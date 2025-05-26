Ударить "Орешником" по Бильдербергскому клубу? Фефелов о реальных переговорах Путина и Трампа
Главный редактор канала "День ТВ", политолог и публицист Андрей Фефелов объяснил, почему отсутствие коммуникации между президентами США и России – это верх безответственности, рассказал, кто разжёг пожар войны на Украине и по каким причинам европейский Карфаген должен быть разрушен.
00:32 – Весенне-летняя кампания и будущее Украины;
04:39 – Позиция Трампа в украинском кризисе;
07:25 – Кто стал общим врагом для России и Америки?
11:47 – Борьба Трампа с глобалистами;
15:38 – Идея евразийства в современных реалиях;
17:46 – Будущее трёх сверхдержав: России, Америки и Китая;
21:13 – Идеология России;
27:07 – Кризис глобализма;
30:16 – Разрешение украинского конфликта;
34:18 – Когда Россия почувствует приближение победы в СВО?
37:20 – Уничтожение глобалистов.
*В интервью упоминается "Радио Свобода", признанное в РФ СМИ-иноагентом и внесённое в реестр нежелательных организаций.
#Фефелов #Украина #война #США #Трамп #Зеленский #Россия #Путин #социальныйрейтинг
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00:32 – Весенне-летняя кампания и будущее Украины;
04:39 – Позиция Трампа в украинском кризисе;
07:25 – Кто стал общим врагом для России и Америки?
11:47 – Борьба Трампа с глобалистами;
15:38 – Идея евразийства в современных реалиях;
17:46 – Будущее трёх сверхдержав: России, Америки и Китая;
21:13 – Идеология России;
27:07 – Кризис глобализма;
30:16 – Разрешение украинского конфликта;
34:18 – Когда Россия почувствует приближение победы в СВО?
37:20 – Уничтожение глобалистов.
*В интервью упоминается "Радио Свобода", признанное в РФ СМИ-иноагентом и внесённое в реестр нежелательных организаций.
#Фефелов #Украина #война #США #Трамп #Зеленский #Россия #Путин #социальныйрейтинг
ТГ-канал "День ТВ": https://t.me/dentvinform
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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