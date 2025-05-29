https://ukraina.ru/20250529/grozyat-nachinennymi-samokatami-chto-izvestno-ob-ugrozakh-medinskomu-i-strannom-povedenii-umerova-1063482237.html

Грозят "начиненными самокатами": что известно об угрозах Мединскому и странном поведении Умерова

Грозят "начиненными самокатами": что известно об угрозах Мединскому и странном поведении Умерова - 29.05.2025 Украина.ру

Грозят "начиненными самокатами": что известно об угрозах Мединскому и странном поведении Умерова

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту поступивших в адрес советника президента России, главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского и его семьи угроз. Об этом 29 мая сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко

2025-05-29T10:25

2025-05-29T10:25

2025-05-29T10:25

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"Главным следственным управлением СК России во взаимодействии с оперативными службами будут приняты меры по установлению причастных лиц для их последующего привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении ведомства.Накануне российский журналист Владимир Соловьев обнародовал информацию о том, что, что Мединскому и его близким поступили угрозы "вполне конкретного содержания" от украинских нацистов. В частности, радикалы заявили, что располагают информацией о местонахождении детей советника президента, и пригрозили им "начиненными самокатами".Как утверждает Соловьев, Мединский прямо спросил об этом у Умерова во время телефонного разговора, однако тот, выдержав паузу, ответил, что не имеет к этой истории никакого отношения: "Это точно не мы, это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем".Параллельно стало известно, что киевский режим внес Мединского в базу расстрельного сайта "Миротворец", где опубликованы не только его личные данные, но еще и информация о его семье - жене, детях, отце и сестре.В Госдуме высказали мнение, что своим поведением Украина хочет сорвать второй раунд переговорного процесса, который должен состояться уже через несколько дней: Время и место: Лавров озвучил новости о переговорах.В частности, такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что такое поведение представителей киевского режима укладывается в ряд террористических атак, которые в России за последнее время совершили украинские спецслужбы. Однако, по словам депутата, Москва знает, что к этим историям причастны Главное управление разведки Украины (ГУР) и киевский режим.Ранее Владимир Зеленский несколько раз называл "бутафорской" делегацию РФ, а также потребовал от лидера РФ Владимира Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия". Однако эти попытки нивелировать профессионализм российской переговорной группы не удались.Ранее в интервью изданию Украина.ру российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко выразил уверенность, что выбор Стамбула и Мединского в качестве главы делегации РФ войдут в учебники по дипломатии."Не зря эксперты обратили внимание, что украинская делегация чисто политическая, а российская - чисто техническая, потому что сейчас время именно для технических переговоров. И выбор Мединского не случайный. Чем этот выбор, на мой взгляд, хорош? Тем, что Мединский - не профессиональный дипломат, не сотрудник Министерства иностранных дел, не министр иностранных дел. Мединский - помощник президента и от его лица с украинской делегацией в Стамбуле фактически будет говорить президент", - отметил Прокопенко.Полный текст его интервью - Игорь Прокопенко о переговорах в Стамбуле: В какой-то момент мы можем узнать о встрече Путина и Трампа.Другие события дня - в материале Угрозы семье Мединского, меморандум и переговоры. Главное на утро 29 мая.

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