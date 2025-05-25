https://ukraina.ru/20250525/nazovite-eto-kapitulyatsiey-v-ssha-oboznachili-tochku-nevozvrata-dlya-kieva-1063394183.html

"Назовите это капитуляцией": в США обозначили точку невозврата для Киева

"Назовите это капитуляцией": в США обозначили точку невозврата для Киева - 25.05.2025 Украина.ру

"Назовите это капитуляцией": в США обозначили точку невозврата для Киева

Выход президента США Дональда Трампа из участия в новом раунде переговоров между Россией и Украиной будет означать капитуляцию Киева, такое мнение выразил американский политик и главный редактор журнала Forbes Стив Форбс

2025-05-25T10:10

2025-05-25T10:10

2025-05-25T10:10

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Недавний намек Трампа на возможный выход Соединенных Штатов из нового раунда переговоров будет означать капитуляцию Украины, заявил Форбс в эфире YouTube-канала Forbes Breaking News."Заранее назовите это капитуляцией. <...> После телефонного разговора президент (США Дональд Трамп. — Ред.) заявил, что Россия и Украина должны вести переговоры самостоятельно. Он намекнул, что США могут устраниться, если обе стороны не придут к соглашению", — сообщил политик.По словам американского политика, эта победа сделала бы президента России Владимира Путина "политическим хозяином Европы"."(Влияние. — Ред.) НАТО <...> было бы смертельно подорвано, и страны (Североатлантического альянса. — Ред.) больше бы не могли рассчитывать на США", — cказал Форбс.В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, беседа продолжалась более двух часов.По итогам российский лидер выступил с заявлением для СМИ. Путин отметил, что разговор с президентом США был "очень содержательным, откровенным и весьма полезным". Он поблагодарил Трампа за поддержку в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной.Путин заявил, что договорился с Трампом о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций.В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.Также на тему российско-украинских переговоров: "Адские санкции" или давление на Киев и Брюссель? Эксперты Украина.ру о переговорах Путина и Трампа​​ на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250522/vladimir-kornilov-evropa-snova-podstavlyaet-stulchik-k-peregovoram-rf-i-ukrainy-no-situatsiya-uzhe-1063330263.html

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