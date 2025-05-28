Лавров анонсировал новый раунд переговоров Москвы и Киева - 28.05.2025 Украина.ру
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Лавров анонсировал новый раунд переговоров Москвы и Киева
Лавров анонсировал новый раунд переговоров Москвы и Киева - 28.05.2025 Украина.ру
Лавров анонсировал новый раунд переговоров Москвы и Киева
В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины. Москва продолжит настаивать на отмене законов, дискриминирующих русскоязычное население на Украине. Об этом в среду, 28 мая, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время XIII Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности
2025-05-28T10:39
2025-05-28T11:33
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Также глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что переговорный процесс "лучше, чем война", однако первопричины конфликта на Украине в любом случае должны быть устранены.Накануне спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон получил от Киева список условий для заключения мирного соглашения и теперь ждет такой же документ от Москвы.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что меморандум по урегулированию украинского конфликта Москва передаст Киеву, как только он будет разработан. Она также уточнила, что в документе будут обозначены возможные сроки урегулирования на Украине."Как только мы все это составим [варианты меморандумов для мирного соглашения], будет еще одна встреча. Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Так что Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три лидера, чтобы согласовать документ и прекратить войну", - резюмировал Келлог.Ранее комментируя тему подготовки переговорного меморандума Лавров отметил, что вопрос легитимности будет ключевым.
https://ukraina.ru/20250527/rekordnoe-prodvizhenie-vs-rf-dalnoboynye-metaniya-frg-itogi-27-maya-1063439638.html
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новости, киев, украина, москва, сергей лавров, кит келлог, мария захарова
Новости, Киев, Украина, Москва, Сергей Лавров, Кит Келлог, Мария Захарова

Лавров анонсировал новый раунд переговоров Москвы и Киева

10:39 28.05.2025 (обновлено: 11:33 28.05.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины. Москва продолжит настаивать на отмене законов, дискриминирующих русскоязычное население на Украине. Об этом в среду, 28 мая, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время XIII Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности
"На этих переговорах 16 мая в Стамбуле мы настаивали на отмене всех этих дискриминационных законов и будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время", - сказал Лавров, подчеркнув, что Россия давно была готова к переговорам с Киевом, однако Украина отказывалась, и ее не пускали в этот процесс хозяева в руководстве нынешней Европы.
Также глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что переговорный процесс "лучше, чем война", однако первопричины конфликта на Украине в любом случае должны быть устранены.
Накануне спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон получил от Киева список условий для заключения мирного соглашения и теперь ждет такой же документ от Москвы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что меморандум по урегулированию украинского конфликта Москва передаст Киеву, как только он будет разработан. Она также уточнила, что в документе будут обозначены возможные сроки урегулирования на Украине.

"Как только мы все это составим [варианты меморандумов для мирного соглашения], будет еще одна встреча. Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Так что Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три лидера, чтобы согласовать документ и прекратить войну", - резюмировал Келлог.
Вчера, 18:15
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Ранее комментируя тему подготовки переговорного меморандума Лавров отметил, что вопрос легитимности будет ключевым.
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