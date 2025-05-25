"Назовите это капитуляцией": в США обозначили точку невозврата для Киева - 25.05.2025 Украина.ру
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"Назовите это капитуляцией": в США обозначили точку невозврата для Киева
"Назовите это капитуляцией": в США обозначили точку невозврата для Киева - 25.05.2025 Украина.ру
"Назовите это капитуляцией": в США обозначили точку невозврата для Киева
Выход президента США Дональда Трампа из участия в новом раунде переговоров между Россией и Украиной будет означать капитуляцию Киева, такое мнение выразил американский политик и главный редактор журнала Forbes Стив Форбс
2025-05-25T10:10
2025-05-25T10:10
новости
россия
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украина
forbes
переговоры
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владимир путин
дональд трамп
капитуляция
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Недавний намек Трампа на возможный выход Соединенных Штатов из нового раунда переговоров будет означать капитуляцию Украины, заявил Форбс в эфире YouTube-канала Forbes Breaking News."Заранее назовите это капитуляцией. &lt;...&gt; После телефонного разговора президент (США Дональд Трамп. — Ред.) заявил, что Россия и Украина должны вести переговоры самостоятельно. Он намекнул, что США могут устраниться, если обе стороны не придут к соглашению", — сообщил политик.По словам американского политика, эта победа сделала бы президента России Владимира Путина "политическим хозяином Европы"."(Влияние. — Ред.) НАТО &lt;...&gt; было бы смертельно подорвано, и страны (Североатлантического альянса. — Ред.) больше бы не могли рассчитывать на США", — cказал Форбс.В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, беседа продолжалась более двух часов.По итогам российский лидер выступил с заявлением для СМИ. Путин отметил, что разговор с президентом США был "очень содержательным, откровенным и весьма полезным". Он поблагодарил Трампа за поддержку в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной.Путин заявил, что договорился с Трампом о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций.В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.Также на тему российско-украинских переговоров: "Адские санкции" или давление на Киев и Брюссель? Эксперты Украина.ру о переговорах Путина и Трампа​​ на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250522/vladimir-kornilov-evropa-snova-podstavlyaet-stulchik-k-peregovoram-rf-i-ukrainy-no-situatsiya-uzhe-1063330263.html
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новости, россия, сша, украина, forbes, переговоры, украина.ру, владимир путин, дональд трамп, капитуляция, капитуляция украины, телефон, новости переговоров, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, результаты переговоров путина и трампа, европа
Новости, Россия, США, Украина, Forbes, переговоры, Украина.ру, Владимир Путин, Дональд Трамп, капитуляция, капитуляция Украины, телефон, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, результаты переговоров Путина и Трампа, Европа

"Назовите это капитуляцией": в США обозначили точку невозврата для Киева

10:10 25.05.2025
 
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- РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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Выход президента США Дональда Трампа из участия в новом раунде переговоров между Россией и Украиной будет означать капитуляцию Киева, такое мнение выразил американский политик и главный редактор журнала Forbes Стив Форбс
Недавний намек Трампа на возможный выход Соединенных Штатов из нового раунда переговоров будет означать капитуляцию Украины, заявил Форбс в эфире YouTube-канала Forbes Breaking News.
"Заранее назовите это капитуляцией. <...> После телефонного разговора президент (США Дональд Трамп. — Ред.) заявил, что Россия и Украина должны вести переговоры самостоятельно. Он намекнул, что США могут устраниться, если обе стороны не придут к соглашению", — сообщил политик.
По словам американского политика, эта победа сделала бы президента России Владимира Путина "политическим хозяином Европы".
"(Влияние. — Ред.) НАТО <...> было бы смертельно подорвано, и страны (Североатлантического альянса. — Ред.) больше бы не могли рассчитывать на США", — cказал Форбс.
В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, беседа продолжалась более двух часов.
По итогам российский лидер выступил с заявлением для СМИ. Путин отметил, что разговор с президентом США был "очень содержательным, откровенным и весьма полезным". Он поблагодарил Трампа за поддержку в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной.
Путин заявил, что договорился с Трампом о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций.
В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Также на тему российско-украинских переговоров: "Адские санкции" или давление на Киев и Брюссель? Эксперты Украина.ру о переговорах Путина и Трампа​​ на сайте Украина.ру.
Владимир Корнилов интервью
22 мая, 19:30
Владимир Корнилов: Европа снова подставляет стульчик к переговорам РФ и Украины, но ситуация уже другая Представители России на консультациях, которые состоялись в Стамбуле, напомнили украинской стороне, что ранее у нас были определённые условия, но они стали более жесткими. Если сейчас мы ведем речь о четырех регионах, то на следующем этапе будем вести о шести, восьми и так далее. Украинская сторона эти слова прекрасно услышала.
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