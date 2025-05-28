"Петлюризация" города и деградация сельского хозяйства. Что происходит в Полтаве - 28.05.2025 Украина.ру
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"Петлюризация" города и деградация сельского хозяйства. Что происходит в Полтаве
"Петлюризация" города и деградация сельского хозяйства. Что происходит в Полтаве - 28.05.2025 Украина.ру
"Петлюризация" города и деградация сельского хозяйства. Что происходит в Полтаве
В Полтаве последнее время резко усилилась деруссификация-декоммунизация, которая, по сути, является варварским уничтожением исторического наследия города.
2025-05-28T03:23
2025-05-28T14:32
полтава
украина
польша
симон петлюра
петр i
офис президента
вооруженные силы украины
нацполиция
эксклюзив
дерусификация
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Недавно в Полтаве снесли памятник Петру I архитектора Александра Брюллова, воздвигнутый 180 лет назад на месте дома местного казака, в котором отдыхал император. Вместо снесенного памятника Петру власти хотят установить памятник погромщику Петлюре, который в свое время сдал Западную Украину Польше. В отместку за погромы он и был застрелен в Париже 99 лет назад – 25 мая 1926 года, а его убийца впоследствии был оправдан французским судом присяжных.Политика Петлюры в чем-то напоминает политику нынешних украинских властей, которые отчаянно ищут, кому бы продать свою страну. "Надо найти… среди влиятельных международных сил такие, которых можно было бы заинтересовать идеей украинской государственности и которые имели реальную пользу с этого для себя то ли политическую, то ли материальную", - писал в свое время Петлюра. Его заветы сейчас рьяно исполняет команда Зеленского.Снесению памятника Петру I и прочих объектов, связанных с Полтавской битвой, после Евромайдана долгое время противился избранный мэр города Александр Мамай. Однако в 2023 году его осудили условно и запретили занимать какие-либо посты. Новая власть, поставленная Офисом президента, активнее стала проводить "петлюризацию" Полтавы.Дотянулись "неопетлюровцы" в Полтаве и до известного русского селекционера и ученого Ивана Мичурина, благодаря трудам которого украинские селяне и фермеры могут получать высокие урожаи зерна, черешен, яблок и томатов. Благодаря трудам Мичурина и его учеников был резко снижен риск неурожаев и голода, в том числе и на Украине. Выражение "мичуринский сорт" и в современном украинском языке обозначает высококачественный посадочный материал. Тем не менее, на днях в селе Мачехи, пригороде Полтавы (где расположены "Сады Мичурина") подростки, накрученные националистической пропагандой, разбили памятник Мичурину, выложив видео в сеть.Одесский анархист Вячеслав Азаров в связи с этим случаем вандализма полагает, что на Украине пора "декоммунизировать" и все выведенные Мичуриным сорта. "Селекционно введенная новая украинская молодежь достигла вершин не созидания, а разрушения. И я нисколько не удивлюсь, если на волне борьбы с советским прошлым она начнет вытаптывать и вырубать те самые плодовитые сорта овощей и фруктов, сознательно продвигаясь к голодной смерти нации", - пишет Азаров.Впрочем, упадку сельского хозяйства на плодородных землях Полтавщины сейчас более всего способствует насильственная мобилизация, которая отрывает от земли и бросает на убой полтавских крестьян. Как сообщает украинское издание "Агропортал", из-за высоких цен на овощи фермеры хотели бы увеличить в этом году посевы овощных культур, но вместо этого они сокращаются. "Хозяйства, которые в прошлые годы хорошо зарабатывали на овощах, в этом сезоне почти ничего не сажают, так как не уверены, что смогут собрать урожай – людей нет. Рост площадей посевов сдерживают и погодные условия, которые становятся более непредсказуемыми. Но основной фактор – это все же дефицит работников", - рассказывает "Агропортал" изданию президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник. В итоге, по его словам, украинский рынок заполонят импортные фрукты и овощи из Польши и Турции.Сельскохозяйственные работники, еще не забритые в ВСУ, не рискуют появляться на улицах даже в сельской местности. В мае украинские СМИ сообщили, что только в Полтавской области были заблокированы счета полутора тысяч мужчин за неуплату штрафов от ТЦК. В дальнейшем им грозят конфискацией собственности.