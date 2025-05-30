Дмитрий Бабич: Макрон трус, но если у России в Стамбуле вырвут согласие на перемирие, он будет беспощаден

Евросоюз хочет войны с Россией, только он хочет вести ее руками Украины. В США президент против продолжения кровопролития, но его желания нестабильны и эгоистичны. Он хочет получить Нобелевскую премию мира и настроен очень меркантильно. К тому же он человек импульсивный, нервный. У него может и не хватить терпения на мирный процесс.