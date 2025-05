https://ukraina.ru/20250523/shag-k-putinskomu-rezhimu-v-es-trebuyut-ostanovit-finansirovanie-vengrii-iz-za-zakona-o-suverenitete-1063342071.html

"Шаг к путинскому режиму". В ЕС требуют остановить финансирование Венгрии из-за закона о суверенитете

В Европейскую комиссию (ЕК) направлено обращение 26-и депутатов Европейского парламента (ЕП), в котором они требуют полностью заморозить финансирование Венгрии из-за ее "систематического наступления на демократические ценности и верховенство закона".

Об этом сообщает издание The Financial Times 21 мая, после ознакомления с текстом письма европарламентариев.Инициатором обращения стал депутат ЕП от фракции "зеленых" Даниэл Фройнд. Его поддержали представители нескольких других парламентских фракций, включая правоцентристскую Европейскую народную партию, центристскую "Обновим Европу" и социал-демократическую СДП."Мы призываем Европейскую комиссию усилить давление на правительство Виктора Орбана, чтобы оно прекратило нарушать ценности ЕС и законы ЕС, немедленно приостановив все финансирование ЕС для Венгрии", — призывают подписанты письма.Основной причиной недовольства европарламентариев является законопроект, который на этой неделе обсуждался в венгерском парламенте. Документ предусматривает создание "Управления по защите суверенитета", которое обладало бы полномочиями вносить в черный список неправительственные организации и СМИ, получающие иностранное финансирование и считающиеся угрожающими суверенитету государства.Фройнд полагает, что закон представляет собой "еще один шаг к путинскому режиму" в самом сердце Европейского Союза. По его словам, здесь речь идет о том, "сможет ли страна, которая открыто отвергает европейские ценности, продолжать извлекать выгоду из денег европейских налогоплательщиков".Также возмущение депутатов европарламента вызвал закон, позволяющий лишать венгерского гражданства лиц с двойным гражданством, которые считаются угрозой для государства. Европейские правозащитники сравнивают этот закон с практикой изгнания из страны диссидентов, которая существовала в советское время.В письме осуждается в том числе решение венгерских властей запретить марш ЛГБТ- сообщества* в Будапеште, который до этого проводился в столице Венгрии более десяти лет подряд.Обращение евродепутатов к Европейской комиссии официальный Будапешт тем временем охарактеризовал как "идеологическое позерство". Пресс-секретарь правительства Золтан Ковач заявил, что законопроект был представлен на фоне опасений, что финансируемые из-за рубежа организации (в первую очередь, из США и Брюсселя) используются для формирования политического дискурса в стране, пишет EUToday."Венгрия — суверенное государство, которое не поддастся политическому шантажу со стороны Брюсселя. Мы защищаем нашу Конституцию, наши традиции и волю нашего народа от иностранного вмешательства", - сказал Ковач.Письмо 26 депутатов Европейского парламента к Европейской комиссии является лишь последним из эпизодов в затяжного противостояния брюссельской бюрократии с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.Например, в марте этого года, накануне экстренного саммита 27 лидеров стран Евросоюза в Брюсселе, депутаты ЕП из партии "Вольт Европа" предложили лишить Венгрию права голоса в объединении. Дело в том, что на саммите планировалось обсуждение вопроса о выделении правительствам стран ЕС займов на сумму до 150 млрд евро на увеличение военных расходов. Таким образом планировалось помочь Киеву в случае отказа президента США Дональда Трампа от дальнейшей военной поддержки Украины.Премьер-министр Венгрии незадолго до этого совещания предупредил, что не намерен допустить принятия со стороны ЕС каких-либо решений, направленных на продолжение конфликта на Украине. В ответ европарламентарии выдвинули план из девяти пунктов, в котором предлагалось лишить Венгрию права голоса.В апреле на страницах британского The Guardian появилась статья, в которой утверждалось, что члены Евросоюза более серьезно, чем когда-либо, рассматривают, как задействовать против Венгрии статью 7 основного договора ЕС, которая как раз подразумевает возможность лишения страны-члена права голоса в сообществе. Государства-члены "сыты по горло Орбаном", и уже есть 19 правительств, которые готовы сделать шаг для запуска процедуры по статье 7 договора о ЕС, писало издание.Теперь против Виктора Орбана голос поднимает не шесть, а уже 26 депутатов Европарламента. Однако их обращение никого ни к чему не обязывает, рассказал в интервью Украина.ру ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников.По его мнению, письмо, адресованное Европейской комиссии, надо воспринимать как подтверждение текущей политики Евросоюза по отношению к тем политикам, которые выступают с национальных и консервативных позиций.Во Франции мы это видим на примере действий по отношению к Марин ле Пен, напомнил эксперт. В Румынии это проявилось на президентских выборах, которые были отменены из-за победы на них несистемного кандидата Кэлина Джеорджеску, добавил Ведерников."Поэтому угрозы лишить Венгрию средств из европейских фондов надо воспринимать как подготовку к парламентским выборам в этой стране, которые пройдут в апреле 2026 года. Задача европейской либеральной элиты – не допустить, чтобы Орбан остался у власти. Такими маленькими шажками, разными заявлениями и инициативами, они пытаются привести к власти других людей", - рассказал эксперт.Орбан в свою очередь тоже понимает, кто его противник, и тоже ведет свою борьбу, продолжил Ведерников. По его словам, СМИ являются важным проводником идей, они оказывают большое внимание на общественное мнение, поэтому премьер пытается их контролировать."Здесь происходит столкновение. Только результаты выборов покажут, к чему все это приведет", - отметил эксперт.По словам Ведерникова, действия Орбана обоснованы тем, что его позиции в Венгрии ослабевают и, судя по результатам опросов общественного мнения, у него не совсем очевидные шансы на победу."Поэтому Орбан пытается "подстелить соломку" в виде подобных законодательных инициатив. Наверное, он сейчас один из самых опытных политиков в ЕС. Он делает то, что ему сейчас нужно", - добавил он.До выборов остался примерно год, и Орбану осталось достаточно времени для того, чтобы подготовиться и усилить позиции своей партии, подытожил Михаил Ведерников.* движение запрещено на территории РФБольше о внутриполитической ситуации в Венгрии в материале Татьяны Стоянович Орбану надоела клеветническая кампания Киева. Венгерско-украинские отношения вошли в фазу турбулентности

