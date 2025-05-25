"Назовите это капитуляцией": в США обозначили точку невозврата для Киева
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Выход президента США Дональда Трампа из участия в новом раунде переговоров между Россией и Украиной будет означать капитуляцию Киева, такое мнение выразил американский политик и главный редактор журнала Forbes Стив Форбс
Недавний намек Трампа на возможный выход Соединенных Штатов из нового раунда переговоров будет означать капитуляцию Украины, заявил Форбс в эфире YouTube-канала Forbes Breaking News.
"Заранее назовите это капитуляцией. <...> После телефонного разговора президент (США Дональд Трамп. — Ред.) заявил, что Россия и Украина должны вести переговоры самостоятельно. Он намекнул, что США могут устраниться, если обе стороны не придут к соглашению", — сообщил политик.
По словам американского политика, эта победа сделала бы президента России Владимира Путина "политическим хозяином Европы".
"(Влияние. — Ред.) НАТО <...> было бы смертельно подорвано, и страны (Североатлантического альянса. — Ред.) больше бы не могли рассчитывать на США", — cказал Форбс.
В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, беседа продолжалась более двух часов.
Путин заявил, что договорился с Трампом о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций.
В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Также на тему российско-украинских переговоров: "Адские санкции" или давление на Киев и Брюссель? Эксперты Украина.ру о переговорах Путина и Трампа на сайте Украина.ру.
22 мая, 19:30Владимир Корнилов: Европа снова подставляет стульчик к переговорам РФ и Украины, но ситуация уже другая Представители России на консультациях, которые состоялись в Стамбуле, напомнили украинской стороне, что ранее у нас были определённые условия, но они стали более жесткими. Если сейчас мы ведем речь о четырех регионах, то на следующем этапе будем вести о шести, восьми и так далее. Украинская сторона эти слова прекрасно услышала.
Подписывайся на