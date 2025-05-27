Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют - 27.05.2025 Украина.ру
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Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют
Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют - 27.05.2025 Украина.ру
Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют
За семь дней силы ПВО отразили атаки свыше 2,3 тыс. украинских ударных беспилотников. В ответ ВС РФ нанесли по военным объектам противника массированные удары. Минобороны России предупредило 27 мая, что в ответ на провокации и теракты киевского режима такая практика будет продолжена
2025-05-27T16:29
2025-05-27T19:35
эксклюзив
украина
россия
вооруженные силы украины
минобороны
сво
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Атаки УкраиныВсе последние дни силы противовоздушной обороны в российских городах отражали атаки дронов ВСУ. Украинская армия пыталась нанести удары по Москве, Туле, Орлу, Липецку и другим городам.По информации оборонного ведомства, с 20 по 27 мая были сбиты и перехвачены 2331 украинских БПЛА, из которых 1465 приходится на территорию, которая не входит в зону проведения спецоперации.Минобороны отмечает, что это происходит в тот момент, когда впервые за три года возобновились прямые переговоры между РФ и Украиной."По инициативе Российской Федерации был возобновлен прямой российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине. Вместе с тем, киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса", - говорится в заявлении.Отмечается, что атаки происходят не только при помощи беспилотников, но и реактивных снарядов западного производства. Целью становятся гражданские объекты. В результате этих атак есть погибшие и раненые, в том числе женщины и дети.Ответные ударыВооруженные силы РФ в ответ на эти атаки нанесли массированные удары по военным объектам Украины и предприятиям военно-промышленного комплекса этой страны, рассказали в Министерстве обороны.Для этого были использованы БПЛА, а также высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования.В прошлый вторник, 20 мая, групповым ударом поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области.На следующий день были поражены пункты временной дислокации и склад ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Святогорск в ДНР и склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Харьков" в Харьковской области.В четверг, 22 мая, российская армия нанесла удары высокоточным оружием по Павлоградскому химическому заводу в Днепропетровской области, цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационным станциям ПВО в Днепропетровской и Николаевской областях, пункту временной дислокации иностранных наемников под Харьковом.В той же Днепропетровской области расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Орджоникидзе были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления и две пусковых установки ЗРК Patriot.В пятницу удары продолжились – в порту Одессы было поражено место разгрузки и склад контейнеров, в которых перевозили комплектующие для безэкипажных катеров, дронов и боеприпасы для ВСУ.Беспилотникам противника в эти дни было уделено особое внимание. Так, были поражены объекты инфраструктуры и места подготовки ударных дронов на аэродроме Кисличеватая в Запорожской области, а также на аэродроме Канатово в Кировоградской области, а также склады боеприпасов тактической группы "Волчанск" в Харьковской области.На следующий день под удар попали Житомирский ремонтный завод радиотехнического оборудования "Луч" и расположенный там же СПЕЦОБОРОНМАШ. Эти предприятия отвечали за изготовление компонентов ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатки, ракетного топлива и ударных БПЛА.Кроме того, были поражены и другие украинские предприятия, выполнявшие те же функции: Черниговский завод радиоприборов, авиаремонтный завод "Авиакон" (Сумская область), Красиловский агрегатный завод (Хмельницкая область), КБ "Луч" (Киевская область), Одесский авиационный завод, завод "Луч" научно-исследовательского центра "Проминь" (Тернопольская область), завод "Рапид" (Черниговская область) и др.Также были поражены центры радио и радиотехнической разведки под Киевом, цеха по производству дронов, взрывчатых веществ и боеприпасов для ударных БПЛА в Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях; места производства и пункты управления БПЛА на полевом аэродроме Гоголев в Киевской области.Помимо этого, в Киевской области были поражены центры радиотехнической разведки и спутниковой связи, стоянка боевых катеров и цех по сборке безэкипажных катеров в Николаевской области, объекты инфраструктуры аэродрома Школьный в Одесской области и полевого аэродрома Вишневое под Харьковом.В понедельник, 26 мая, были уничтожены объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и пункт временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на "любые террористические атаки и провокации киевского режима". Удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.Важность удара по ОдессеКак рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, удар по складам с контейнерами в Одессе повлиял на раскол в Европе по поводу дальнейшего снабжения ВСУ западным оружием."Когда мы наносим такие удары, обнуляются доходы не только тех, кто производит оружие, но и тех, кто наживается на его поставках. Потому что мы уничтожаем не только военную инфраструктуру Украины, но и ее логистику", - рассказал он.По его словам, груз мало отправить, его нужно еще и получить."Когда российские ракеты бьют по контейнерам, в которых непонятно, что было (может, там были те же "Таурусы"), то поставщик этого груза даже с документами на руках физически не может доказать, что он что-то поставил. Груз должен быть принят. А раз никто не расписался в получении груза, то и деньги не получит и тот, кто создал оружие, и тот, кто оружие доставил", - заявил эксперт.То есть именно из-за этого на Западе появляются политики, которые говорят: "Мы-то готовы поставлять оружие Украине, но поставки-то обнуляются, и мы прогораем в деньгах. Может, имеет смысл поставлять оружие в страны с более спокойной обстановкой?", подытожил Перенджиев.*Деятельность организации запрещена в РФПодробнее о том, что происходит в зоне СВО и каковы перспективы переговорного процесса - в материале издания Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу.
https://ukraina.ru/20250527/ukraina-prokhodit-tochki-nevozvrata-ukrainskie-eksperty-i-politiki-v-poiskakh-prichin-krakha-strany-1063425228.html
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Павел Котов
Павел Котов
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96
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, вооруженные силы украины, минобороны, сво
Эксклюзив, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Минобороны, СВО

Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют

16:29 27.05.2025 (обновлено: 19:35 27.05.2025)
 
© Фото : соцсетиатака на объекты ВПК в Киеве
атака на объекты ВПК в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : соцсети
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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За семь дней силы ПВО отразили атаки свыше 2,3 тыс. украинских ударных беспилотников. В ответ ВС РФ нанесли по военным объектам противника массированные удары. Минобороны России предупредило 27 мая, что в ответ на провокации и теракты киевского режима такая практика будет продолжена
Атаки Украины
Все последние дни силы противовоздушной обороны в российских городах отражали атаки дронов ВСУ. Украинская армия пыталась нанести удары по Москве, Туле, Орлу, Липецку и другим городам.
По информации оборонного ведомства, с 20 по 27 мая были сбиты и перехвачены 2331 украинских БПЛА, из которых 1465 приходится на территорию, которая не входит в зону проведения спецоперации.
Минобороны отмечает, что это происходит в тот момент, когда впервые за три года возобновились прямые переговоры между РФ и Украиной.
"По инициативе Российской Федерации был возобновлен прямой российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине. Вместе с тем, киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса", - говорится в заявлении.
Отмечается, что атаки происходят не только при помощи беспилотников, но и реактивных снарядов западного производства. Целью становятся гражданские объекты. В результате этих атак есть погибшие и раненые, в том числе женщины и дети.
Ответные удары
Вооруженные силы РФ в ответ на эти атаки нанесли массированные удары по военным объектам Украины и предприятиям военно-промышленного комплекса этой страны, рассказали в Министерстве обороны.
Для этого были использованы БПЛА, а также высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования.
В прошлый вторник, 20 мая, групповым ударом поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области.
На следующий день были поражены пункты временной дислокации и склад ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Святогорск в ДНР и склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Харьков" в Харьковской области.
В четверг, 22 мая, российская армия нанесла удары высокоточным оружием по Павлоградскому химическому заводу в Днепропетровской области, цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационным станциям ПВО в Днепропетровской и Николаевской областях, пункту временной дислокации иностранных наемников под Харьковом.
