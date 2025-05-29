Российские FPV-дроны над Харьковом: Алехин рассказал, как ВСУ теряют тыловую безопасность
© Фото : Петро Порошенко / TelegramFPV-дрон
© Фото : Петро Порошенко / Telegram
Впервые за три года СВО в небе над Харьковом зафиксированы полёты российских FPV-дронов, которые не только ведут разведку, но и корректируют удары по складам и технике ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Российские беспилотники активно работают в районах Жихарь и Ипподром, а также наносят удары по замаскированным объектам и позициям украинской ПВО.
По словам эксперта, их появление разрушает иллюзию тыловой безопасности для ВСУ и подтверждает поступательное продвижение российской армии.
Алехин отметил, что украинские средства РЭБ не смогли подавить дрон, что говорит о новых возможностях российских войск в обход глушения.
"Судя по дистанции, дрон управлялся без оптоволокна. Значит, украинские средства РЭБ не смогли его подавить — российские войска нашли способ избежать глушения", — подчеркнул полковник запаса.
Эксперт прогнозирует, что подобные удары будут учащаться, а харьковская окружная дорога перестанет быть безопасным маршрутом для ВСУ.
Более того, под угрозой окажется логистика Волчанской группировки противника, что вынудит его уходить глубже в тыл.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска" на сайте Украина.ру.
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