https://ukraina.ru/20250529/rossiyskie-fpv-drony-nad-kharkovom-alekhin-rasskazal-kak-vsu-teryayut-tylovuyu-bezopasnost-1063468462.html

Российские FPV-дроны над Харьковом: Алехин рассказал, как ВСУ теряют тыловую безопасность

Российские FPV-дроны над Харьковом: Алехин рассказал, как ВСУ теряют тыловую безопасность - 29.05.2025 Украина.ру

Российские FPV-дроны над Харьковом: Алехин рассказал, как ВСУ теряют тыловую безопасность

Впервые за три года СВО в небе над Харьковом зафиксированы полёты российских FPV-дронов, которые не только ведут разведку, но и корректируют удары по складам и технике ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-05-29T04:30

2025-05-29T04:30

2025-05-29T04:30

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Российские беспилотники активно работают в районах Жихарь и Ипподром, а также наносят удары по замаскированным объектам и позициям украинской ПВО. По словам эксперта, их появление разрушает иллюзию тыловой безопасности для ВСУ и подтверждает поступательное продвижение российской армии.Алехин отметил, что украинские средства РЭБ не смогли подавить дрон, что говорит о новых возможностях российских войск в обход глушения. Эксперт прогнозирует, что подобные удары будут учащаться, а харьковская окружная дорога перестанет быть безопасным маршрутом для ВСУ. Более того, под угрозой окажется логистика Волчанской группировки противника, что вынудит его уходить глубже в тыл.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Роман Ковригин о будущей войне: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250528/1063448125.html

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