Впрочем, насильственная мобилизация не всегда проходит без сопротивления. В понедельник 26 мая СМИ сообщили, со ссылкой на областное управление полиции, что группа из семи мужчин совершила "запланированное нападение на двоих сотрудников ТЦК". Нападавшим грозят заключением на срок до 7 лет. В полиции умалчивают о начале конфликта, хотя в сети имеется соответствующее видео. Конфликт начался с того, что двое сотрудников ТЦК сбили велосипедиста и пытались его мобилизовать, после чего и вмешалась группа молодых людей, вынудив ТЦК-шников ретироваться. Однако в Нацполиции упорно закрывают глаза на насилие и произвол со стороны ТЦК, которое провоцирует такие конфликты.В середине мая над Полтавой также нависла угроза отсутствия воды. Водоканал города говорит о критической ситуации и переходе в режим жесткой экономии воды. В руководстве водоканала говорят, что воду скоро могут подавать с перебоями – раз в три дня. Однако в этом случае трубы могут быстро прийти в негодность из-за коррозии. Основная причина – задолженность водоканала за электроэнергию и рост задолженностей бытовых потребителей за воду. Однако полтавчане считают, что с помощью шантажа и угроз отключения воды, руководство водоканала просто пытается продавить повышение тарифов, что, в свою очередь, увеличит задолженность жителей.Не случайно, видимо, и заместитель главы парламентского комитета по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко 26 мая предупредил, что после окончания войны на Украине может начаться изъятие квартир у граждан с большими задолженностями по коммунальным услугам.О том, какие еще памятники и скульптуры подверглись "дерусификации" в Полтаве - в статье Владимира Скачко "Сковорода против Солнца. Как ум, честь и совесть местами навсегда покинули Полтаву"
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Дмитрий Ковалевич
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полтава, украина, польша, симон петлюра, петр i, офис президента, вооруженные силы украины, нацполиция, эксклюзив, дерусификация, декоммунизация, украинизация, культурное наследие, памятник, вандализм, сельское хозяйство, мобилизация, тарифы, коммунальные платежи
Полтава, Украина, Польша, Симон Петлюра, Петр I, Офис президента, Вооруженные силы Украины, Нацполиция, Эксклюзив, дерусификация, декоммунизация, украинизация, культурное наследие, памятник, вандализм, Сельское хозяйство, мобилизация, тарифы, коммунальные платежи

"Петлюризация" города и деградация сельского хозяйства. Что происходит в Полтаве

03:23 28.05.2025 (обновлено: 14:32 28.05.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Max BondПолтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© commons.wikimedia.org / Max Bond
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В Полтаве последнее время резко усилилась деруссификация-декоммунизация, которая, по сути, является варварским уничтожением исторического наследия города.
Недавно в Полтаве снесли памятник Петру I архитектора Александра Брюллова, воздвигнутый 180 лет назад на месте дома местного казака, в котором отдыхал император. Вместо снесенного памятника Петру власти хотят установить памятник погромщику Петлюре, который в свое время сдал Западную Украину Польше. В отместку за погромы он и был застрелен в Париже 99 лет назад – 25 мая 1926 года, а его убийца впоследствии был оправдан французским судом присяжных.
Политика Петлюры в чем-то напоминает политику нынешних украинских властей, которые отчаянно ищут, кому бы продать свою страну. "Надо найти… среди влиятельных международных сил такие, которых можно было бы заинтересовать идеей украинской государственности и которые имели реальную пользу с этого для себя то ли политическую, то ли материальную", - писал в свое время Петлюра. Его заветы сейчас рьяно исполняет команда Зеленского.
© РИА Новости . А. Пушкин / Перейти в фотобанкПамятник Петру I под Полтавой
Памятник Петру I под Полтавой - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . А. Пушкин
Перейти в фотобанк
Памятник Петру I под Полтавой
Снесению памятника Петру I и прочих объектов, связанных с Полтавской битвой, после Евромайдана долгое время противился избранный мэр города Александр Мамай. Однако в 2023 году его осудили условно и запретили занимать какие-либо посты. Новая власть, поставленная Офисом президента, активнее стала проводить "петлюризацию" Полтавы.
