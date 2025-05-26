Ударить "Орешником" по Бильдербергскому клубу? Фефелов о реальных переговорах Путина и Трампа - 26.05.2025 Украина.ру
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Ударить "Орешником" по Бильдербергскому клубу? Фефелов о реальных переговорах Путина и Трампа
Ударить "Орешником" по Бильдербергскому клубу? Фефелов о реальных переговорах Путина и Трампа - 26.05.2025 Украина.ру
Ударить "Орешником" по Бильдербергскому клубу? Фефелов о реальных переговорах Путина и Трампа
Главный редактор канала "День ТВ", политолог и публицист Андрей Фефелов объяснил, почему отсутствие коммуникации между президентами США и России – это верх... Украина.ру, 26.05.2025
2025-05-26T10:18
2025-05-26T10:18
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Главный редактор канала "День ТВ", политолог и публицист Андрей Фефелов объяснил, почему отсутствие коммуникации между президентами США и России – это верх безответственности, рассказал, кто разжёг пожар войны на Украине и по каким причинам европейский Карфаген должен быть разрушен. 00:32 – Весенне-летняя кампания и будущее Украины;04:39 – Позиция Трампа в украинском кризисе;07:25 – Кто стал общим врагом для России и Америки? 11:47 – Борьба Трампа с глобалистами;15:38 – Идея евразийства в современных реалиях;17:46 – Будущее трёх сверхдержав: России, Америки и Китая;21:13 – Идеология России; 27:07 – Кризис глобализма;30:16 – Разрешение украинского конфликта;34:18 – Когда Россия почувствует приближение победы в СВО?37:20 – Уничтожение глобалистов. *В интервью упоминается "Радио Свобода", признанное в РФ СМИ-иноагентом и внесённое в реестр нежелательных организаций.#Фефелов #Украина #война #США #Трамп #Зеленский #Россия #Путин #социальныйрейтинг ТГ-канал "День ТВ": https://t.me/dentvinformНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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Видео, Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин

Ударить "Орешником" по Бильдербергскому клубу? Фефелов о реальных переговорах Путина и Трампа

10:18 26.05.2025
 
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Главный редактор канала "День ТВ", политолог и публицист Андрей Фефелов объяснил, почему отсутствие коммуникации между президентами США и России – это верх безответственности, рассказал, кто разжёг пожар войны на Украине и по каким причинам европейский Карфаген должен быть разрушен.

00:32 – Весенне-летняя кампания и будущее Украины;
04:39 – Позиция Трампа в украинском кризисе;
07:25 – Кто стал общим врагом для России и Америки?
11:47 – Борьба Трампа с глобалистами;
15:38 – Идея евразийства в современных реалиях;
17:46 – Будущее трёх сверхдержав: России, Америки и Китая;
21:13 – Идеология России;
27:07 – Кризис глобализма;
30:16 – Разрешение украинского конфликта;
34:18 – Когда Россия почувствует приближение победы в СВО?
37:20 – Уничтожение глобалистов.

*В интервью упоминается "Радио Свобода", признанное в РФ СМИ-иноагентом и внесённое в реестр нежелательных организаций.

#Фефелов #Украина #война #США #Трамп #Зеленский #Россия #Путин #социальныйрейтинг

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