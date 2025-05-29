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Снимал квартиру рядом: СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва в Ставрополье

Снимал квартиру рядом: СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва в Ставрополье - 29.05.2025 Украина.ру

Снимал квартиру рядом: СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва в Ставрополье

Следственный комитет (СК) РФ возбудил дело об убийстве двух лиц общеопасным способом и незаконном хранении взрывных устройств по факту взрыва в Ставрополе, в результате которого погиб участник военной операции и первый заместитель мэра города Заур Гурциев

2025-05-29T13:45

2025-05-29T13:45

2025-05-29T14:15

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В пресс-службе регионального СК уточнили, что, вторым погибшим оказался знакомый Гурциева, 29-летний местный житель, сообщили в СК. СМИ добавили, что мужчина снимал квартиру в доме рядом с местом происшествия.Взрыв в Ставрополье произошел в ночь на 29 мая рядом с жилым домом по улице Чехова. Телеграм-каналы Shot и Baza выдвинули версию, что взрывное устройство привел в действие 29-летний Никита Пеньков, который и стал вторым погибшим."Возможно, Пенькова использовали втемную - попросили передать Гурциеву пакет, или коробку и подорвали заложенное внутрь СВУ дистанционно", - отметил телеграм-канал Украина.ру, уточнив, что в 2023 году Пеньков работал в Отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю.О подобных случаях в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и руководитель российской школы операторов беспилотников "Архангел" Михаил Филиппов: "Одним из тех, на кого покушались, был я": основатель школы БПЛА рассказал о почерке СБУ.Это далеко не первый случай террористических атак со стороны киевского режима. В числе самых громких таких событий - убийство военкора Владлена Татарского с помощью заминированной статуэтки, покушение на писателя Захара Прилепина путем прикрепления взрывного устройства к авто, убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова с помощью минирования самоката и убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослава Москалика путем прикрепления СВУ к стоящему во дворе авто.Тем временем, киевский режим угрожает советнику президента России, главе российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимиру Мединскому и его семье: Грозят "начиненными самокатами": что известно об угрозах Мединскому и странном поведении Умерова.

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