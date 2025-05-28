https://ukraina.ru/20250528/petlyurizatsiya-goroda-i-degradatsiya-selskogo-khozyaystva-chto-proiskhodit-v-poltave-1063449886.html

"Петлюризация" города и деградация сельского хозяйства. Что происходит в Полтаве

"Петлюризация" города и деградация сельского хозяйства. Что происходит в Полтаве - 28.05.2025 Украина.ру

"Петлюризация" города и деградация сельского хозяйства. Что происходит в Полтаве

В Полтаве последнее время резко усилилась деруссификация-декоммунизация, которая, по сути, является варварским уничтожением исторического наследия города.

2025-05-28T03:23

2025-05-28T03:23

2025-05-28T14:32

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Недавно в Полтаве снесли памятник Петру I архитектора Александра Брюллова, воздвигнутый 180 лет назад на месте дома местного казака, в котором отдыхал император. Вместо снесенного памятника Петру власти хотят установить памятник погромщику Петлюре, который в свое время сдал Западную Украину Польше. В отместку за погромы он и был застрелен в Париже 99 лет назад – 25 мая 1926 года, а его убийца впоследствии был оправдан французским судом присяжных.Политика Петлюры в чем-то напоминает политику нынешних украинских властей, которые отчаянно ищут, кому бы продать свою страну. "Надо найти… среди влиятельных международных сил такие, которых можно было бы заинтересовать идеей украинской государственности и которые имели реальную пользу с этого для себя то ли политическую, то ли материальную", - писал в свое время Петлюра. Его заветы сейчас рьяно исполняет команда Зеленского.Снесению памятника Петру I и прочих объектов, связанных с Полтавской битвой, после Евромайдана долгое время противился избранный мэр города Александр Мамай. Однако в 2023 году его осудили условно и запретили занимать какие-либо посты. Новая власть, поставленная Офисом президента, активнее стала проводить "петлюризацию" Полтавы.Дотянулись "неопетлюровцы" в Полтаве и до известного русского селекционера и ученого Ивана Мичурина, благодаря трудам которого украинские селяне и фермеры могут получать высокие урожаи зерна, черешен, яблок и томатов. Благодаря трудам Мичурина и его учеников был резко снижен риск неурожаев и голода, в том числе и на Украине. Выражение "мичуринский сорт" и в современном украинском языке обозначает высококачественный посадочный материал. Тем не менее, на днях в селе Мачехи, пригороде Полтавы (где расположены "Сады Мичурина") подростки, накрученные националистической пропагандой, разбили памятник Мичурину, выложив видео в сеть.Одесский анархист Вячеслав Азаров в связи с этим случаем вандализма полагает, что на Украине пора "декоммунизировать" и все выведенные Мичуриным сорта. "Селекционно введенная новая украинская молодежь достигла вершин не созидания, а разрушения. И я нисколько не удивлюсь, если на волне борьбы с советским прошлым она начнет вытаптывать и вырубать те самые плодовитые сорта овощей и фруктов, сознательно продвигаясь к голодной смерти нации", - пишет Азаров.Впрочем, упадку сельского хозяйства на плодородных землях Полтавщины сейчас более всего способствует насильственная мобилизация, которая отрывает от земли и бросает на убой полтавских крестьян. Как сообщает украинское издание "Агропортал", из-за высоких цен на овощи фермеры хотели бы увеличить в этом году посевы овощных культур, но вместо этого они сокращаются. "Хозяйства, которые в прошлые годы хорошо зарабатывали на овощах, в этом сезоне почти ничего не сажают, так как не уверены, что смогут собрать урожай – людей нет. Рост площадей посевов сдерживают и погодные условия, которые становятся более непредсказуемыми. Но основной фактор – это все же дефицит работников", - рассказывает "Агропортал" изданию президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник. В итоге, по его словам, украинский рынок заполонят импортные фрукты и овощи из Польши и Турции.Сельскохозяйственные работники, еще не забритые в ВСУ, не рискуют появляться на улицах даже в сельской местности. В мае украинские СМИ сообщили, что только в Полтавской области были заблокированы счета полутора тысяч мужчин за неуплату штрафов от ТЦК. В дальнейшем им грозят конфискацией собственности.Впрочем, насильственная мобилизация не всегда проходит без сопротивления. В понедельник 26 мая СМИ сообщили, со ссылкой на областное управление полиции, что группа из семи мужчин совершила "запланированное нападение на двоих сотрудников ТЦК". Нападавшим грозят заключением на срок до 7 лет. В полиции умалчивают о начале конфликта, хотя в сети имеется соответствующее видео. Конфликт начался с того, что двое сотрудников ТЦК сбили велосипедиста и пытались его мобилизовать, после чего и вмешалась группа молодых людей, вынудив ТЦК-шников ретироваться. Однако в Нацполиции упорно закрывают глаза на насилие и произвол со стороны ТЦК, которое провоцирует такие конфликты.В середине мая над Полтавой также нависла угроза отсутствия воды. Водоканал города говорит о критической ситуации и переходе в режим жесткой экономии воды. В руководстве водоканала говорят, что воду скоро могут подавать с перебоями – раз в три дня. Однако в этом случае трубы могут быстро прийти в негодность из-за коррозии. Основная причина – задолженность водоканала за электроэнергию и рост задолженностей бытовых потребителей за воду. Однако полтавчане считают, что с помощью шантажа и угроз отключения воды, руководство водоканала просто пытается продавить повышение тарифов, что, в свою очередь, увеличит задолженность жителей.Не случайно, видимо, и заместитель главы парламентского комитета по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко 26 мая предупредил, что после окончания войны на Украине может начаться изъятие квартир у граждан с большими задолженностями по коммунальным услугам.О том, какие еще памятники и скульптуры подверглись "дерусификации" в Полтаве - в статье Владимира Скачко "Сковорода против Солнца. Как ум, честь и совесть местами навсегда покинули Полтаву"

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