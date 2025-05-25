https://ukraina.ru/20250525/vstuplenie-ukrainy-v-evrosoyuz-otkroet-dver-k-issusheniyu-resursov-bloka--orban-1063394817.html
Вступление Украины в Евросоюз откроет дверь к иссушению ресурсов блока — Орбан
Вступление Украины в Евросоюз откроет дверь к иссушению ресурсов блока — Орбан - 25.05.2025 Украина.ру
Вступление Украины в Евросоюз откроет дверь к иссушению ресурсов блока — Орбан
Вступление Украины в ЕС приведет к истощению ресурсов объединения, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
2025-05-25T10:56
2025-05-25T10:56
2025-05-25T10:56
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Вступление Украины в Европейский союз откроет дверь к иссушению ресурсов блока, заявил Орбан на своей странице в соцсети Х.Ранее в эфире радиостанции Kossuth Орбан отмечал, что ЕС нацелен на ускоренное принятие Украины в сообщество, потому что тогда юридически легче будет снабжать ее европейскими деньгами, которые Киев "впитает как губка", Венгрия стремится этого допустить."Членство Украины в ЕС? Если мы позволим Украине вступить в союз, то это откроет дверь для иссушения наших ресурсов. Венгрия не будет за это платить", — говорится в сообщении Орбана, опубликованном в воскресенье, 25 мая.Ранее премьер-министр Венгрии заявлял, что в общей сложности ЕС и США потратили на Украину 310 млрд евро, и, по мнению Орбана, это "кошмарная сумма". Если бы деньги Запада, предназначенные для Украины, были направлены на нужды европейской экономики, то в Европе можно было бы "сотворить чудеса", считает он.В настоящее время Венгрии проходит всеобщий опрос населения по вопросу приема Украины в ЕС, после его завершения результаты будут направлены в Брюссель.Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Есть два варианта ответа "да" или "нет". В отличие от референдумов, такие консультации в Венгрии не предполагают порога явки.Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово остается за Венгрией. По его мнению, вступление Украины в блок угрожает разрушить венгерскую экономику.Читайте также: "Шаг к путинскому режиму". В ЕС требуют остановить финансирование Венгрии из-за закона о суверенитете на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250507/skandal-orban-otvetil-na-plan-fon-der-lyayen-po-okazaniyu-ukraine-voennoy-pomoschi--1063001188.html
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новости, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, ес, деньги, финансы, финансирование, финансовая помощь, опрос, евросоюз
Новости, Украина, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, ЕС, деньги, финансы, финансирование, финансовая помощь, опрос, Евросоюз
Вступление Украины в Евросоюз откроет дверь к иссушению ресурсов блока — Орбан
Вступление Украины в ЕС приведет к истощению ресурсов объединения, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан