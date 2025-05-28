https://ukraina.ru/20250528/trekhstoronnie-peregovory-ili-esche-god-voyny-glavnoe-iz-zayavleniy-zelenskogo--1063454579.html

Трехсторонние переговоры или еще год войны: главное из заявлений Зеленского

Трехсторонние переговоры или еще год войны: главное из заявлений Зеленского - 28.05.2025 Украина.ру

Трехсторонние переговоры или еще год войны: главное из заявлений Зеленского

Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом 28 мая глава киевского режима заявил на встрече с журналистами, сообщило украинское издание "Страна.ua"

2025-05-28T11:02

2025-05-28T11:02

2025-05-28T11:02

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По данным издания, Зеленский высказал предложение провести трехстороннюю встречу с главами России и США. Однако украинский политик не уверен в том, что лидеры государств смогут прийти к согласию. Он заявил, что война может продлиться еще год.Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности заявил, что о новом раунде переговоров России и Украины будет объявлено в ближайшее время. По его словам, переговоры лучше, чем война, но для успешного завершения конфликта необходимо устранить его первопричины. Подробнее о заявлениях Лаврова — в публикации Лавров анонсировал новый раунд переговоров Москвы и Киева.

https://ukraina.ru/20250528/vsu-ne-pokinut-kurskuyu-oblast-do-peremiriya-zayavil-zelenskiy--1063454081.html

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новости, россия, сша, украина, трамп и зеленский, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, сво, прогнозы сво, завершение сво