https://ukraina.ru/20250528/alyansy-treschat-po-shvam-ischenko-raskryl-paralleli-mezhdu-nato-i-koalitsiyami-xix-veka-1063454294.html

Альянсы трещат по швам: Ищенко раскрыл параллели между НАТО и коалициями XIX века

Альянсы трещат по швам: Ищенко раскрыл параллели между НАТО и коалициями XIX века - 28.05.2025 Украина.ру

Альянсы трещат по швам: Ищенко раскрыл параллели между НАТО и коалициями XIX века

Современные военные союзы демонстрируют удивительную нестабильность. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-05-28T20:00

2025-05-28T20:00

2025-05-28T20:00

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"Их члены легко перетекают из одного союза в противоположный и возвращаются обратно", - отмечает Ищенко, говоря о современных альянсах. Он проводит параллели с коалициями XIX века."В то же время, ведомые непрофессионалами французские армии громили своих профессиональных противников", - напоминает аналитик, указывая на сходство с современными военными конфликтами.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Отсутствие предпосылок для мира" на сайте Украина.ру.О других вариантах развития ситуации вокруг Украины в интервью Дмитрия Краснова: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду.

https://ukraina.ru/20250528/strategicheskiy-tupik-zapada-1063450745.html

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