В той же Днепропетровской области расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Орджоникидзе были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления и две пусковых установки ЗРК Patriot.
В пятницу удары продолжились – в порту Одессы было поражено место разгрузки и склад контейнеров, в которых перевозили комплектующие для безэкипажных катеров, дронов и боеприпасы для ВСУ.
Беспилотникам противника в эти дни было уделено особое внимание. Так, были поражены объекты инфраструктуры и места подготовки ударных дронов на аэродроме Кисличеватая в Запорожской области, а также на аэродроме Канатово в Кировоградской области, а также склады боеприпасов тактической группы "Волчанск" в Харьковской области.
"24 мая нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты, центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области, а также пункту временной дислокации отдельного центра специальных операций "Юг" в районе н.п. Черноморск Одесской области и пункту временной дислокации 3 штурмовой бригады "Азов"* в районе н.п. Изюм Харьковской области. Также поражена позиция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киевской области", - проинформировало Минобороны.
На следующий день под удар попали Житомирский ремонтный завод радиотехнического оборудования "Луч" и расположенный там же СПЕЦОБОРОНМАШ. Эти предприятия отвечали за изготовление компонентов ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатки, ракетного топлива и ударных БПЛА.
Кроме того, были поражены и другие украинские предприятия, выполнявшие те же функции: Черниговский завод радиоприборов, авиаремонтный завод "Авиакон" (Сумская область), Красиловский агрегатный завод (Хмельницкая область), КБ "Луч" (Киевская область), Одесский авиационный завод, завод "Луч" научно-исследовательского центра "Проминь" (Тернопольская область), завод "Рапид" (Черниговская область) и др.
Также были поражены центры радио и радиотехнической разведки под Киевом, цеха по производству дронов, взрывчатых веществ и боеприпасов для ударных БПЛА в Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях; места производства и пункты управления БПЛА на полевом аэродроме Гоголев в Киевской области.
Помимо этого, в Киевской области были поражены центры радиотехнической разведки и спутниковой связи, стоянка боевых катеров и цех по сборке безэкипажных катеров в Николаевской области, объекты инфраструктуры аэродрома Школьный в Одесской области и полевого аэродрома Вишневое под Харьковом.
В понедельник, 26 мая, были уничтожены объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и пункт временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.
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04:11
"Украина проходит точки невозврата". Украинские эксперты и политики в поисках причин краха страныВ украинском экспертном сообществе обсуждают давние предпосылки к тому, что сегодня происходит со страной. И думают над тем, может ли выжить Украина в том виде, в каком она существует в настоящее время
В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на "любые террористические атаки и провокации киевского режима". Удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
Важность удара по Одессе
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, удар по складам с контейнерами в Одессе повлиял на раскол в Европе по поводу дальнейшего снабжения ВСУ западным оружием.
"Когда мы наносим такие удары, обнуляются доходы не только тех, кто производит оружие, но и тех, кто наживается на его поставках. Потому что мы уничтожаем не только военную инфраструктуру Украины, но и ее логистику", - рассказал он.
По его словам, груз мало отправить, его нужно еще и получить.
"Когда российские ракеты бьют по контейнерам, в которых непонятно, что было (может, там были те же "Таурусы"), то поставщик этого груза даже с документами на руках физически не может доказать, что он что-то поставил. Груз должен быть принят. А раз никто не расписался в получении груза, то и деньги не получит и тот, кто создал оружие, и тот, кто оружие доставил", - заявил эксперт.
То есть именно из-за этого на Западе появляются политики, которые говорят: "Мы-то готовы поставлять оружие Украине, но поставки-то обнуляются, и мы прогораем в деньгах. Может, имеет смысл поставлять оружие в страны с более спокойной обстановкой?", подытожил Перенджиев.
*Деятельность организации запрещена в РФ
Подробнее о том, что происходит в зоне СВО и каковы перспективы переговорного процесса - в материале издания Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу.
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