расколе внутри Евросоюза
Острые противоречия между лидерами европейских стран свидетельствуют о глубоком кризисе единства ЕС. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла, проанализировавший последние конфликты в руководстве Евросоюза