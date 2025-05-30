Как далеко полетят ракеты и беспилотники ВСУ и где закончится буферная зона — Ищенко - 30.05.2025 Украина.ру
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Как далеко полетят ракеты и беспилотники ВСУ и где закончится буферная зона — Ищенко
Как далеко полетят ракеты и беспилотники ВСУ и где закончится буферная зона — Ищенко - 30.05.2025 Украина.ру
Как далеко полетят ракеты и беспилотники ВСУ и где закончится буферная зона — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о целях создания буферной зоны и о принципах её работы, а также... Украина.ру, 30.05.2025
2025-05-30T09:41
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дальнобойные ракеты
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о целях создания буферной зоны и о принципах её работы, а также проанализировал вероятность ударов дальнобойными ракетами вглубь России. 00:19 - Создание буферной зоны и её работа; 17:31 - Меняет ли создание буферной зоны условия на переговорах? 21:59 - О применении Украиной дальнобойных ракет; 32:33 - Масштабное наступление: есть ли необходимость? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
https://ukraina.ru/20250530/litsa-voyny-shturmoviki--bratya-po-krovi-i-bratya-po-delu-1063491595.html
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видео, россия, украина, вс рф, дальнобойные ракеты, вооруженные силы украины
Видео, Россия, Украина, ВС РФ, дальнобойные ракеты, Вооруженные силы Украины

Как далеко полетят ракеты и беспилотники ВСУ и где закончится буферная зона — Ищенко

09:41 30.05.2025 (обновлено: 09:42 30.05.2025)
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о целях создания буферной зоны и о принципах её работы, а также проанализировал вероятность ударов дальнобойными ракетами вглубь России.
00:19 - Создание буферной зоны и её работа;
17:31 - Меняет ли создание буферной зоны условия на переговорах?
21:59 - О применении Украиной дальнобойных ракет;
32:33 - Масштабное наступление: есть ли необходимость?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Штурмовик Гуф
07:31
Война соединила их в семью. Штурмовые будни братьев не по кровиВ ходе недавно завершившегося освобождения населённого пункта Романовка отлично зарекомендовали себя все его участники – военнослужащие 68 гвардейского танкового полка 150 гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск. Выделить кого-то не представляется возможным, а выслушать хочется всех.
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Заголовок открываемого материала
09:49Надежда России, бунт в Закарпатье. Главное на утро 30 мая
09:41Как далеко полетят ракеты и беспилотники ВСУ и где закончится буферная зона — Ищенко
08:14Морская экспансия Европейского союза
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