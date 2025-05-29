Грозят "начиненными самокатами": что известно об угрозах Мединскому и странном поведении Умерова - 29.05.2025 Украина.ру
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Грозят "начиненными самокатами": что известно об угрозах Мединскому и странном поведении Умерова
Грозят "начиненными самокатами": что известно об угрозах Мединскому и странном поведении Умерова - 29.05.2025 Украина.ру
Грозят "начиненными самокатами": что известно об угрозах Мединскому и странном поведении Умерова
Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту поступивших в адрес советника президента России, главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского и его семьи угроз. Об этом 29 мая сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко
2025-05-29T10:25
2025-05-29T10:25
новости
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стамбул
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владимир мединский
рустем умеров
владимир соловьев
ск рф
госдума
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"Главным следственным управлением СК России во взаимодействии с оперативными службами будут приняты меры по установлению причастных лиц для их последующего привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении ведомства.Накануне российский журналист Владимир Соловьев обнародовал информацию о том, что, что Мединскому и его близким поступили угрозы "вполне конкретного содержания" от украинских нацистов. В частности, радикалы заявили, что располагают информацией о местонахождении детей советника президента, и пригрозили им "начиненными самокатами".Как утверждает Соловьев, Мединский прямо спросил об этом у Умерова во время телефонного разговора, однако тот, выдержав паузу, ответил, что не имеет к этой истории никакого отношения: "Это точно не мы, это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем".Параллельно стало известно, что киевский режим внес Мединского в базу расстрельного сайта "Миротворец", где опубликованы не только его личные данные, но еще и информация о его семье - жене, детях, отце и сестре.В Госдуме высказали мнение, что своим поведением Украина хочет сорвать второй раунд переговорного процесса, который должен состояться уже через несколько дней: Время и место: Лавров озвучил новости о переговорах.В частности, такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что такое поведение представителей киевского режима укладывается в ряд террористических атак, которые в России за последнее время совершили украинские спецслужбы. Однако, по словам депутата, Москва знает, что к этим историям причастны Главное управление разведки Украины (ГУР) и киевский режим.Ранее Владимир Зеленский несколько раз называл "бутафорской" делегацию РФ, а также потребовал от лидера РФ Владимира Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия". Однако эти попытки нивелировать профессионализм российской переговорной группы не удались.Ранее в интервью изданию Украина.ру российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко выразил уверенность, что выбор Стамбула и Мединского в качестве главы делегации РФ войдут в учебники по дипломатии."Не зря эксперты обратили внимание, что украинская делегация чисто политическая, а российская - чисто техническая, потому что сейчас время именно для технических переговоров. И выбор Мединского не случайный. Чем этот выбор, на мой взгляд, хорош? Тем, что Мединский - не профессиональный дипломат, не сотрудник Министерства иностранных дел, не министр иностранных дел. Мединский - помощник президента и от его лица с украинской делегацией в Стамбуле фактически будет говорить президент", - отметил Прокопенко.Полный текст его интервью - Игорь Прокопенко о переговорах в Стамбуле: В какой-то момент мы можем узнать о встрече Путина и Трампа.Другие события дня - в материале Угрозы семье Мединского, меморандум и переговоры. Главное на утро 29 мая.
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новости, россия, стамбул, украина, владимир мединский, рустем умеров, владимир соловьев, ск рф, госдума, украина.ру, переговоры, переговоры по украине 2025
Новости, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Владимир Соловьев, СК РФ, Госдума, Украина.ру, переговоры, переговоры по Украине 2025

Грозят "начиненными самокатами": что известно об угрозах Мединскому и странном поведении Умерова

10:25 29.05.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПресс-конференция российской делегации в Стамбуле
Пресс-конференция российской делегации в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту поступивших в адрес советника президента России, главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского и его семьи угроз. Об этом 29 мая сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко
"Главным следственным управлением СК России во взаимодействии с оперативными службами будут приняты меры по установлению причастных лиц для их последующего привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении ведомства.
Накануне российский журналист Владимир Соловьев обнародовал информацию о том, что, что Мединскому и его близким поступили угрозы "вполне конкретного содержания" от украинских нацистов. В частности, радикалы заявили, что располагают информацией о местонахождении детей советника президента, и пригрозили им "начиненными самокатами".
Как утверждает Соловьев, Мединский прямо спросил об этом у Умерова во время телефонного разговора, однако тот, выдержав паузу, ответил, что не имеет к этой истории никакого отношения: "Это точно не мы, это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем".
Параллельно стало известно, что киевский режим внес Мединского в базу расстрельного сайта "Миротворец", где опубликованы не только его личные данные, но еще и информация о его семье - жене, детях, отце и сестре.
В Госдуме высказали мнение, что своим поведением Украина хочет сорвать второй раунд переговорного процесса, который должен состояться уже через несколько дней: Время и место: Лавров озвучил новости о переговорах.
В частности, такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что такое поведение представителей киевского режима укладывается в ряд террористических атак, которые в России за последнее время совершили украинские спецслужбы. Однако, по словам депутата, Москва знает, что к этим историям причастны Главное управление разведки Украины (ГУР) и киевский режим.
Ранее Владимир Зеленский несколько раз называл "бутафорской" делегацию РФ, а также потребовал от лидера РФ Владимира Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия". Однако эти попытки нивелировать профессионализм российской переговорной группы не удались.
Ранее в интервью изданию Украина.ру российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко выразил уверенность, что выбор Стамбула и Мединского в качестве главы делегации РФ войдут в учебники по дипломатии.
"Не зря эксперты обратили внимание, что украинская делегация чисто политическая, а российская - чисто техническая, потому что сейчас время именно для технических переговоров. И выбор Мединского не случайный. Чем этот выбор, на мой взгляд, хорош? Тем, что Мединский - не профессиональный дипломат, не сотрудник Министерства иностранных дел, не министр иностранных дел. Мединский - помощник президента и от его лица с украинской делегацией в Стамбуле фактически будет говорить президент", - отметил Прокопенко.
Полный текст его интервью - Игорь Прокопенко о переговорах в Стамбуле: В какой-то момент мы можем узнать о встрече Путина и Трампа.
Другие события дня - в материале Угрозы семье Мединского, меморандум и переговоры. Главное на утро 29 мая.
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