Как далеко полетят ракеты и беспилотники ВСУ и где закончится буферная зона — Ищенко
09:41 30.05.2025 (обновлено: 09:42 30.05.2025)
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о целях создания буферной зоны и о принципах её работы, а также проанализировал вероятность ударов дальнобойными ракетами вглубь России.
00:19 - Создание буферной зоны и её работа;
17:31 - Меняет ли создание буферной зоны условия на переговорах?
21:59 - О применении Украиной дальнобойных ракет;
32:33 - Масштабное наступление: есть ли необходимость?
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