Российские FPV-дроны над Харьковом: Алехин рассказал, как ВСУ теряют тыловую безопасность - 29.05.2025 Украина.ру
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Российские FPV-дроны над Харьковом: Алехин рассказал, как ВСУ теряют тыловую безопасность
Российские FPV-дроны над Харьковом: Алехин рассказал, как ВСУ теряют тыловую безопасность - 29.05.2025 Украина.ру
Российские FPV-дроны над Харьковом: Алехин рассказал, как ВСУ теряют тыловую безопасность
Впервые за три года СВО в небе над Харьковом зафиксированы полёты российских FPV-дронов, которые не только ведут разведку, но и корректируют удары по складам и технике ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-05-29T04:30
2025-05-29T04:30
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Российские беспилотники активно работают в районах Жихарь и Ипподром, а также наносят удары по замаскированным объектам и позициям украинской ПВО. По словам эксперта, их появление разрушает иллюзию тыловой безопасности для ВСУ и подтверждает поступательное продвижение российской армии.Алехин отметил, что украинские средства РЭБ не смогли подавить дрон, что говорит о новых возможностях российских войск в обход глушения. Эксперт прогнозирует, что подобные удары будут учащаться, а харьковская окружная дорога перестанет быть безопасным маршрутом для ВСУ. Более того, под угрозой окажется логистика Волчанской группировки противника, что вынудит его уходить глубже в тыл.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.
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новости, харьков, бпла, дроны, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, беспилотники, рэб, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас
Новости, Харьков, БПЛА, дроны, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, беспилотники, РЭБ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас

Российские FPV-дроны над Харьковом: Алехин рассказал, как ВСУ теряют тыловую безопасность

04:30 29.05.2025
 
© Фото : Петро Порошенко / TelegramFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : Петро Порошенко / Telegram
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Впервые за три года СВО в небе над Харьковом зафиксированы полёты российских FPV-дронов, которые не только ведут разведку, но и корректируют удары по складам и технике ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Российские беспилотники активно работают в районах Жихарь и Ипподром, а также наносят удары по замаскированным объектам и позициям украинской ПВО.
По словам эксперта, их появление разрушает иллюзию тыловой безопасности для ВСУ и подтверждает поступательное продвижение российской армии.
Алехин отметил, что украинские средства РЭБ не смогли подавить дрон, что говорит о новых возможностях российских войск в обход глушения.

"Судя по дистанции, дрон управлялся без оптоволокна. Значит, украинские средства РЭБ не смогли его подавить — российские войска нашли способ избежать глушения", — подчеркнул полковник запаса.

Эксперт прогнозирует, что подобные удары будут учащаться, а харьковская окружная дорога перестанет быть безопасным маршрутом для ВСУ.
Более того, под угрозой окажется логистика Волчанской группировки противника, что вынудит его уходить глубже в тыл.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.
Виктор Кутырь интервью
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