Трехсторонние переговоры или еще год войны: главное из заявлений Зеленского - 28.05.2025 Украина.ру
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Трехсторонние переговоры или еще год войны: главное из заявлений Зеленского
Трехсторонние переговоры или еще год войны: главное из заявлений Зеленского - 28.05.2025 Украина.ру
Трехсторонние переговоры или еще год войны: главное из заявлений Зеленского
Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом 28 мая глава киевского режима заявил на встрече с журналистами, сообщило украинское издание "Страна.ua"
2025-05-28T11:02
2025-05-28T11:02
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По данным издания, Зеленский высказал предложение провести трехстороннюю встречу с главами России и США. Однако украинский политик не уверен в том, что лидеры государств смогут прийти к согласию. Он заявил, что война может продлиться еще год.Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности заявил, что о новом раунде переговоров России и Украины будет объявлено в ближайшее время. По его словам, переговоры лучше, чем война, но для успешного завершения конфликта необходимо устранить его первопричины. Подробнее о заявлениях Лаврова — в публикации Лавров анонсировал новый раунд переговоров Москвы и Киева.
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Новости, Россия, США, Украина, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, СВО, прогнозы СВО, завершение СВО

Трехсторонние переговоры или еще год войны: главное из заявлений Зеленского

11:02 28.05.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом 28 мая глава киевского режима заявил на встрече с журналистами, сообщило украинское издание "Страна.ua"
По данным издания, Зеленский высказал предложение провести трехстороннюю встречу с главами России и США. Однако украинский политик не уверен в том, что лидеры государств смогут прийти к согласию. Он заявил, что война может продлиться еще год.

"Июнь 2026 — мы все надеемся, что войны уже не будет. Но при этом понимаем, что экономическое давлений от санкций у России будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно", — сказал Зеленский.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности заявил, что о новом раунде переговоров России и Украины будет объявлено в ближайшее время.
По его словам, переговоры лучше, чем война, но для успешного завершения конфликта необходимо устранить его первопричины. Подробнее о заявлениях Лаврова — в публикации Лавров анонсировал новый раунд переговоров Москвы и Киева.
- РИА Новости, 1920, 28.05.2025
10:45
ВСУ не покинут Курскую область до перемирия, заявил Зеленский Украинские подразделения находятся в Курской области и имеют на этом направлении "хорошие наработки". Такое заявление 28 мая на встрече с журналистами сделал Владимир Зеленский, сообщило украинское издание "Страна.ua"
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