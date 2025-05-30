https://ukraina.ru/20250530/kak-daleko-poletyat-rakety-i-bespilotniki-vsu-i-gde-zakonchitsya-bufernaya-zona--ischenko--opisanie--1063507809.html

Как далеко полетят ракеты и беспилотники ВСУ и где закончится буферная зона — Ищенко

Как далеко полетят ракеты и беспилотники ВСУ и где закончится буферная зона — Ищенко - 30.05.2025 Украина.ру

Как далеко полетят ракеты и беспилотники ВСУ и где закончится буферная зона — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о целях создания буферной зоны и о принципах её работы, а также... Украина.ру, 30.05.2025

2025-05-30T09:41

2025-05-30T09:41

2025-05-30T09:42

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вс рф

дальнобойные ракеты

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о целях создания буферной зоны и о принципах её работы, а также проанализировал вероятность ударов дальнобойными ракетами вглубь России. 00:19 - Создание буферной зоны и её работа; 17:31 - Меняет ли создание буферной зоны условия на переговорах? 21:59 - О применении Украиной дальнобойных ракет; 32:33 - Масштабное наступление: есть ли необходимость? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

https://ukraina.ru/20250530/litsa-voyny-shturmoviki--bratya-po-krovi-i-bratya-po-delu-1063491595.html

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видео, россия, украина, вс рф, дальнобойные ракеты, вооруженные силы украины