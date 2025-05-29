Киевский режим необучаем: обломки БПЛА задели дом на юго-западе Москвы - 29.05.2025 Украина.ру
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Киевский режим необучаем: обломки БПЛА задели дом на юго-западе Москвы
Киевский режим необучаем: обломки БПЛА задели дом на юго-западе Москвы - 29.05.2025 Украина.ру
Киевский режим необучаем: обломки БПЛА задели дом на юго-западе Москвы
В результате отражения атаки БПЛА над российской столицей один из беспилотников упал в районе жилого дома на проспекте Вернадского. Об этом 29 мая в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
2025-05-29T10:39
2025-05-29T10:39
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По его словам, дом не получил серьезных повреждений, а его жители остались невредимы, однако на месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб.ВСУ практически ежедневно атакуют российские регионы сотнями дронов, одна Запад старательно делает вид, что ничего не происходит. Однако когда Москва отвечает, коллективный Брюссель или Вашингтон высказывают свое недовольство. Так, например, произошло на днях: президент США Дональд Трамп заявил, что с его российским коллегой Владимиром Путиным "что-то случилось" и "он сошел с ума".Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков ответил Трампу, напомнив, что удары ВС РФ по военным объектам Украины - это ответ на атаки по российским мирным объектам России."Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар. И удар как раз по военным объектам и военным целям", - отметил он, отметив, что высказывания Трампа по этой теме могут быть связаны с "эмоциональной перегрузкой".Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на прошлой неделе Киев кратно увеличил число атак по гражданским объектам на территории России. Всего за семь дней был сбит 2331 ударный беспилотник. В ответ ВС РФ нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Агентство РИА Новости отметило пораженные объекты на карте Украины.Так, в ночь на 26 мая российские войска нанесли массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, в ночь на 25 мая - по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи Украины, а также по предприятиям противника, выпускающим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.В ночь на 24 мая ВС РФ поразили предприятие, выпускающее ракеты и ударные беспилотники, а также центр радиотехнической разведки и позиции комплекса ПВО Patriot. А в ночь на 23 мая российские военные ударили по контейнеровозу с военным грузом, шедшему в порт Одессы, а еще по складу контейнеров в этом порту.В четверг, 22 мая, удар был нанесен по оборонному предприятию в Павлограде Днепропетровской области и ЗРК Patriot, днем ранее российские вооруженные силы поразили пункт временной дислокации и склад вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области, а 20 мая групповым ударом были поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области.Автор издания Украина.ру Павел Котов разобрался в теме, и пришел к выводу, что Пока Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют.
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Новости, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Сергей Собянин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, БПЛА, ПВО

Киевский режим необучаем: обломки БПЛА задели дом на юго-западе Москвы

10:39 29.05.2025
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА на западе Москвы
Последствия атаки БПЛА на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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В результате отражения атаки БПЛА над российской столицей один из беспилотников упал в районе жилого дома на проспекте Вернадского. Об этом 29 мая в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
По его словам, дом не получил серьезных повреждений, а его жители остались невредимы, однако на месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб.
ВСУ практически ежедневно атакуют российские регионы сотнями дронов, одна Запад старательно делает вид, что ничего не происходит. Однако когда Москва отвечает, коллективный Брюссель или Вашингтон высказывают свое недовольство. Так, например, произошло на днях: президент США Дональд Трамп заявил, что с его российским коллегой Владимиром Путиным "что-то случилось" и "он сошел с ума".
Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков ответил Трампу, напомнив, что удары ВС РФ по военным объектам Украины - это ответ на атаки по российским мирным объектам России.
"Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар. И удар как раз по военным объектам и военным целям", - отметил он, отметив, что высказывания Трампа по этой теме могут быть связаны с "эмоциональной перегрузкой".
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на прошлой неделе Киев кратно увеличил число атак по гражданским объектам на территории России. Всего за семь дней был сбит 2331 ударный беспилотник. В ответ ВС РФ нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Агентство РИА Новости отметило пораженные объекты на карте Украины.
© РИА Новости, Минобороны РФ
© РИА Новости, Минобороны РФ
Так, в ночь на 26 мая российские войска нанесли массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, в ночь на 25 мая - по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи Украины, а также по предприятиям противника, выпускающим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.
В ночь на 24 мая ВС РФ поразили предприятие, выпускающее ракеты и ударные беспилотники, а также центр радиотехнической разведки и позиции комплекса ПВО Patriot. А в ночь на 23 мая российские военные ударили по контейнеровозу с военным грузом, шедшему в порт Одессы, а еще по складу контейнеров в этом порту.
В четверг, 22 мая, удар был нанесен по оборонному предприятию в Павлограде Днепропетровской области и ЗРК Patriot, днем ранее российские вооруженные силы поразили пункт временной дислокации и склад вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области, а 20 мая групповым ударом были поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области.
Автор издания Украина.ру Павел Котов разобрался в теме, и пришел к выводу, что Пока Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют.
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