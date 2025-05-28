Альянсы трещат по швам: Ищенко раскрыл параллели между НАТО и коалициями XIX века - 28.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250528/alyansy-treschat-po-shvam-ischenko-raskryl-paralleli-mezhdu-nato-i-koalitsiyami-xix-veka-1063454294.html
Альянсы трещат по швам: Ищенко раскрыл параллели между НАТО и коалициями XIX века
Альянсы трещат по швам: Ищенко раскрыл параллели между НАТО и коалициями XIX века - 28.05.2025 Украина.ру
Альянсы трещат по швам: Ищенко раскрыл параллели между НАТО и коалициями XIX века
Современные военные союзы демонстрируют удивительную нестабильность. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-05-28T20:00
2025-05-28T20:00
новости
украина
ростислав ищенко
украина.ру
ес
нато
альянс
союз
венгрия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1b/1059242009_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_7010c2eb947e4fa8cfa310be22ed29c8.jpg
"Их члены легко перетекают из одного союза в противоположный и возвращаются обратно", - отмечает Ищенко, говоря о современных альянсах. Он проводит параллели с коалициями XIX века."В то же время, ведомые непрофессионалами французские армии громили своих профессиональных противников", - напоминает аналитик, указывая на сходство с современными военными конфликтами.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Отсутствие предпосылок для мира" на сайте Украина.ру.О других вариантах развития ситуации вокруг Украины в интервью Дмитрия Краснова: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду.
https://ukraina.ru/20250528/strategicheskiy-tupik-zapada-1063450745.html
украина
венгрия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1b/1059242009_66:0:777:533_1920x0_80_0_0_f9438c77e1c24389d1734ff5f8494ef0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ростислав ищенко, украина.ру, ес, нато, альянс, союз, венгрия, россия, коалиция
Новости, Украина, Ростислав Ищенко, Украина.ру, ЕС, НАТО, альянс, союз, Венгрия, Россия, коалиция

Альянсы трещат по швам: Ищенко раскрыл параллели между НАТО и коалициями XIX века

20:00 28.05.2025
 
© babek.su
© babek.su
Читать в
ДзенTelegram
Современные военные союзы демонстрируют удивительную нестабильность. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
"Венгрия - член ЕС и НАТО, не планирующая пересматривать своё членство, но практически по всем связанным с Украиной вопросам выступает с позиций, близких к российским", - приводит пример эксперт.
"Их члены легко перетекают из одного союза в противоположный и возвращаются обратно", - отмечает Ищенко, говоря о современных альянсах. Он проводит параллели с коалициями XIX века.
"В то же время, ведомые непрофессионалами французские армии громили своих профессиональных противников", - напоминает аналитик, указывая на сходство с современными военными конфликтами.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Отсутствие предпосылок для мира" на сайте Украина.ру.
О других вариантах развития ситуации вокруг Украины в интервью Дмитрия Краснова: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду.
Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Вчера, 05:36
Стратегический тупик ЗападаНе уверен, что мне удастся порадовать сторонников идеи "жахнуть ядеркой", но не могу не сообщить им, что в ближайшие полтора года их мечта имеет шанс на реализацию. Пика он должен достичь в этом году, но и в следующем вероятность деградации глобальной конфронтации в ядерную войну будет крайне высокой.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРостислав ИщенкоУкраина.руЕСНАТОальянссоюзВенгрияРоссиякоалиция
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02Мастер-класс между раундами переговоров
10:01Время и место: Лавров озвучил новости о переговорах
09:43Угрозы семье Мединского, меморандум и переговоры. Главное на утро 29 мая
08:00Гибель Византии и "Ротшильды" XV века
07:00Сделка с Трампом и услуга Турции. Дмитрий Выдрин о том, как РФ закончить войну на Украине за пару месяцев
06:10Михаил Мягков: Сейчас Россия делает все, чтобы летом устроить ВСУ аналог Белорусской операции 1944 года
06:00Артиллерийский ад под Волчанском: Алехин раскрыл, как ГВ "Север" сжимает смертельное кольцо вокруг ВСУ
05:45Кошмар для ВСУ под Харьковом: военный эксперт раскрыл, как российские FPV-дроны меняют правила боя
05:30Ловушка для ВСУ: эксперт рассказал, как группировка "Север" режет логистику врага под Волчанском
05:15"Дроны будут ползать, прыгать и зарываться в землю": Роман Ковригин рассказал о конце эры РЭБ
05:07"Убийства в ТЦК — не исключение, а система". Как проходит "бусификация" в Харькове
05:00Сенсационный рекорд "Герани": Алехин раскрыл, как российские дроны выводят из строя украинскую ПВО
04:50Майкл Бом: Трамп не верит в успешность переговоров РФ и Украины, но "золотая лихорадка" не дает ему покоя
04:49Переменные восстановления: почему мирная жизнь в Новороссию возвращается с разной скоростью
04:35"Зеленский готов убить вас всех". Украинские эксперты и политики теряют всякую надежду
04:30Российские FPV-дроны над Харьковом: Алехин рассказал, как ВСУ теряют тыловую безопасность
04:25Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контексте
04:15"Гермес", "Пеппа", "Кузнечик": эксперт о том, почему российские системы управления БПЛА лучше западных
04:00"Перед нами разыгрывается ситуация позднего СССР" – политолог о мрачном будущем Евросоюза
03:30"Вместе мы бы сделали быстрее": эксперт о достижениях России в электронике и сотрудничестве с Китаем
Лента новостейМолния