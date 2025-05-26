https://ukraina.ru/20250526/udarit-oreshnikom-po-bilderbergskomu-klubu-fefelov-o-realnykh-peregovorakh-putina-i-trampa-1063410015.html

Ударить "Орешником" по Бильдербергскому клубу? Фефелов о реальных переговорах Путина и Трампа

Ударить "Орешником" по Бильдербергскому клубу? Фефелов о реальных переговорах Путина и Трампа - 26.05.2025 Украина.ру

Ударить "Орешником" по Бильдербергскому клубу? Фефелов о реальных переговорах Путина и Трампа

Главный редактор канала "День ТВ", политолог и публицист Андрей Фефелов объяснил, почему отсутствие коммуникации между президентами США и России – это верх... Украина.ру, 26.05.2025

2025-05-26T10:18

2025-05-26T10:18

2025-05-26T10:18

видео

новости

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1a/1063409893_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a028e366bc9403ecf8b92c91dfa2d1ca.jpg

Главный редактор канала "День ТВ", политолог и публицист Андрей Фефелов объяснил, почему отсутствие коммуникации между президентами США и России – это верх безответственности, рассказал, кто разжёг пожар войны на Украине и по каким причинам европейский Карфаген должен быть разрушен. 00:32 – Весенне-летняя кампания и будущее Украины;04:39 – Позиция Трампа в украинском кризисе;07:25 – Кто стал общим врагом для России и Америки? 11:47 – Борьба Трампа с глобалистами;15:38 – Идея евразийства в современных реалиях;17:46 – Будущее трёх сверхдержав: России, Америки и Китая;21:13 – Идеология России; 27:07 – Кризис глобализма;30:16 – Разрешение украинского конфликта;34:18 – Когда Россия почувствует приближение победы в СВО?37:20 – Уничтожение глобалистов. *В интервью упоминается "Радио Свобода", признанное в РФ СМИ-иноагентом и внесённое в реестр нежелательных организаций.#Фефелов #Украина #война #США #Трамп #Зеленский #Россия #Путин #социальныйрейтинг ТГ-канал "День ТВ": https://t.me/dentvinformНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

https://ukraina.ru/20250526/novyy-raund-peregovorov-ugrozy-trampa-glavnoe-na-utro-26-maya-1063409473.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин