Альянсы трещат по швам: Ищенко раскрыл параллели между НАТО и коалициями XIX века
© babek.su
© babek.su
Современные военные союзы демонстрируют удивительную нестабильность. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
"Венгрия - член ЕС и НАТО, не планирующая пересматривать своё членство, но практически по всем связанным с Украиной вопросам выступает с позиций, близких к российским", - приводит пример эксперт.
"Их члены легко перетекают из одного союза в противоположный и возвращаются обратно", - отмечает Ищенко, говоря о современных альянсах. Он проводит параллели с коалициями XIX века.
"В то же время, ведомые непрофессионалами французские армии громили своих профессиональных противников", - напоминает аналитик, указывая на сходство с современными военными конфликтами.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Отсутствие предпосылок для мира" на сайте Украина.ру.
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