Дотянулись "неопетлюровцы" в Полтаве и до известного русского селекционера и ученого Ивана Мичурина, благодаря трудам которого украинские селяне и фермеры могут получать высокие урожаи зерна, черешен, яблок и томатов. Благодаря трудам Мичурина и его учеников был резко снижен риск неурожаев и голода, в том числе и на Украине. Выражение "мичуринский сорт" и в современном украинском языке обозначает высококачественный посадочный материал. Тем не менее, на днях в селе Мачехи, пригороде Полтавы (где расположены "Сады Мичурина") подростки, накрученные националистической пропагандой, разбили памятник Мичурину, выложив видео в сеть.
Одесский анархист Вячеслав Азаров в связи с этим случаем вандализма полагает, что на Украине пора "декоммунизировать" и все выведенные Мичуриным сорта. "Селекционно введенная новая украинская молодежь достигла вершин не созидания, а разрушения. И я нисколько не удивлюсь, если на волне борьбы с советским прошлым она начнет вытаптывать и вырубать те самые плодовитые сорта овощей и фруктов, сознательно продвигаясь к голодной смерти нации", - пишет Азаров.
Впрочем, упадку сельского хозяйства на плодородных землях Полтавщины сейчас более всего способствует насильственная мобилизация, которая отрывает от земли и бросает на убой полтавских крестьян. Как сообщает украинское издание "Агропортал", из-за высоких цен на овощи фермеры хотели бы увеличить в этом году посевы овощных культур, но вместо этого они сокращаются. "Хозяйства, которые в прошлые годы хорошо зарабатывали на овощах, в этом сезоне почти ничего не сажают, так как не уверены, что смогут собрать урожай – людей нет. Рост площадей посевов сдерживают и погодные условия, которые становятся более непредсказуемыми. Но основной фактор – это все же дефицит работников", - рассказывает "Агропортал" изданию президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник. В итоге, по его словам, украинский рынок заполонят импортные фрукты и овощи из Польши и Турции.
Сельскохозяйственные работники, еще не забритые в ВСУ, не рискуют появляться на улицах даже в сельской местности. В мае украинские СМИ сообщили, что только в Полтавской области были заблокированы счета полутора тысяч мужчин за неуплату штрафов от ТЦК. В дальнейшем им грозят конфискацией собственности.
Впрочем, насильственная мобилизация не всегда проходит без сопротивления. В понедельник 26 мая СМИ сообщили, со ссылкой на областное управление полиции, что группа из семи мужчин совершила "запланированное нападение на двоих сотрудников ТЦК". Нападавшим грозят заключением на срок до 7 лет. В полиции умалчивают о начале конфликта, хотя в сети имеется соответствующее видео. Конфликт начался с того, что двое сотрудников ТЦК сбили велосипедиста и пытались его мобилизовать, после чего и вмешалась группа молодых людей, вынудив ТЦК-шников ретироваться. Однако в Нацполиции упорно закрывают глаза на насилие и произвол со стороны ТЦК, которое провоцирует такие конфликты.
В середине мая над Полтавой также нависла угроза отсутствия воды. Водоканал города говорит о критической ситуации и переходе в режим жесткой экономии воды. В руководстве водоканала говорят, что воду скоро могут подавать с перебоями – раз в три дня. Однако в этом случае трубы могут быстро прийти в негодность из-за коррозии. Основная причина – задолженность водоканала за электроэнергию и рост задолженностей бытовых потребителей за воду. Однако полтавчане считают, что с помощью шантажа и угроз отключения воды, руководство водоканала просто пытается продавить повышение тарифов, что, в свою очередь, увеличит задолженность жителей.
Не случайно, видимо, и заместитель главы парламентского комитета по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко 26 мая предупредил, что после окончания войны на Украине может начаться изъятие квартир у граждан с большими задолженностями по коммунальным услугам.
О том, какие еще памятники и скульптуры подверглись "дерусификации" в Полтаве - в статье Владимира Скачко "Сковорода против Солнца. Как ум, честь и совесть местами навсегда покинули Полтаву"
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