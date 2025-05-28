https://ukraina.ru/20250528/eto-malo-chto-znachit-rada-otreagirovala-na-reshenie-zapada-po-dalnoboynym-raketam-dlya-ukrainy--1063453427.html

Это мало что значит: Рада отреагировала на решение Запада по дальнобойным ракетам для Украины

Это мало что значит: Рада отреагировала на решение Запада по дальнобойным ракетам для Украины - 28.05.2025 Украина.ру

Это мало что значит: Рада отреагировала на решение Запада по дальнобойным ракетам для Украины

На фоне уменьшения запасов ракет большой дальности у ВСУ решение Германии и Франции о снятии ограничений с военных поставок Украине мало что значит. Об этом 28 мая сообщило издание Newsweek со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александра Мережко

2025-05-28T11:10

2025-05-28T11:10

2025-05-28T11:33

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По его словам, для Киева значение имеет запас ракет, а не публичные заявления о его использовании.В понедельник, 26 мая, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, и Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории России. Во вторник политик отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Украине оружия приняли еще несколько месяцев назад.Подробнее о реакции России на подобные заявления Мерца — в публикации "Международный реванш", меморандум по Украине, оправдания Мерца и провокации Киева. Главное на 13:00.Как отмечал президент России Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией.Тем временем жена украинского медийного неонациста и основателя "Азова"* Андрея Билецкого**, телеведущая Татьяна Даниленко в своих соцсетях написала, что надежды на немецкие дальнобойные ракеты "Таурус" на Украине преувеличены, так как даже если их начнут поставлять, они не смогут уничтожить российскую промышленность или истощить ПВО. "Россия производит сотни таких ракет. Очень это им помогло? Предположим, мы ответим тем же — только в десятки раз в меньших масштабах. Народ порадуется. Будет что блогерам показать. Но уничтожить российскую промышленность не получится. И истощить в ноль их ПВО — тоже. Повторюсь, у них это не выходит даже в масштабах Украины, хотя ракет у России больше, чем у условной Германии. Наши удары по заводам, где производят "шахеды" или что-то подобное, не остановят производство", — пояснила Даниленко.* Признан экстремистской организацией в РФ.** Основатель и идеолог полка "Азов"* (запрещен в РФ).

https://ukraina.ru/20250528/medvedev-otvetil-trampu-na-slova-ob-igre-s-ognem-kellog-vmeshalsya-v-ikh-razgovor-1063452948.html

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новости, украина, россия, германия, фридрих мерц, владимир путин, вооруженные силы украины, "азов", нато, андрей билецкий